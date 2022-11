O Estado de S. Paulo

Manchete: Lula decide por PEC com gasto de R$ 198 bi fora do teto

Fiocruz e Correios lançam selos para narrar êxitos da imunização

Após polêmica, Anvisa aprova novo produto com canabidiol

OMS oficializa novo nome para varíola dos macacos

Pacheco põe na pauta adicional para juízes

PT decide apoiar reeleição de Lira para evitar ‘efeito Cunha’

Famílias já destinam quase 30% da renda para pagar dívidas

BC cai de 2º para 6º em ranking de sustentabilidade

Sem trégua

Mercado vê risco com PEC e volta a elevar projeção de inflação para 2023

IR no Brasil só alcança 20% dos adultos, aponta estudo

Taxa de juros nos bancos é a maior em quase cinco anos

O Globo

Manchete: Lula envia PEC ao Congresso e dá início às negociações

Número de ministérios só fica atrás da Venezuela

Juízes federais voltam a ganhar aumento automático

Mercado eleva projeção de inflação para 2022 e 2023

Escolas cívico-militares na mira da transição

Folha de S. Paulo

Manchete: PEC é entregue com Bolsa Família fora do teto por 4 anos

Banco Mundial vai entregar a Lula proposta de agenda econômica

Haddad (rejeitado pelo mercado) integrará grupo de economia na equipe de transição

PEC propõe Bolsa Família fora do teto por 4 anos, mas PT admite negociar

RECOMENDAÇÕES DO BANCO MUNDIAL

Equipe formalizará pedido para Petrobras suspender venda de ativos

Consignado dispara com empréstimos do Auxílio Brasil

Inadimplência atinge nível mais alto em quase quatro anos

Primeira parcela do 13º deve ser paga até amanhã

Concurso do INSS tem confusão em Guarulho; As provas não serão canceladas.

Vaivém das commodities Governo deveria ser mais orientador e menos fiscalizador diz empresário do agro.

Crise climática afeta oferta e qualidade da produção pecuária

Adoção de ônibus elétrico em SP preocupa setor

Restrição a voos prejudica turismo em Fernando de Noronha, dizem empresários

Meditação e música ajudaram profissionais da Saúde a enfrentar estresse

OMS confirma Mpox como novo nome para designar a varíola dos macacos

PL do agrotóxico e mudança no Código Florestal voltam a andar no Congresso

Valor Econômico

PEC é protocolada e exclui R$ 198 bi do teto de gastos

Especialistas em contas públicas acreditam que, aprovada como está, proposta elevará a dívida bruta do governo geral para cerca de 90% do PIB até o fim do mandato de Luiz Inácio Lula da Silva

Saúde vive ‘gangorra’ na pandemia

Em 2020, operadoras tiveram lucro recorde e os hospitais viram a receita despencar; em 2021, o cenário se inverteu e neste ano, até setembro, o que se viu foi mais um período de perdas

Dificuldades para sacar o Auxílio Brasil

Descrito como “caótico” por especialistas, cenário é fruto do desmembramento das famílias no programa e da burocracia do Cadastro Único (CadÚnico)

Paraná recua e retira projeto que taxa o agro

Intenção é negociar texto mais “palatável”, segundo secretário de Agricultura; entidades que apoiaram a reeleição do governador Ratinho Jr. seguem refratárias à ideia. Paraná desiste de fundo com recursos do produtor rural. Mas governo ainda busca opções para garantir investimentos.

Sob críticas, Zona Franca tem menor geração de emprego

Subsídio deve ser de R$ 30,3 bi em 2023, e economistas defendem abandono gradual do modelo

China atenta à sanidade do milho brasileiro

Primeira carga partiu para o país asiático com o cereal brasileiro na quarta-feira da semana passada

Distribuição se mobiliza para nova regra de atualização de ativo de crédito

Marcação a mercado trará efeito de oscilação preços no mercado secundário para as carteiras

Consignado do Auxílio Brasil soma R$ 5 bi

Impulsionado pelas operações para beneficiários, saldo da modalidade cresceu 4,6% em outubro, acima dos demais meses

(EUA no RESET) Wall Street fecha no vermelho com falas de membros do Fed

Índice S&P 500 perde 1,5%; comentários em defesa de mais aperto desagradam

Laticínios miram oportunidades no mercado chinês

Grupos como a CCGL querem aproveitar “janelas” para vender seus produtos ao país

Dia do Doar atrai empresas para crescer

Evento ocorre nesta terça-feira e ideia é incentivar consumidor a fazer doação ‘na boca do caixa’

Fila ‘virtual’ do INSS já tem mais de 5 milhões, calcula equipe de transição

Governo eleito quer rever situação da Dataprev, empresa que faz gestão de dados do instituto, transferida para o Ministério da Economia e incluída no programa de privatização

Com atraso, dados de desmatamento na Amazônia devem ser divulgados

Informações foram encaminhadas pelo Inpe desde a primeira quinzena de novembro, mas governo esperou fim da COP27, encerrada dia 20, para divulgá-los

PEC da Transição começa a tramitar com pelo menos R$ 198 bi fora do teto

Trava para gastos deste ano irrita o Centrão

Especialistas preveem elevação da dívida

Se for aprovada como está, PEC elevaria a dívida bruta do governo para aproximadamente 90% do PIB até o fim do mandato de Lula

Senado marca votação de proposta que paga quinquênio a juízes e promotores

Chamada de PEC do Quinquênio, emenda prevê pagamento de 5% adicionais a cada cinco anos

Ações podem cair até 25% com recessão

Essa é a avaliação de economistas do Deutsche Bank

Lagarde defende que juros sigam em alta

Alguns membros do Conselho do BCE, formado por 25 membros, já pediram um ritmo mais lento

Judiciário valida contratação de trabalhador como pessoa jurídica

Decisões envolvem trabalhadores com curso superior e altos salários

Risco para a economia é a China ter uma saída descontrolada da covid

Analistas veem crescente risco da China antecipar fim da política de covid zero, com grande risco de uma saída conturbada, dados o aumento do número de casos e os protestos contra os controles impostos para combater a disseminação do vírus

Sugestões para um novo arcabouço de regras fiscais

Avaliações periódicas das políticas públicas podem contribuir para gerar economias fiscais

Desafios para a expansão da corrente de comércio

Estrutura de impostos dificulta relações comerciais, queixam-se importadores e exportadores

Comércio digital não é jogo de soma zero

Fluxos comerciais ligados à area de conhecimento crescem o dobro do tradicional

Auxílio Brasil vive ‘caos’ com bloqueios e falhas burocráticas

Serviço de agendamento por telefone ou site não funciona e dificulta regularização de cadastro

Cadastro demora e pode ‘segurar’ benefício por 2 meses

Diretora da Rede Brasileira de Renda Básica diz que novo governo tem que investir em base de dados

Velocidade da banda larga dispara desde a pandemia

O aumento é puxado pelos investimentos das operadoras em fibra óptica, potencializados pela aceleração no consumo de serviços digitais e pelo 5G

Operadoras endurecem negociações

Com perdas nos balanços do terceiro trimestre, planos alongam prazo de pagamento a hospitais

Agro Permuta ajusta plano de expansão

Plataforma de financiamento rural avalia opções para levantar R$ 50 milhões

Uma ponte entre pesquisadores e empresas do agro

Com foco na união entre essas pontas, startup Mastera cresce e prevê faturar R$ 12 milhões daqui três anos

Gestoras refinam estratégia para o crédito privado

Empresas que se destacaram nos períodos de 1 e 3 anos viram investidor se interessar por diversificação na classe de ativos

Flexibilização de regras favorece lançamentos

Manter o controle das carteiras em cenários adversos vem sendo o desafio dos gestores nos últimos sete anos

Rentabilidade perde para a inflação em 44% dos casos

Retorno médio dos fundos de previdência aberta em 12 meses foi de 5,73%

