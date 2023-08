MANCHETE DOS JORNAIS DESTA TERÇA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 2023

A Petrobras voltou a ser uma caixa-preta

Nenhum analista de petróleo hoje é capaz de arriscar quando ou quanto os preços da gasolina e do diesel devem subir no Brasil, mesmo dispondo de variáveis como cotação do petróleo no mercado. (Estado)

País precisa de R$ 900 bi para cumprir meta de saneamento, diz pesquisa

Projeção feita por operadoras privadas aponta que montante será necessário até 2033 para distribuição de água e esgoto. Números levantados pelas empresas privadas que operam no setor de água e saneamento apontam que serão necessários R$ 893 bilhões até 2033 para universalizar o acesso da população a água tratada e esgoto. Este é um dos piores males da população a saúde pública, principalmente no Nordeste, onde o PT governa a décadas. O VAIVÉM DO SANEAMENTO. Do marco aprovado pelo Congresso aos novos decretos de Lula, onde coloca o poder público na administração destes recursos e ampliam o valor já aprovado, o que tem sido questionado pelo Congresso. Em 2020, já no governo Bolsonaro, o novo Marco Legal do Saneamento foi aprovado. O marco estabelece meta de universalização do serviço de água (99%) e esgoto (90%), no projeto aprovado pelo ex-presidente, era concluir em todo território nacional. (Estado)

Brasileiros ainda têm R$ 7,2 bi em dinheiro esquecido

Os brasileiros ainda têm R$ 7,17 bilhões em dinheiro esquecido, que pode ser recuperado pelo SVR (Sistema de Valores a Receber) do Banco Central. (Folha)

‘O Congresso e a Presidência cometeram um erro gravíssimo’

Lei que libera ozonioterapia em todo o País é sancionada por Lula

Clientes ainda têm mais de R$ 7 bi para resgate, diz BC

TCU fará análise de tributos que incidem sobre a renda

Parlamentares articulam derrubada de vetos

‘Primo’ do Pix, real digital vai se chamar Drex, anuncia o BC

Para relator, dispositivo para garantir recursos depende de regra fiscal

Governo se mexe por verba do PAC

No exterior, são só 2 ou 3 trilhas opcionais para o adolescente

MEC quer mais Português e Matemática no ensino médio

Regularização de terras gera ‘paz no campo’, diz Tarcísio

Poupança registra em julho saldo negativo de R$ 3,58 bi

Desenrola: 4,8 milhões já saíram da lista de negativados

Paes critica proposta de ministro para Santos Dumont

BC divulga o nome do real digital. Vai se chamar Drex

Governo traça plano para evitar corte de R$ 40 bi

Desoneração da folha: relatora na Câmara propõe prorrogação do regime

Parecer da AGU dá a Lula saída para liberar exploração da Foz do Amazonas

Sem comprovação Lula sanciona lei da ozonioterapia e reacende polêmicas sobre tratamento

Reconhecidos Com mudança no sistema de coleta de dados, Censo identificou 1,7 milhão de indígenas

Crise climática baixará nota de crédito de países e encarecerá dívida, diz estudo

Relatora acata prorrogação da desoneração da folha até 2027

Ala do BC defensora de corte menor no juro reúne diretores de diferentes perfis

Poupança tem saques de R$ 3,6 bi em julho

Real digital vai se chamar Drex, ‘passo a mais na família do Pix’

Precatórios ameaçam até Saúde a médio prazo, alerta governo

População indígena tem alta de 16% em terras demarcadas

País tem quase 1,7milhão de indígenas, o equivalente a 0,83% da população

Consumo empaca em R$ 4,8 tri, mas cresce nos Estados menos desiguais

Início da redução de juros e inflação mais controlada vão ajudar a converter em gasto fatia maior da renda

Censo mostra que a população indígena no país atingiu 1,69 milhão de pessoas no ano passado

MME recorre à AGU para liberar a exploração na margem equatorial

Área fica a mais de 500 quilômetros da foz do rio Amazonas, segundo a Petrobras

O crepúsculo da mão de obra fabril asiática

Jovens não querem mais trabalhar nas indústrias; proprietários de fábricas asiáticas estão tentando deixar os empregos mais atraentes, modernizando suas práticas e instalações

Planos de saúde reagem a fraudes em reembolsos

Vamos encontrar sempre no Brasil, os representados por Lula-PT. Entre 2019 e 2022, o volume de reembolsos de procedimentos médicos saltou 90%, de R$ 6 bilhões para R$ 11,4 bilhões

Brasil beira R$ 5 tri em consumo e reforça desigualdade regional

Centro-Oeste e Sul, já com renda maior, saem na frente e crescem dois dígitos no ano; início da queda juros pode melhorar projeções

Censo traz desafio de políticas públicas para indígenas

Mudança metodológica permite enxergar indígenas antes “invisíveis” em áreas urbanas distantes de terras indígenas

Governo tentar evitar corte de R$ 40 bi no orçamento de 2024

Equipe econômica pede ao Congresso que acate alteração no PLDO para incluir mecanismo de despesas condicionadas

MEC quer mais horas no ensino médio

Mudança prevê que 80% da carga horário curricular seja de um conjunto de disciplinas comum do currículo

Ideia de criar novos ministérios ganha força

Mudanças em pastas cobiçadas pelo Centrão e PT, têm enfrentado resistência em várias áreas. A fila petista e do Centrão é grande pra mamar os impostos do cidadão que produz

Câmara começa a debater proposta de desoneração

Relatora do projeto na Comissão de Desenvolvimento Econômico quer antecipar leitura de parecer

Fraca demanda faz indústria global reviver crise de 2008

Desaceleração da economia da China e maior demanda do consumidor por serviços afeta fábricas em todo o mundo

Mudanças na relação trabalhista ameaçam a era dos bens baratos

Jovens, em geral, não querem trabalhar em fábricas e são atraídos por melhores condições de trabalho no dia a dia

Biden não só manteve como ampliou políticas de Trump

Democrata manteve política de confronto com a China, desmontou pricípios da globalização da era Clinton e adotou princípios de recuperar empregos industriais para os americanos

Fragmentação geoeconômica

Dificilmente os países em desenvolvimento terão acesso às tecnologias de baixo custo em prol da energia limpa desenvolvidas pelos EUA e pela UE

Economistas reveem política industrial

Economias desenvolvidas usam mais e de modo mais intenso a política industrial do que os países em desenvolvimento

Setor privado eleva participação a 15% no saneamento

Panorama da Abcon aponta carteira de 31 projetos em estruturação, com potencial de R$ 24 bi de investimentos

Exportação de veículos cai com novo imposto argentino

No mês passado, foram licenciados 225,6 mil veículos, incluindo carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, o que representa um crescimento de 24% na comparação anual

Indorama quase triplica reciclagem de PET em MG

Ampliação é fruto de investimento de US$ 20 milhões em Juiz de Fora (MG)

Grupo vai revisar plano para fertilizante

Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas (Confert) criou um grupo de trabalho para “elaborar uma proposta de revisão do Plano Nacional de Fertilizantes (PNF) 2022-2050

Maior parte dos produtores não tem silo na propriedade

Uma pesquisa inédita da CNA revela que faltam estruturas em 61% das fazendas brasileiras para armazenar a produção de grãos do país

Real digital, em fase de testes, é batizado de ‘Drex’

Novidade só chegará aos consumidores, ainda em fase de teste, no final de 2024

Itaú tem lucro de R$ 8,7 bi e retorno sobe novamente

Com Lula a margem de lucro do sistema financeiro aumenta, e a desigualdade social também, bem como a carência das políticas públicas. Margem com clientes avança, mesmo com elevação no índice de inadimplência

Emissões de grandes companhias aquecem mercado em agosto

Aegea capta R$ 5,54 bilhões em debêntures e Eletrobras vai contratar bancos para lançar R$ 7 bilhões; redução da Selic favorece operações, dizem gestores

Vale vira ré em ação bilionária no Reino Unido

Mineradora corre o risco de ter que dividir com a BHP Billiton uma conta de R$ 230 bilhões em indenizações para vítimas de Mariana (MG)

Justiça do Trabalho, insolvência e crédito fiscal

Há significativos espaços de aprimoramento institucional para a boa aplicação do sistema de insolvência, garantindo a aplicação efetiva das novas regras criadas pela reforma de 2020

