Manchete nos Jornais desta Quarta-feira, 04 de Maio de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Em 88 perguntas ao TSE, militares repetem discurso de Bolsonaro

Senado convoca redes de fast food para explicar propagandas

Suspensão de voos em dezembro gera multa de R$ 3 milhões à aérea

Negócio com a ITA foi suspenso, mas não cancelado, diz comprador

Ministro do TCU pede mais dados sobre privatização

‘Não vejo ninguém discutindo um projeto para o País’

Produção industrial sobe 0,3% em março, diz IBGE

Pacheco pede revisão de ICMS sobre valor do diesel

Desonerações tiram R$ 57,4 bi de Estados

Uso do ágio para pagamento é alternativa para encerrar disputas

Empresas poderão saldar tributos com créditos de fusões

‘Presidente entendeu a questão do preço’

Comandante reitera que manifestação política em quartel está vetada

Chefe da PM assume com foco total em combate a roubo e furto

BH vai à Justiça contra aval para mineração em cartão-postal da cidade

Estilo de vida saudável atrasa o surgimento de demência em idosos

Idec pede paciência e indica troca de plano e uso de portabilidade

Planos já preveem reajuste maior do que 15% após gasto médico recorde

O Globo

Manchete: Bolsa perde R$ 7,7 bi de investidores estrangeiros

‘Economia do mar é a nova fronteira no século XXI’

TCU pede dados e pode adiar venda da Eletrobras

Policiais chamados serão 1.250 e não 2 mil, diz Bolsonaro

Comprador desiste da ITA Transportes Aéreos

Indústria sobe 0,3%, ainda abaixo do pré-pandemia

Bancos digitais enfrentam primeiro ‘teste de estresse’

Fim do ‘dinheiro fácil’ deve levar a choque de US$ 410 bi

Putin proíbe exportações a países com ‘ações hostis’

Testes positivos para Covid sobem 82% nas farmácias

Folha de S. Paulo

Manchete: Em texto, Supremo dos EUA apoia tirar garantia a aborto

Com internet no celular, operadoras bancarizam 11 milhões

Sabor de picanha pode ser obtido de plantas; entenda

Senadores chamam redes para explicar polêmica sobre lanches

Pacheco acusa governadores de driblar lei que visava baratear combustíveis

Governo publica plano para reduzir presença da Petrobras no gás

Prazo para pagar o Imposto de Renda no débito automático termina no dia 10

Bolsonaro afirma que há acerto para convocar 625 agentes para PF e PRF

Mercado diverge sobre fim do ciclo de alta de juros e espera sinais do BC

Farmácias de São Paulo registram falta de antibióticos infantis, e médicos buscam tratamentos alternativos

Bombeiros localizam ossada três anos após tragédia na barragem da Vale em Brumadinho

Alta de Covid preocupa, mas é cedo para prever nova onda

Valor Econômico

Dólar cai abaixo de R$ 5 com alívio externo e intervenção

Juros futuros se ajustaram em leve alta e Ibovespa encerrou a sessão próximo da estabilidade

Copom se reúne hoje de olho no Fed

Banco central dos EUA é o único capaz de afetar as condições financeiras globais e impactar a demanda por bens e o crescimento

Economia do mar é a nova fronteira no século XXI

Em entrevista exclusiva ao Prática ESG, Santos explica que os problemas submersos vão muito além de canudinhos e plásticos ingeridos pelas espécies marinhas e que as oportunidades de negócio ainda são pouco exploradas

Amazônia sofre com violência e falta de opções para jovens

Diagnosticar, analisar e buscar caminhos para as crises social, ambiental e econômica são o foco de um ambicioso projeto de desenvolvimento socioeconômico da região

‘Adubo de uva’ ganha novo modelo de produção no RS

Pesquisadores desenvolveram método para aproveitar rejeitos

Tecnologia de FertiSystem e Instituto Senai melhora aplicação de fertilizantes

Sistema usa inteligência artificial e sensoriamento para aumentar a precisão nas aplicações do insumo

Na ‘super quarta’, Fed deve acelerar alta dos juros

Depois de ter aumentado as taxas em 0,25 ponto percentual em março, para o intervalo de 0,25% a 0,5% ao ano, o banco central americano deve acelerar o passo.

Receita amplia isenção de IR para imóvel

Recursos obtidos com a comercialização agora podem ser usados, em até seis meses, para amortizar ou quitar financiamento imobiliário anterior

Na nova globalização, risco é os países se fecharem mais

Na avaliação de Armínio Fraga e Sandra Rios, a covid-19 e guerra na Ucrânia adicionaram incertezas sobre cadeias globais de suprimentos

Chega de penduricalho nas tarifas de energia!

Desde 2013, quando Dilma Rousseff tentou baixar na marra as contas de luz, a tarifa média de energia subiu 117%, enquanto IPCA teve alta acumulada de 70%

Regra da reforma trabalhista reduziu desemprego em 1,7 ponto, diz estudo

Estudo tem como foco norma que transfere aos trabalhadores os custos com o advogado das empresas em caso de derrota na Justiça

Para analistas, arrecadação exige cautela

Há preocupação de que a sensação de “arrecadação em excesso” no setor público leve à elevação de gastos permanentes

BNP Paribas eleva previsão de inflação para 10% neste ano

Cenário do banco é pior que o da mediana dos analistas consultados pelo Banco Central para a pesquisa Focus

China se absteve de ajudar a Rússia, avaliam os EUA

Além de evitar dar um apoio direto ao esforço de guerra da Rússia, a China tem se esquivado de fechar novos contratos entre suas refinarias estatais de petróleo e a Rússia, apesar dos grandes descontos

Embargo da UE a petróleo sufoca mais a Rússia

Desviar o fornecimento de petróleo para novos compradores será mais difícil para Moscou do que muitos imaginam

Atividade industrial global recua com lockdowns na China

Além da retração na China, a atividade industrial global sofreu com a desaceleração na zona do euro, como resultado do impacto da guerra da Ucrânia sobre as economias do continente europeu

Pedidos de demissão batem recorde nos EUA

Cerca de 4,5 milhões de americanos deixaram seus empregos em março, um novo recorde, assim como o número de vagas de trabalho em aberto na economia dos EUA, de 11,5 milhões

O que importa, dogma ou realidade?

O contraditório é parte fundamental da vida em sociedade e para o avanço da ciência