Manchete dos Jornais deste Domingo, 08 de Maio de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Roubos crescem mais em áreas centrais e bairros nobres de SP

Novas regras do vale-alimentação geram críticas

Práticas ambientais atraem investimentos

Startup Facily demite funcionários

Mulheres criam starps focadas em reter mães no mercado

Forças viam ‘risco’ em divulgar dados sobre urnas

Congresso não abre mão do teto, diz Pacheco

Governo estuda alívio em frete para caminhoneiros

O Brasil e os desafios mundiais

A moeda vai à guerra

O Fed e o crescimento dos emergentes

Crescem as reclamações contra redes de fast-food

Fundos de ações e multimercados sob pressão

Maior atenção à retenção de talentos

Empresas conversa com quatro fundos

O Globo

Manchete: O futuro que já começou

Start-ups brasileiras lucram com tecnologias do metaverso. Principal aposta das gigantes de tecnologia do planeta, o chamado metaverso promete integrar plataforma e mídias digitais ao mundo real, configurando uma nova fronteira da internet. Esse futuro já é realidade em mais de 130 negócios brasileiros – metade deles start-ups-, donos de soluções que possibilitam eliminar a barreira entre o físico e o digital. esse mercado pode alcançar US$ 13 trilhões no mundo até 2030.

Metaversões virtuais

Influenciadores criam avatares nas redes que miram em novos fãs e que podem até substituir os originais.

Mundo não pode desprezar as ameaças nucleares da Rússia

Financiamento público inibe ‘terceira via’

Bolsonaro defende pautas de campanha em feira agro

Folha de S. Paulo