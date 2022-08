Manchete dos Jornais desta Terça-feira, 23 de Agosto de 2022

O Estado de S. Paulo

Sinal do 5G chega a Vitória, Palmas, Florianópolis e Rio

Com queda de 1,8%, litro da gasolina é vendido a R$ 5,40

Bancos brasileiros terão de medir impacto das mudanças climáticas em seus negócios

Trabalho remoto mantém varejo abaixo do pré-pandemia, diz CNC

MEIs podem entrar em programa de crédito de R$ 22 bi do BNDES

Mercado corta projeção para o IPCA em 2023

Debate termina com convergência de ideias para comércio exterior

Campanha de Bolsonaro prevê retomar projeto da Carteira Verde Amarela

Pedagoga faz elo entre o varejo e o pequeno produtor

O Globo

Manchete: Orçamento prevê valor de R$ 400 para o Auxílio Brasil em 2023

Mendonça, do STF, manda dar transparência à política de preço da Petrobras

5G chega ao Rio com oscilação, mas com expectativa de melhora

‘Forçamos a mão na indústria para ter celular 5G mais acessível’

Mercado reduz projeção de inflação para 2023 após 19 semanas de alta

Efeitos da guerra na Ucrânia continuarão a se fazer sentir

Saúde realiza campanha de conscientização sobre varíola dos macacos

Fome e memória blindam blindam lulismo no Nordeste

Folha de S. Paulo

Santos Dumont decola e Galeão continua distante do pré-crise

Economistas preveem inflação no Brasil abaixo de 7% em 2022

Gasolina já está abaixo de R$ 5 em 13 estados;

Mendonça, do STF, pede ações de ‘transparência’

Cinco maiores bancos concentram 78% dos lucros do sistema bancário em 2021

Em uma década, renda média do trabalho só cresceu na agropecuária

Presidente do Ipea contesta aumento da fome; críticos questionam dados

Promotor argentino pede 12 anos de prisão a Cristina

Valor Econômico

Inadimplência bate recorde com o aumento da inflação

Ao menos 66,8 milhões de consumidores não conseguem honrar o pagamento de suas contas e dívidas, 4,6 milhões a mais que em agosto de 2021, segundo dados da Serasa Experian

Euro tem o menor valor em 20 anos

A moeda comum europeia registrava queda de 0,92% frente à moeda americana no fim das operações da segunda-feira (22), sendo a cotação de US$ 0,9944 a menor desde novembro de 2002

‘Corrida pelo sol’

Energisa está investindo R$ 1,1 bilhão para aproveitar as oportunidades de alavancar novos negócios em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Leilão de térmicas causa polêmica no setor elétrico

Associações e empresas de energia argumentam que os consumidores vão pagar duas vezes pela mesma energia, caso as diretrizes estabelecidas pelo MME para o leilão sejam mantidas

A longo prazo, multimercados superam solavancos

De 1993 para cá, os multimercados que atuam com diversas classes de ativos ganharam 6.051%, indica levantamento da Fundação Getulio Vargas

As novas ‘missões’ de um Estado planejador

Planejamento, palavra maldita, precisa voltar à discussão

Planos para a Amazônia têm de levar em conta população e estoque de carbono

Paradoxo amazônico, segundo pesquisador, está entre um cenário de destruição e outro de oportunidades

Disputa por Campo de Marte chega ao fim após 7 décadas

Governo federal e a prefeitura de São Paulo realizaram o acerto contábil de R$ 23,912 bilhões

Acordo técnico com Argentina amplia comércio de veículos

Países passam a aceitar mutuamente certificados de segurança emitidos do outro lado da fronteira

Na AL, 60% veem melhora da cadeia produtiva só em 2023

Na América Latina, 85,3% ainda veem problemas de abastecimento de insumos e matéria-prima para o setor produtivo, mostra pesquisa

Brasil se une a outros países para barrar ação da UE contra desmate

Carta diz que medidas europeias são discriminatórias e não resolvem o problema climático global

Tema deve ganhar força na Europa nas próximas semanas

Comissão Europeia parece animada com a ambição de ser uma espécie de regulador do mundo, especialmente na área ambiental

Sob crítica, estudo de presidente do Ipea contesta aumento da fome

Argumento de Erik Alencar Figueiredo é que deveria ter ocorrido “choque expressivo” no aumento de internações por doenças decorrentes da fome e da desnutrição

Mendonça cobra ANP e Cade sobre preço de combustível

Ministro pede “cronogramas específicos e detalhados” sobre as medidas que serão adotadas para garantir a “transparência e regularidade” na política de preços

Braga Netto busca reforçar ligação com o agronegócio

Candidato a vice de Bolsonaro cumpre agendas no Mato Grosso e ouve conselhos de aliados

Zema diz em sabatina que não vota no PT

Governador de Minas Gerais e candidato à reeleição, Romeu Zema (Novo) afirma que é prematura definir apoio a Bolsonaro em eventual segundo turno

Na Fiesp, Tarcísio fala em ‘desburocratização total’

Para ex-ministro, facilitar principalmente os licenciamentos daria condição ao produtor “ fazer o que faz de melhor, que é produzir”

Ameaças de ataque cibernético ao STF somam 2,5 milhões

Monitoramento corresponde aos meses entre novembro de 2021 e maio de deste ano

MP pede prisão de Cristina Kirchner, mas caso deve se arrastar por anos. Acusação pede também restituição de US$ 1 bilhão aos cofres públicos e inelegibilidade perpétua de envolvidos

Seca faz China reforçar restrições a uso de energia

Seca amplia problemas para as cadeias mundiais de fornecimento e ameaça elevar preços de alimentos e da energia

Ministro francês quer restringir uso de jatos executivos na Europa

UE deve discutir tema em outubro. Governos estão pedindo redução de gasto de energia à população e uso de jatos privados se tornou impopular

Economia reage, mas deixa problemas para o próximo ano

2023 começará com riscos fiscais e inflacionários, e juros elevados. (ainda pode ser pior a depender do termômetro eleitoral a esquerda, ex.AL)

É preciso outro impulso nas reformas administrativa e política do país. Por

Atual política de dividendos põe em risco futuro da Petrobras

Política de venda de ativos turbina resultados de curto prazo e o pagamento de acionistas

Cofco investe no controle de seus canaviais

Empresa chinesa adota ferramenta desenvolvida pela Wolk para incrementar gestão agrícola em São Paulo

Crise do gás na Europa encarece a ureia

Com aumento das importações europeias, fertilizante deverá subir 10% no curto prazo, diz StoneX

Área de soja e algodão deve crescer

Vendas de sementes indicam expansão das lavouras no país na safra 2022/23

Cai expectativa de inflação, mas fora do horizonte do BC

Recuo nas projeções mais imediatas ainda não foi capaz de contaminar positivamente as de prazos mais longos