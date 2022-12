O ESTADO DE S. PAULO

Manchete: Lula avisa que palavra final sobre a política econômica será dele

‘No ministério de Lula não haverá Posto Ipiranga’

Brasil perde, mas fica em 1º no grupo e pega a Coreia na segunda

Mais da metade dos miseráveis estava no Nordeste

País teve 29,4% da população abaixo da linha de pobreza em 2021

Venda de veículos tem recuperação e sobe 12,78% em novembro

Produção industrial cresce 0,3% em outubro

TCU alertará governo sobre risco de despesa fora do teto

A Lula, Esteves diz que pode trabalhar por nome de Haddad

Para reter talentos, empresas criam benefícios como licença pet e preservação de óvulos

Um quarto dos profissionais já foi demitido pela idade

Ações defensivas são opção ante as incertezas

Expectativas para Ibovespa seguem equilibradas

Rolling Stones festejam 60 anos com moeda comemorativa emitida no Reino Unido

Manchete: Brasil tem 20,3 milhões de crianças de até 14 anos na pobreza

Tebet: ‘Quase a metade do futuro do Brasil comprometido’

Governo teme faltar verba para aposentadorias do INSS

Parecer técnico do TCU vê erros no Auxílio Brasil

Após dois meses de queda, produção industrial sobe 0,3% em outubro

Lula admite negociar ‘PEC da Transição’

Tragédia em rodovia no Paraná precisa servir de aprendizado

Transição discute demissão de 8 mil integrantes das Forças

Manchete: Governo teme faltar dinheiro para INSS e planeja emergência

TCU pede informações sobre gasto e quer evitar manobra para emendas

Não entregue seu dinheiro ao banco, diz ei dos dividendos e bilionário

Partidos da base de Bolsonaro consultam bancadas para apoio à PEC da Transição

Erros sobre Covid zero na China

‘Aliados’ descorem o preço do protecionismo americano

Gasolina fica estável pela segunda semana

‘jabuti mutante’ eleva conta de luz em R$ 79 bi

Limite para a dívida ou para a despesa?

Criação de posto de trabalho nos EUA supera expectativas, e taxa fica estável em 3,7%

Indústria volta a crescer, mas permanece abaixo do pré-pandemia

Transição prevê manter quadro de servidores

Sob ceticismo, Tesla entrega primeiro caminhão pesado movido a bateria

A Constituição orçamentária

Contaminação de áreas com água subterrânea cresce 28% em 7 anos no Estado SP

Nova técnica de reciclagem desenvolvida nos EUA usa bactéria para produzir plástico

Paraná encerra buscas na BR-376 após deslizamento

“A PACIFICAÇÃO PASSA POR LULA E TAMBÉM POR TARCÍSIO”

O presidente da legenda, Gilberto Kassab, contudo, preferiu aceitar o convite do governador eleito Tarcísio de Freitas para ser o titular da Secretaria de Governo de São Paulo, ao invés de compor a nova administração petista. “Eu nunca cogitei ser ministro de Lula”, disse Kassab à ISTOÉ, sem esconder sua preocupação com a guerra ideológica existente no País. “A pacificação nacional passa por Lula no governo federal e por Tarcísio no governo de São Paulo”, compreendendo que esse entendimento será facilitado se os dois caminharem mais para o centro.

“A PEC é irresponsável e insustentável”

O ex-presidente do BC, Affonso Celso Pastore, disse ao “Valor” que a PEC da Transição proposta por Lula para recriar o Bolsa Família de R$ 600, com gastos de R$ 200 bilhões acima do teto…

Lira virou barbada

A reeleição de Arthur Lira já é dada como favas contadas, sobretudo depois que o PT decidiu apoiá-lo em troca da aprovação da PEC da Transição.

Toma lá da cá

Alessandro Vieira, Senador pelo PSDB. Se há chance de a PEC da Transição não prosperar por causa das divergências no Congresso? Creio que a PEC será aprovada com alterações significativas…

ESCOLA DE INFLUENCERS

É preciso mais do que a cara e a coragem para ser influenciador digital. Aumentar engajamento nas redes é questão de técnicas, e escolas e universidades abrem cursos para os interessados, um grupo cada vez maior…

Herança bendita

Mesmo antes de assumir, Lula já acusa o atual governo dos piores crimes econômicos dos últimos 500 anos. Mas os números mostram que a realidade é exatamente o contrário…

A religião do ódio

No Brasil de hoje a virtude passou a ser a recusa em admitir o ponto de vista do outro. Dia após dia, o ódio vai sendo transformado num atributo moral. O Brasil está se tornando um país cada vez mais intolerante – e isso é uma novidade muito ruim. A sociedade brasileira tem tido uma longa história de prudência e de serenidade na gestão dos seus rancores, diferenças e conflitos…

Faltou combinar com o povo

Que eleição foi essa em que o árbitro escolhe um lado de forma tão escancarada e apela até para a censura para blindar seu companheiro? Ao julgar pela velha imprensa, Lula foi eleito de forma absolutamente normal e inquestionável, não deve nada à Justiça, e devemos debater com toda seriedade do mundo os nomes que ele prepara para formar seus ministérios e suas equipes como se ninguém mais lembrasse do que ele fez no verão passado…

Nas trincheiras e nas ruas

Os traidores da pátria ainda não entenderam que não sairemos das ruas e dos canais que criaremos para mostrar ao mundo o que eles tentaram fazer com o Brasil. As similaridades entre os cenários políticos no Brasil e nos Estados Unidos nos últimos anos vão muito além das semelhanças dos governos de Bolsonaro e Donald Trump e suas pautas e políticas conservadoras e liberais…

O cerco se fecha

Depois das agências de checagem, do Facebook, da Wikipedia, do YouTube e de partidos políticos, agora é o Google que tenta censurar Oeste…

Golpe de Estado

Para o PT, a democracia jamais foi um valor em si mesmo, mas uma “questão estratégica” …