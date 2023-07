MANCHETE DOS JORNAIS DESTE DOMINGO, 02 DE JULHO DE 2023

Com guerra e medo da Rússia, compra de armas na Europa bate recorde

Países europeus puxam crescimento dos gastos com defesa em resposta a um mundo mais instável e a novas ameaças de segurança impulsionadas pelo expansionismo russo. Entre 36 países europeus, 23 aumentaram gastos militares. Investimento total chega a US$ 345 bilhões. Entre as grandes potências da Europa Ocidental, Reino Unido e Alemanha respondem pelos maiores aumentos. Londres ampliou o investimento em armas em 3,7% e Berlim, em 2,3%. No Leste Europeu, com a exceção da Ucrânia, cujos gastos cresceram 640%, os maiores compradores foram Polônia e Finlândia, que aderiu à Otan. Os poloneses registraram um aumento de 11%. Os finlandeses, de 2,4%. Quem também abriu os cofres foi a Lituânia, que gastou 2,5% a mais em armas que em 2021, o que reflete a ameaça de Putin contra as ex-repúblicas soviéticas do Báltico. (Estado)

O ESTADO DE S.PAULO

Celso Ming: O Desenrola no País do fiado

A longa batalha de Appy (Economia e Fazenda), pela reforma dos impostos

Desequilíbrio do sistema ameaça tornar o plano de saúde um artigo de luxo

Chinesas lideram investimento em elétricos e híbridos no País

Alfabetizada com inteligência artificial, geração Z não teme ferramenta

Luxo silencioso vai definir como as pessoas vão se vestir no trabalho

Justiça atende Americanas e rejeita empresa para monitorar atual gestão

Desempenho da indústria química é o pior em 17 anos

O GLOBO

Narcodesmatamento representa maior desafio na Amazônia

Em 2060, maioria dos trabalhadores no país terá mais de 40 anos

Varejo critica isenção tributária para importado

FOLHA DE S.PAULO

Cashback que a reforma tributária prevê se espalha pela América Latina

Venda de carros novos cresce 7,4% em junho

Nova regra de importação é prejudicial ao varejo, diz setor

Receita tenta ampliar poder e cria impasse em PL do Carf

Abras diz que reforma pode onerar mais a cesta básica – Trabalhador pagará por isso

Lula assumirá Mercosul em meio a tensões com a UE

Devolução de imposto no RS eleva renda em 16% e aumenta gasto com alimento e remédio

Falta de pilotos pode afetar aéreas brasileiras

Jornal independente

GAZETA DO POVO