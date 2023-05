MANCHETE DOS JORNAIS DESTE SÁBADO, 13 DE MAIO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

Lula libera R$ 7,3 bi para piso da enfermagem

Petrobras vai ‘reavaliar’ preços e divulgar nova política na próxima semana, diz Prates

Governo procura uma saída para concessão travada por novo leilão

‘Construímos uma proposta de regra fiscal calibrada’

Pepino dispara quase 30% e lidera alta de preços

Com base frágil, Lula diz que negociação com parlamentares será a cada votação

Inflação desacelera em abril, mesmo com pressão de remédios e alimentos

Aneel diz que vai ‘assegurar prestação do serviço’

Efeito de nova lei, crise financeira e furto de energia complicaram Light

Light recorre à recuperação judicial

Brasil em falências: Light recorre à recuperação judicial

Cumbica: MP quer mudar contratação de funcionários

Salomão acusa TCU de intromissão em tema do CNJ por penduricalho de quase R$ 1 bi para juízes

O GLOBO

Governo defende haver interesse público em “negociar” ‘ágio’? Pra concessões

Inflação fecha abril em 0,61%, acima do previsto

Para analistas, mudança na política da Petrobras pode afetar resultados

Recuperação judicial da Light abrirá batalha nos tribunais com os credores

Desigualdade caiu em 2022 no governo Bolsonaro graças a programas de auxílio Brasil

Golpetismo: Inicialmente, GSI não mandou prender os verdadeiros invasores, dizem agentes

Trama petista: Presidente rever atos do Congresso é ruim para o momento que vivemos

Ditadura e o fim da liberdade de expressão: STF abre inquérito que mira Google e Telegram

Ciro volta à cena, critica Lula e rechaça candidatura

Desordem na casa, ou casa dividida: Pressionado no Congresso, Planalto enquadra PT e convive com disputas entre ministros

FOLHA DE S.PAULO

Petrobras confirma que deve reduzir preço da gasolina, a previsão será a falta do produto

Congresso alerta governo sobre MP para o saneamento na busca de brechas de desvios

Crise econômica: Grandes empresas impulsionam onda de solicitações

Era isso ou intervenção, diz especialista que comandou empresa

Com dívidas de R$ 11 bi, Light pede recuperação judicial

Mães solo têm renda 39%menor que a de pais casados

Inflação bate novo recorde e vai a 109% ao ano na argentina

IPCA desacelera para 0,61% em abril, mas fica acima das previsões

Com repulsa da sociedade: MST abre feira nacional em SP sem ministros petistas

Torres rejeita delação, e bolsonaristas veem soltura ligada a críticas a Moraes