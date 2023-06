MANCHETE DOS JORNAIS DESTE SÁBADO, 24 DE JUNHO DE 2023

Adolescentes usam contas de adultos e se valem de controle falho para fazerem entregas. Empresas dizem que não admitem prática e tomam medidas para combatê-la.

Já passava das 21h de uma noite gelada em São Paulo quando o advogado Eduardo Medeiros, 34, percebeu que havia algo errado com a entrega do seu pedido.

A tela do ifood mostrava que a comida seria entregue, de bicicleta, por uma senhora que aparentava mais de 50 anos. Mas quem bateu à porta foi um garoto, que ele descobriu ter 15 anos e que estava acompanhado de outro menino, de cerca de 12.

“Fiquei em choque com a cena. Era tarde e eles estavam ali no frio, sem direito trabalhista algum, sem carteira assinada. Eles me disseram estar usando a conta da mãe”, diz.

“Não eram menores aprendizes trabalhando regularmente e sob fiscalização. Estavam naquela bicicleta, sem patrão, fiscalização nem nada. Pensei em denunciar no aplicativo, mas eles iam apenas cancelar a conta deles e me oferecer um brinde. Não queria brinde, eles têm tecnologia para evitar isso.”

No mesmo local, em frente a um shopping na zona sul de São Paulo, D., 20, admite que começou a fazer entregas quando ainda era menor de idade, na pandemia. Ele afirma que “era isso ou ficar parado.” Chegou a ganhar R$ 280 por dia; agora, recebe cerca de R$ 80.

Em 2020, reportagem da Thomson Reuters Foundation mostrou menores no Rio de Janeiro que trabalhavam para os principais aplicativos de entrega de comida do Brasil em meio à pandemia.Um deles se cadastrou no ifood e no Rappi, após o fechamento da escola devido à Covid-19. Com documentos da mãe e dos irmãos, ganhava até R$ 50 por dia, mas sofreu um acidente leve de bicicleta.Em 2021, a Agência Pública acompanhou, por cerca de dois meses, a rotina de jovens de 14 a 17 anos como entregadores de aplicativos em regiões ricas da zona oeste de São Paulo.Em agosto de 2021, o MPT (Ministério Público do Trabalho) em São Paulo encaminhou notificação aos representantes dos apps em que recomendava que se abstivessem de “contratar ou utilizar, diretamente, ou por meio de terceiros, o trabalho de criança ou adolescente com idade inferior a 18 anos, em qualquer atividade que implique a permanência em ruas, avenidas e outros logradouros públicos ou em locais que os exponham a situações de risco ou perigo”.

O MPT abriu investigações no Rio e em São Paulo, e para o próximo mês está marcada uma audiência com uma das empresas de entrega.

No Facebook e no Youtube, vídeos dão dicas de como burlar o controle das plataformas.

“Menor de 16 anos, caindo para dentro, trabalha na conta do cunhado dele. Eu tenho um enteado que tem 17 anos, tenho telefone, tenho a conta, tenho bag [mochila para entregas] e meu enteado não quer trabalhar”, narra um entregador em um vídeo no Youtube.

Em outro vídeo, um entregador, que se diz menor de idade, explica que usa uma conta em nome de alguém que é maior de idade. No caso, ele tinha um cadastro no ifood em nome da mãe. “Nem todos [os aplicativos] pedem foto todo dia.” (Folha)

O ESTADO DE S.PAULO

Comércio prevê aumento de preços de comida se cesta básica perder isenção

‘Ideia é dar mais transparência a regras para planos de saúde’

Pela reforma tributária possível

Supremo julga auxílio pago a juízes mineiros para compra de livros

Pastore: ‘Ataque do governo afeta reputação do BC’

‘Se acabar (pacote de incentivos), será terra arrasada’

Rússia põe blindados na rua após denunciar levante de mercenário

Ministro da Economia argentino será o candidato peronista à presidência

O GLOBO

Sardenberg: A Selic vai cair, se o governo não atrapalhar – como tem feito

Juro é tema que exige discussão técnica, não política

Ibovespa fecha em alta pela nona semana consecutiva

PF faz buscas em Empiricus e TC em investigação sobre vídeo

Qualidade de vida avança, mas desigualdade permanece

Planos de saúde têm prejuízo operacional de R$ 1,7 bi

Estados divergem em relação a incentivos fiscais

Tributação de profissionais como médicos pode ter um salto

Setor de serviços estima que reforma poderá até triplicar impostos do comércio

Ataque a escola no PR: polícia prende quarto suspeito

Guerra às drogas diminui em 4,2 meses expectativa de vida

Argentina: peronismo escolhe Sergio Massa como candidato

Alckmin é o vice que mais ocupou cadeira presidencial

FOLHA DE S.PAULO

Governo ‘Alckmin’ revê medida após centrão se irritar com verba a ministros

Menores de 16 trabalham como entregadores em apps

Ibama aponta riscos em caso de suspensão da licença de Belo Monte

Em cúpula, Banco Mundial anuncia suspensão de dívidas

Setor público procura equilíbrio entre transparência e privacidade

Perda de qualidade de vida é maior em família chefiada por negro

Aplicativos afirmam adotar ações contra atividade precoce

Menores de 16 trabalham como entregadores em apps

Governo quer sistema nacional para mercado de crédito de carbono

Estatal não tem interesse em sonegar gás natural, diz Prates

Gasolina cai R$ 0,05 nos postos após corte da Petrobras, afirma ANP

Nova forma de desonerar a cesta básica gera divergência

Transição dos estados, Zona Franca e serviços são frentes contra a reforma

União pode ter fatura maior com benefícios fiscais de estados

FMI adia pagamento de dívida da Argentina

Presidente da Caixa sofre fritura após cobrança por Pix

Proibição e repressão a drogas gera custo anual de R$ 50 bi

Jornal independente

GAZETA DO POVO

“STF e STJ criam obstáculos para combate ao tráfico, anulam provas e soltam chefes do crime”

“Senado deixa o arcabouço fiscal ainda mais fraco”

“Todos querem uma reforma das instituições mundiais, mas ninguém vai agir”

“Se Dias Toffoli pode ser ministro do STF, qualquer um pode”

“O Ocidente, com incrível atraso, descobre quem é Lula”

“Brasil é o terceiro país mais complexo para fazer negócios, segundo índice global”

“Governo do PT prepara mordida em seu salário”

“Tensão entre ex-aliados; Rússia denuncia “convocação” de rebelião, reforça segurança em Moscou e pede prisão do líder do Wagner”

Plenário virtual; Supremo retoma julgamento sobre piso salarial da enfermagem

Como lidar com colaboradores difíceis (inclusive quando é você)

Sem evidências científicas, Brasil abre 1º centro de acolhimento para tratamento com canabinoides

Mudança de sede; “O centro de SP será a nova Esplanada dos Ministérios”, promete braço direito de Tarcísio

CAPA das manchetes dos Jornais estatais