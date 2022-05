Manchete dos Jornais deste Sábado, 28 de Maio de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Oferta de ações da Eletrobras pode movimentar R$ 35 bi

Vale é destaque em índice de pagamento de dividendos

5G em capitais pode ter atraso de 2 meses

‘O sistema político gera representação muito fragmentada’

Bolsonaro e Lula prometem recriar ministério cobrado pela indústria

Bloqueio do Orçamento pode ir a R$ 14 bi

Como usar o Fundo para comprar ações da estatal

Fatia de R$ 6 bi da Eletrobras é reservada para interessados em usar o FGTS

Ministério passa a recomendar a 3ª dose de vacina para adolescentes

‘Abordagem foi errada do começo ao fim’, diz ex- tenente-coronel da PM

PRF ganha espaço em ações anticrime, mas mortes põem trabalho em xeque

O desafio da formação médica

A guerra domina Davos

O Globo

Manchete: Leilão da Eletrobras deve atrair até R$ 35 bi

Após alta de 15,5% de plano de saúde, Queiroga convoca reunião

Governo corta R$ 14 bi para reajustar servidores

Teto do ICMS deve parar no Judiciário, dizem especialistas

Lira prepara vários projetos sobre combustíveis e energia

Petrobras faz novo alerta ao governo sobre risco de faltar diesel

Livro reúne casos de políticas públicas que o país não deve mais repetir

Furnas vai leiloar terrenos em Botafogo que somam 10 mil m²

Usina de Santo Antônio pode ser entrave à oferta

Decisão do STF de manter Lei Seca é alento contra insensatez no trânsito

Desinformação e medo fazem vacinação infantil estacionar

Folha de S. Paulo

Manchete: Confiança na urna cai a 73% em meio a ataque bolsonarista

FGTS terá reserva de R$ 5.000 na privatização da Eletrobras

Governo e Congresso fazem ofensiva para anular aumento da conta de luz

Dólar marca 3° recuo seguido e fecha a R$ 4,73; no ano, queda acumulada é de 15%

Para dar reajuste a servidor, governo eleva a R$ 13,5 bi corte no Orçamento

Brasil arrisca R$ 24 bi ao ignorar desmatamento

País sempre busca soluções ruins para problemas complexos, diz economista

Doença faz brasileiros buscarem vacina parada há 40 anos

Argentina confirma primeiro caso de varíola dos macacos

REVISTA OESTE

Quase 25% dos empregados poderiam fazer home office Redação Oeste

Levantamento é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), vinculado ao Ministério da Economia.

Petrobras confirma risco de faltar diesel no Brasil

Alerta foi dado pela Federação Única dos Petroleiros (FUP)

Eletrobras lança oferta de ações e deve ir à bolsa em 13 de junho

Operação de privatização pode chegar a R$ 35 bilhões, incluindo um lote suplementar de papéis

Lockdowns derrubam o lucro da indústria na China

A queda chegou a 8,5% no mês de abril

Guedes: Se reeleito, Bolsonaro vai privatizar Petrobras

Ministro da Economia afirmou que a pandemia do coronavírus atrapalhou a aprovação de reformas importantes para o país

Receita Federal bate recorde de arrecadação

O montante de abril ficou próximo de R$ 200 bilhões

Davos: ‘Desglobalização’ pode afetar cadeia global de suprimentos

De acordo com especialistas, economia mundial está passando por um momento de “fragmentação”

política de preços da petrobras

Cade abre inquérito contra a Petrobras por cobrança a mais em petróleo

Sindicatos da Bahia alegam haver diferença no preço praticado no Estado

FMI: guerra e China preocupam menos do que ‘fragmentação global’

Diretora do Fundo disse que mundo lida com o risco de se dividir em blocos e de perder ‘economia integrada’

A crise da Petrobras fica cada vez pior

Jamais a estatal ganhou tanto dinheiro como hoje, e jamais a população esteve tão distante de participar dessa festa

Instituto Liberal promove evento sobre liberdade na América Latina

Encontro será realizado em 3 de junho e contará com a presença de juristas, ministros, sociólogos, historiadores e articulistas

Guedes pressiona França e Bélgica a aceitarem o Brasil na OCDE

No Fórum Econômico Mundial, ministro subiu tom contra europeus: ‘Nos aceitem antes que se tornem irrelevantes para nós’

Agrotech – Gestora dos EUA ‘procura’ 1º unicórnio agro do Brasil

A Yield Lab vai investir em startups brasileiras do agronegócio