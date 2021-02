Manchete nos Jornais desta 26 de Fevereiro de 2021

O Estado de S.Paulo

País tem recorde de mortes e hospitais-referência no limite

Aprovado no Senado, Marco Legal das Startups frustra setor

Lemann faz grande aposta em educação

Investidor mais velho migra para a Bolsa na pandemia

Anatel aprova edital de leilão do 5G, que deve ocorrer ainda no 1º semestre

Bolsonaro apoia projeto que cria MEI para caminhoneiro

Insumo no atacado tem forte alta em 12 meses

Sem gasto emergencial, Tesouro tem superávit de R$ 43 bi em janeiro

Pressão por verba cria tensão com outros ministérios

‘Estatal tem de ter visão social’, diz Bolsonaro

‘Ninguém fica sentado em casa aumentando preços’, afirma presidente da Petrobrás

Variante do vírus em NY preocupa especialistas

Vacina de Oxford sofre forte resistência de países da Europa

Imunização pode ser periódica, como a gripe, diz Merkel

UE cria ‘passaporte da vacina’ para retomar viagens e revitalizar turismo

O Globo

BR e Americanas se unem em rede de conveniência

Anatel aprova edital do leilão para instalação da tecnologia 5G no país

Caixa lança linha para casa própria corrigida por juros da poupança

Novo vazamento pode ter afetado 12 milhões de pessoas

Eletrobras: com novo texto, Congresso reduz resistência à privatização

Dólar tem o maior valor do ano

Relator desiste de retirar piso de saúde e educação

‘Mind the gap’ na camiseta, um recado ao presidente

Retorno ao acionista

Vacinação lenta leva Europa a manter restrições de viagens

Vácuo de liderança: Argentina e México consolidam aliança e tentam ocupar espaço deixado pelo Brasil

Saúde compra 20 milhões de doses de vacina da Índia

Bolsonaro contraria ciência e questiona máscaras

Com 1.582 mortes, Pazuello reconhece piora da crise

Nova cepa está se espalhando em Nova York, dizem cientistas

‘Há grande chance de um colapso nacional’

PEC da Impunidade’ exigiria debate maior antes da votação

Após um ano de pandemia, situação só piora

Folha de S. Paulo

5G começará pelas capitais em julho de 2022

Inflação do aluguel vai a 28,94% em 12 meses; imobiliárias substituem IGP-M

Bolsa cai 2,94%, e dólar vai a R$ 5,51 com tensão global

Caixa lança linha de crédito imobiliário atrelada à poupança

Ao lado de Luna, Bolsonaro afirma que estatais não devem se dissociar de uma ‘visão de social’

Executivo passa recado com camisa ‘Mind the gap’

Economia de mercado exige preços de mercado, diz presidente da Petrobras

Sem gasto emergencial, governo têm superávit de R$ 43,2 bilhões

Arrecadação federal começa 2021 em queda e aponta perda de força da atividade com Covid

Excluir mínimo é cavalo de pau em transatlântico, diz secretário do Tesouro

Bolsonaro diz que benefício deve ser de R$ 250, em 4 parcelas

Resistência a fim de piso atrasa votação que destravaria auxílio

Brasil barra venezuelanos com base em orientação inexistente da Anvisa

É intolerável que as big techs tenham poder absoluto, diz acadêmica

Quem tomou a vacina ainda pode transmitir o coronavírus

São Paulo começa a vacinar idosos de 80 anos no sábado

Lei de patentes cria cisão entre farmacêuticas

Unesp decide adiar 2ª fase do vestibular

Governo corre para evitar paralisia em ministério

Saúde assina compra de 20 mi de doses da indiana Covaxin

Pazuello alerta para aceleração do vírus; secretário prevê piora

Ocupação de leitos de hospitais privados em SP ultrapassa 90%

País tem recorde de mortes, e restrições são intensificadas

Votação adiada de PEC da imunidade é revés para Lira

Fracassou tramitação acelerada da PEC, adiada ante reação da opinião pública e desconforto no STF; pode haver nova tentativa nesta sexta.Como comparação, a PEC do Orçamento de Guerra, idealizada no ano passado para munir o Executivo de ferramentas para combater a pandemia de Covid-19 e que tinha acordo entre todos os líderes partidários, foi aprovada em dois dias.A PEC da imunidade parlamentar está longe de ter o mesmo consenso e teria a mesma tramitação expressa. (in grifo) Salvo a moralidade do Congresso pelo caso do parlamentar preso por ofender o Supremo, se for sancionado este mesmo deputado não poderia sofrer punição.

Pasta da Saúde se vê sem verba, e governo corre para evitar paralisia

O Ministério da Saúde se viu sem dinheiro para pagar, já neste mês, despesas com hemoderivados, assistência médica a indígenas, médicos na saúde primária, bolsas de residentes e abastecimento da Farmácia Popular, entre outras áreas básicas. Em janeiro, Pazuello já havia feito pedido semelhante a Guedes. O ministro havia solicitado uma expansão dos limites de pagamento da pasta em R$ 350 milhões, dinheiro que seria necessário para pagamento de despesas prioritárias inscritas em restos a pagar. Nesse caso, o ministro não especificou quais seriam essas despesas.Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que o pedido do dia 18 foi feito com base na previsão legal que permite ao secretário especial de Fazenda remanejar valores previstos, em meio à ausência de aprovação do Orçamento, desde que devidamente justificados.Dados de execução orçamentária atualizados pela Câmara no dia 19 mostram que a Saúde só gastou 9% do dinheiro liberado em caráter de urgência e emergência para a compra e o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. Os créditos extraordinários abertos por MPs somam R$ 24,5 bilhões. Foram gastos R$ 2,2 bilhões.

Quem tomou dose ainda pode transmitir vírus e deve usar máscara

De acordo com cientistas, nosso organismo pode levar quase dois meses para construir seu próprio escudo após o início da vacinação. E, vale lembrar, a pandemia continua e o número de novos contaminados só vai começar a cair quando muita gente estiver vacinada. As vacinas desencadeiam uma reação de defesa no organismo a partir, por exemplo, de um vírus inativado ou de um adenovírus geneticamente “vestido” de coronavírus (o chamado vetor). Esse processo fica na memória do nosso sistema imunológico que, ao encontrar, de fato, o vírus, estará preparado para barrar sua entrada nas células. Isso tudo leva um tempo. Então, alguns meses após a vacina já dá para descartar as máscaras faciais e aglomerar?

Não. Nenhuma vacina do mundo garante proteção imune total. Enquanto o vírus estiver circulando, há possibilidade de doença inclusive entre os imunizados.

Valor Econômico

Justiça do Trabalho distribui milhões de reais em meio à pandemia de covid

Recursos localizados pelo projeto Garimpo estavam esquecidos em contas judiciais Covid reduz expectativa de vida em Minas

Segundo estudo da Fundação João Pinheiro, aumento da taxa de mortalidade provocado pela covid-19 reduziu em 0,65 ano a expectativa de vida ao nascer no Estado Um ano depois, economia preocupa

Levantamento do Instituto Travessia, feito com exclusividade para o “Valor”, mostra que aumentou o temor dos brasileiros sobre a magnitude dos estragos que a covid-19 provocará na economia do país Marco Aurélio vota por limite à venda de terras

Segundo ministro, a restrição respeita os princípios da soberania, da segurança nacional, da proteção do meio ambiente e da ordem econômica Brasil registra recorde de mortes em 24 horas

País registrou 1.582 mortes ontem, a maior marca desde o início da pandemia Compensação tributária via Justiça leva Receita a apertar fiscalização

Janeiro teve aumento de 38,4% nesse tipo de crédito na comparação com o mesmo mês do ano passado Após 4 anos de seca, fundo do FGTS prevê investimentos de R$ 3 bilhões

Novo edital retira valor mínimo de R$ 100 milhões e passa a incluir também empresas menores Secretaria do consumidor quer tornar mais competitiva área de combustível

Senacon quer unir Ministério da Economia e Cade em “força-tarefa” para atacar a questão Projeto dos Correios abre brecha para ação estatal no e-commerce

Anatel teria poder para regular entrega privada de produtos vendidos online Governo sinaliza recuo em desvinculação

Líder do governo anunciou que uma nova versão da proposta será apresentada na segunda-feira Economistas dizem que PEC deixa o BNDES em situação delicada

PEC revoga parágrafo da Constituição que prevê repasse de 28% do PIS-Pasep a projetos que geram emprego e renda PEC da imunidade exclui mudanças na Ficha Limpa

Lira negou que emenda seja blindagem a parlamentares Bolsonaro prevê novo auxílio de R$ 250 por 4 meses

Presidente voltou a falar de uma nova versão para o Bolsa Família UE corre para liberar turismo com passaporte de vacinação

União Europeia quer autorizar viagens no verão local para quem já foi vacinado, mas alguns países temem criar privilégios para alguns cidadãos Economia dos EUA reage e eleva temor de inflação

Investidores de Wall Street temem que um crescimento mais rápido signifique inflação mais alta. Os rendimentos dos Treasuries de 10 anos atingiram ontem maior nível desde fevereiro de 2020 e chegaram a 1,54% ao ano Redefinindo as relações EUA-China

Países poderão começar a mudar as relações com um acordo que restabeleça o papel de resolução de disputas da OMC Após 1 ano de pandemia, desemprego é o maior medo do brasileiro, mostra pesquisa

Brasileiros querem vacina, desaprovam ações de Bolsonaro e governadores e temem efeitos devastadores na economia