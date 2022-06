Manchete dos Jornais deste Sábado, 04 de Junho de 2022

Procura por ações da Eletrobras já supera oferta dos papéis em 50%

Expectativa é de que a operação que resultará na privatização da empresa movimente mais de R$ 35 bilhões; preço do papel será definido na quinta-feira. Privatização da estatal pode movimentar mais de R$ 35 bilhões. Preço do papel será definido na quinta-feira. A Eletrobras já possui demanda para vender suas ações na oferta que marcará sua privatização, que poderá movimentar mais de R$ 35 bilhões. (Estado)

Musk quer demitir 10% do quadro da Tesla ao projetar recessão

A mensagem, intitulada “pause todas as contratações em todo o mundo”, veio dois dias depois de o bilionário dizer aos seus funcionários para retornarem ao trabalho presencial ou se demitirem. Quase 100 mil pessoas estavam empregadas na Tesla e suas subsidiárias no final de 2021, mostrou um relatório anual da SEC, órgão regulador do mercado americano.A notícia fez as ações da Tesla fecharam em queda de 9% ontem. Musk alertou nas últimas semanas sobre os riscos de recessão, mas seu e-mail ordenando um congelamento de contratações e cortes de pessoal foi a mensagem mais direta e explícita do empresário.“É sempre melhor introduzir medidas de austeridade em tempos bons do que em tempos ruins. Vejo as declarações como um aviso prévio e uma medida de precaução”, disse Frank Schwope, analista do banco Nordlb baseado em Hanover. Segundo ele, muitas montadoras alcançaram lucros recordes em 2021, mas a situação econômica agora é mais incerta. (Estado)

Golpe do boleto cresce 45% na pandemia, indica pesquisa

Em 2021, houve 4,1 milhões de atividades suspeitas, número 16,8% superior em relação a 2020, segundo a Serasa. Apesar do “boom” do Pix e dos cartões de crédito, o boleto ocupa o segundo lugar entre as opções de pagamento no País, de acordo com o Banco Central (BC). Perde apenas para o Pix. (Estado)

Desde 2020, alta de casos é de 30%

Cresce afastamento por transtorno mental.Uma pesquisa realizada pela startup Closecare, focada em gestão de atestados médicos e saúde corporativa, mapeou a realidade da saúde mental nos ambientes de trabalho e identificou um crescimento de 30% em afastamentos motivados por transtornos desse tipo desde 2020, sobretudo em empresas de atividades administrativas. O levantamento analisou cerca de 480 mil atestados médicos cadastrados na plataforma entre janeiro de 2020 e abril deste ano, reunidos de 16 companhias que usam o serviço, de setores e portes variados. (Estado)

O Estado de S. Paulo

Demanda por ações da Eletrobras já supera oferta em 50%

Guedes promete unificar data de pagamento de tributos

Commodities, juros e crise global levam a indústria a ‘andar de lado’

Produção sobe 0,1% em abril e segue abaixo da pré-covid

Anatel aperta regras contra empresas de telemarketing

Postos descartam risco de faltar diesel nas bombas

Planalto monta plano para apressar troca de comando na Petrobras

Por reeleição, Centrão pressiona governo a reduzir preço do combustível

Governo avalia PEC que compense Estados por perda de R$ 22 bilhões

Ensino remoto reaparece em escolas paulistas após alta de casos de covid

O Globo

Manchete: Anac: preço de passagens aumenta 29,5% em um mês

Telemarketing: Anatel manda bloquear ligações de robôs

EUA liberam cultivo de alimentos em áreas de preservação

Prazo para FGTS-Eletrobras termina no próximo dia 8

Bolsonaro já fez 11 tentativas de reduzir preço de combustível

Governo reserva até R$ 25 bi para subsidiar diesel

Falta de vacina BCG provoca racionamento no país

Folha de S. Paulo