Manchete dos Jornais desta Terça-feira, 31 de Maio de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: ‘Emenda Pix’ destina R$ 3,2 bi a prefeitos em ano eleitoral

Associação de shoppings eleva previsão de alta nas vendas deste ano para 17,3%

Banco do Brasil quer reajustar valores pagos à diretoria para R$ 67,3 milhões

Hackers sequestram dados e exigem pagamento em ações sociais

Oi e Vivo ameaçam devolver concessão de telefonia fixa

Cotação do petróleo bate maior nível em dois meses

MPT confirma audiência com Volks para discutir denúncias de trabalho escravo

Prazo para entregar a declaração do IR acaba hoje

‘Precisamos de um plano de safra de guerra’

Trimestre deve ter alta de 1%, mas desaceleração é esperada

BC vê projeção do mercado para o PIB no ano chegar próximo de 2%

Prefeitos e empresários agem contra proposta que unifica impostos

Pacheco sinaliza que Senado pode alterar projeto sobre ICMS

Lira fala em ‘apertar o governo’ por subsídio e defende projeto do PT

Internados por covid em SP crescem 250%; nº é 1/5 da Ômicron

Brasil teve mais de 500 mortes por temporais desde o fim do ano passado

Fundos de investimento e o agronegócio: José Alves Ribeiro Jr. e Bárbara Breda

O Globo

Manchete: Cadastro social tem 101 milhões de dados errados, diz TCU

Baixa cobertura vacinal cria risco de surtos de sarampo

AstraZeneca chega hoje às clínicas privadas

Duração da proteção de imunizante ainda é incerta

Alerta ligado

Cartilha para gestantes com práticas obsoletas reflete gestão inepta na Saúde

Educação precisa de um plano para recuperar perdas

Brasil torce por saída de presidente do BID

Com queda dos papéis da Petrobras, Bolsa recua 0,81%

Petróleo bate US$ 121 após China aliviar ‘lockdown’

Teto de ICMS irá direto ao plenário do Senado, diz Pacheco

Governo vai estatizar usina por uma semana para privatizar Eletrobras

Nova edição de ‘Tudo ou Nada’ completa a saga de Eike Batista

Receita libera 1ª restituição

IR: termina hoje o prazo para entregar a declaração

Problemas são antigos e podem afetar cidadãos

Folha de S. Paulo

Manchete: Metade dos municípios tem espera pelo Auxílio Brasil

IGP-M desacelera alta para 0,52% em maio

Petróleo passa de US$ 120, e cresce defasagem de preço

ICMS de combustível vai direto para o plenário, diz Pacheco

Bolsonaro diz que troca de presidente da Petrobras é para acabar com caixa-preta

Servidores fora da polícia são ‘grande problema’, diz Bolsonaro

Venda em queda indica que auxílio-gás não vai para compra de botijões, diz setor

Feijão-carioca, preferido no país, está mais caro e escasso

Para usuários, benefício é insuficiente e não influi no voto

Brasil tem maior média de casos desde março

Clínicas privadas do país começam a receber vacinas da AstraZeneca

Média móvel de internações por Covid-19 em SP sobe 74%

Saúde diz que Brasil tem dois casos suspeitos de varíola dos macacos

Valor Econômico

Piora acentuada de condições financeiras ameaça atividade

Analistas acreditam em níveis ainda mais restritivos, diante do aperto monetário em curso nos EUA, o que deve afetar a economia brasileira na segunda metade do ano

Estados buscam acordo para reduzir ICMS

Presidente do Senado garantiu que não vai “engavetar” a proposta elaborada pelos deputados e, segundo ele, a ideia é levar o texto diretamente para o plenário ainda no mês de junho

Petróleo já ultrapassa os US$ 120

A valorização da commodity se dá em um momento em que os preços dos combustíveis refinados vêm subindo em razão da falta de oferta em alguns dos principais centros de distribuição

Cumprir a meta em 2023 é o foco do BC

Segundo diretor de política monetária Bruno Serra, Copom calibra a taxa de juros com vistas a atingir a meta de inflação num horizonte de 18 meses

Retomada de veículos mais rápida

Inlcusão de dispositivo no Marco Legal das Garantias deve acelerar recuperação extrajudicial de automóveis e motocicletas, um pleito antigo das instituições financeiras

Ibram defende mineração em terra indígena, mas faz ressalvas a projeto

Novo presidente da instituição, Raul Jungmann quer que legislação ‘respeite os povos originários e leve em conta a Resolução 169 da OIT, que é o compromisso livre e informado’

Vacina contra covid começa a chegar a clínicas privadas

Doses da AstraZeneca devem ser as primeiras comercializadas nas clínicas; preço deve variar entre R$ 300 e R$ 350

Bloqueio deve ter educação, ciência e saúde como alvos principais

Decreto a ser anunciado hoje fará contingenciamento “preventivo” de cerca de R$ 5 bilhões para acomodar possível reajuste a servidores

Saúde gastou até abril 26% do limite mínimo

Pasta deve ser atingida por bloqueio, assim como a da Educação

País deve viver volta do fechamento de empresas

Projeções indicam que insolvências no Brasil vão ter crescimento superior à média global em 2022 e 2023

China flexibiliza lockdown mas projeção do PIB cai

Para empresas e economistas, a maior capacidade de propagação do coronavírus significa que Pequim vai manter a política de covid-zero até o congresso do Partido Comunista no fim do ano, o que pesa sobre a perspectiva econômica

Crise de fertilizantes requer uma solução sistêmica

Impacto nos custos de produção deve ser absorvido. Mais grave é o risco de desabastecimento

Risco do diesel é global, mas no país é pior, alertam especialistas

Situação no Brasil preocupa pela dependência do mercado externo e pela demora da Petrobras em fazer reajustes para equiparar os preços domésticos aos internacionais

Desabastecimento não preocupa por ora transportadoras

Eventual falta de diesel no país poderia provocar um desabastecimento em todos os demais setores da economia, diz presidente de sindicato que reúne setor

Preço do etanol ainda é pouco vantajoso nas bombas

Na semana passada, os preços caíram na maior parte dos Estados, mas seguiram mais competitivos que os da gasolina só em Goiás e Mato Grosso

Embrapa estuda ‘cardápio’ que reduz emissões de metano pelo gado

Pesquisas buscam mostrar que uma dieta natural à base de rejeitos da produção de azeite de oliva, vinho e suco de uva, ou óleo de mamona e extrato de tanino, pode melhorar o trato digestivo

Telemedicina alivia pronto-socorro e amplia atendimento

A estrutura criada para enfrentar a emergência sanitária ganhou investimentos e se tornou uma importante vertical de negócios