MANCHETE DOS JORNAIS DESTE SÁBADO, 01 DE JULHO DE 2023

Mesmo inelegível, Bolsonaro mantém liderança na direita e será decisivo em 2026

Excesso de democracia? Maduro articula para sabotar eleições presidenciais de 2024. Será que os brasileiros ainda estão cochilando?

A era do “lawfare” – ou – “Missão dada é missão cumprida” – ou – “Vamos tomar o poder, que é diferente de se ganhar uma eleição” José Dirceu – ou – “Perdeu mané”

Com Bolsonaro fora da disputa eleitoral, PT se divide sobre os próximos passos de Lula e da esquerda, com a maior rejeição da história política brasileira, e de forma inegável pela esquerda

Foro de São Paulo homenageia ditadores e recebe membros do partido Comunista Chinês

O Sistema protegerá Lira?

Comunista com orgulho defende democracia relativa

A democracia relativa de Lula o super-homem inimputável

Bolsonaro inelegível: TSE inaugura novo conceito de abuso de poder e fragiliza eleições, dizem juristas

Com Mais Médicos, formados fora do Brasil estarão no SUS sem prova de conhecimento técnico, irá expor o povão como ratos em laboratório em experiência científica, e amplia os erros médicos, que vai além das mãos dos residentes.

Tudo foi liberado para a encenação do ataque: Documento do Exército diz que GSI não acionou tropas antecipadamente a ataques ao Planalto

Brasil imita Venezuela atacando “Crimes de opinião” – “Democracia” elogiada por Lula fechou TV que não se alinhava ao regime venezuelano – Pautas: (Gazeta do Povo)

O ESTADO DE S.PAULO

Compras em site estrangeiro terão nova regra em agosto

Transações financeiras pelo WhatsApp têm alta de 531%

Empresas devem retomar projetos com novo limite para o Minha Casa

Leilão de transmissão tem deságio de 50,9%

Taxa de desemprego recua para 8,3%, diz IBGE

Preço da gasolina cai R$ 0,14 por litro nas refinarias

Vice quer tirar fundo constitucional do DF de nova regra fiscal

Tarcísio pede ação de deputados paulistas contra texto da reforma

‘Não vou ouvir quem contribuiu para elevar a carga tributária’

Acampados em Cumbica, afegãos têm surto de sarna

O GLOBO

Solução após a sarna: 150 afegãos acampados no Aeroporto de Guarulhos são transferidos para abrigo

Bolsa sobe 9% no mês, maior resultado em mais de 2 anos

Compras até US$ 50 terão isenção de imposto

Desemprego cai para 8,3% com menor busca por vagas por sensação de desalento

Concursos públicos terão cotas para transexuais e indígenas

Julgamento do TCU sobre Galeão será na quarta-feira

Megaleilão de linhas de transmissão de energia tem deságio de até 66%

Com população menor, 770 cidades podem perder recursos

Preço da gasolina cai 5,3%: Petrobras reduz valor do combustível. Analistas veem tentativa de compensar volta do imposto, mas os lucros vão se esgotando

FOLHA DE S.PAULO

DESALENTADOS: Taxa de desemprego recua para 8,3% com menor procura por trabalho, afirma IBGE

2024 será teste para meta contínua, diz governo

Supremo forma maioria por piso da enfermagem no setor público

Tarcísio, Nunes e setor de serviços se unem para mudar reforma tributária

Reforma deve ter trava clara contra aumento de carga tributária

Governo cria regras para compra internacional online de até US$ 50

Bolsa registra melhor trimestre desde 2020

Megaleilão de linhas de transmissão de energia tem deságio médio acima de 50%

Gastando gordura: Petrobras reduz preço da gasolina um dia após volta de tributo federal

Jornal Independente

GAZETA DO POVO