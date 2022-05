Manchete dos Jornais desta Terça-feira, 24 de Maio de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Bolsonaro troca chefia da Petrobras pela 3ª vez e quer mudar política de preços

Infelizmente, a pandemia continua

Firma em casa abandonada vendeu R$ 12 mi em caminhão de lixo para governo

FMI fala em risco de ‘fragmentação geoeconômica’

Suécia tenta salvar acordo UE-Mercosul; França é contra

Imposto de importação de arroz e outros itens básicos tem corte de 10%

Estatal da Bolívia reduz fornecimento de gás natural

Só redução do ICMS não resolve questão do preço, diz especialista

‘Custo Congresso’ elevará conta de luz em 10% nos próximos anos, diz estudo

Varíola dos macacos faz Anvisa indicar máscara

MEC desiste de facilitar novas vagas em Medicina após pressão de entidades

O Globo

Manchete: Doria desiste, mas partidos da 3ª via continuam divididos

Receita libera consulta ao 1° lote do Imposto de Renda

Analistas começam a prever recessão em 2023

Governo facilita importação de feijão, arroz, massas e carne

Aeronáutica reduz de novo compra do KC-390 da Embraer

Guedes quer prazo de cem dias para reajuste de preços

Diesel ficaria mais caro em 12 estados com nova lei do ICMS

EUA criam bloco com mais 12 países da região Índia-Pacífico

Com 40 dias no cargo

Inflação persistente e juros altos formam o novo cenário global

Crise iminente: Secretários de Saúde do Rio relatam escassez de 134 remédios injetáveis

Reforma tributária para distribuir renda: Renê de Oliveira Garcia Junior e Tomaz Leal

Folha de S. Paulo

Manchete: Doria desiste de candidatura após ficar isolado no PSDB

Terra indígena no Amazonas está há quase seis meses desprotegida

Ações do governo vão a 2% dos garimpos em área yanomami

Mendonça anula condenação de Arruda, marido de sua colega no governo Bolsonaro

INSS deixa de exigir máscaras nas agências

Estado tem que atuar onde o braço do setor privado é mais curto

Mundo tem amortecedor contra recessão, diz FMI

Economistas preveem mais inflação e menos globalização

Setor da construção discute com governo impulso a programa Casa Verde e Amarela

Dólar cai pelo terceiro pregão consecutivo e fecha cotado a R$ 4,81

Governo aprova corte em imposto de importação de arroz e feijão

Câmara negocia enxugar projeto que limita ICMS sobre energia elétrica

Falta de protocolo da Saúde dificulta processo de transição para crianças

Varíola do macaco pode ser contida nos países não endêmicos

Brasil investiga 64 casos suspeitos de hepatite misteriosa em crianças e em adolescentes

Média de mortes por coronavírus fica abaixo de 100

Vacina contra Covid teve boa resposta em menores de 5 anos, afirma Pfizer

Valor Econômico

Juros e otimismo com economia local ajudam a derrubar o dólar

Alívio externo, Selic elevada e crescimento mais forte fazem moeda americana cair a R$ 4,80

Governo volta a cortar tarifa de importação

Iniciativa abrange mais de 6 mil produtos, entre eles arroz, feijão e carne. De olho na inflação, governo corta tarifa de produtos importados. Medida está prevista para durar até o fim de 2023 e inclui carne, feijão, arroz e material de construção.

Bolso do consumidor pode não sentir efeito da medida

Não há garantias de que o novo corte de 10% em 87% da TEC do Mercosul reduza a inflação conforme esperado pelo governo, dizem especialistas

Peso do lobby impediu que redução atingisse mais setores

Governo pretende que corte de Imposto de Importação seja permanente

Mercado de trabalho se estabilizou, avalia OIT

Inflação alta e risco de mais aumento de juros podem ser risco para o mercado de trabalho

OIT vê retrocesso no mercado de trabalho e alta da desigualdade

A renda do trabalho ainda não retornou ao nível pré-pandemia para a maioria dos trabalhadores. Em 2021, três entre cinco trabalhadores viviam em países onde os salários ainda estavam abaixo dos níveis do quarto trimestre de 2019

Brasil teve recuperação do mercado de trabalho, mas que já se estabilizou

O número de horas trabalhadas voltou a ficar positivo no último trimestre de 2021 e manteve a tendência no primeiro trimestre deste ano, apontando uma estabilização

China põe milhões em Pequim em trabalho remoto para conter a covid

Com alta de casos de covid-19, capital chinesa aperta restrições. Situação no resto do país, porém, pode estar melhorando

Empresas têm ganho forte no 1º tri

Atividade econômica mais forte do que o previsto ajudou as companhias a fecharem o período com alguma folga

Em Davos, CEOs afirmam que já preparam empresas para recessão

Muitos líderes empresariais já estão adotando medidas para se preparar para um cenário de recessão global

TST para ações sobre grupo econômico

Em geral, são ações nas quais a empresa principal foi condenada, mas não são encontrados dinheiro ou bens para satisfazer a dívida

Vale é a 9ª maior pagadora de dividendo global

Empresa brasileira, 8ª colocada em 2021, continua a ser a única dos mercados emergentes entre as dez mais bem colocadas em relatório feito pela Janus Henderson

Hausmann vê risco de alta forte do juro nos EUA

Para professor de economia internacional e diretor do Growth Lab, da Universidade Harvard, aumento pode complicar a vida da América Latina. Inflação ‘muito alta’ castigará a AL, preveem economistas. Estudo divulgado no Fórum Econômico Mundial em Davos vê região como a mais vulnerável à pressão inflacionária. EUA devem ter de subir os juros bem mais que o previsto, diz Hausmann. Para o professor de economia internacional e diretor do Growth Lab, da Universidade Harvard, o Fed está “muito atrás da curva” e não descarta o risco de um choque de juros nos EUA

Ministério da Saúde cria gabinete para monitor varíola de macaco

Já foram registrados mais de cem casos da doença em países como Reino Unido, Espanha, Portugal, Bélgica, França, EUA e Austrália

Rastreabilidade

Com blockchain, UISA oferece ‘raio-X’ de açúcar que produz ao consumidor

QR Code torna disponíveis informações sobre o Itamarati do campo ao varejo

Indenizações do Proagro disparam com seca no Sul

Valor deferido chegou a quase R$ 3 bilhões de janeiro a 12 de maio

Brasil dá mais um passo para vender milho à China

Países assinaram dois protocolos fitossanitários nesta segunda-feira

‘Fator Rússia’ puxa, mais uma vez, alta do trigo

Russos rejeitam abertura de corredor de exportação de grãos ucranianos

Bolsonaro demite o terceiro presidente da Petrobras

Nome indicado para substituí-lo é do atual secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade

EUA propõem acordo comercial para a Ásia, mas condições não são claras

Parceiros potenciais da iniciativa questionam falta de transparência do acordo e regras confusas de adesão ao IPEF

Novo padrão contábil pode facilitar reclassificação de provisão de crédito

Mudança tem potencial para gerar ganho contábil imediato para empresa detentora de crédito e depois se transformar em ganho real; alguns especialistas levantam ressalvas

Empresas de pagamentos vencem discussão na Justiça

Desembargadores têm entendido que lojistas devem acionar administradoras de cartões por operações estornadas