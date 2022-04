Manchete nos Jornais desta Quarta-feira, 06 de Abril de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Governo recua, baixa preço e custo de ônibus cai R$ 510 mi

MP flexibiliza cotas do programa Jovem Aprendiz

Sindicato diz que greve no BC se intensifica e pode interromper Pix

Prazo de declaração de IR é prorrogado até 31 de maio

Empregados pedem para participar de debate

TCU quer preço mais alto por ação na privatização da Eletrobras

Comissão do Senado aprova nomes para BC, Cade e CVM

‘Se não tem benefício para o povo, que seja privatizada’, diz Lira

Cotados para presidir a estatal

Quem entrou no radar para a Petrobras

Sem nomes para presidir Petrobras, governo avalia alterar assembleia

Otan discute envio de mais armas para Ucrânia

Países da Europa expulsam mais de 200 diplomatas russos em dois dias

Zelenski pede fim do poder de veto da Rússia no Conselho de Segurança

Semana Santa volta a ser nas ruas em cidades históricas de cinco Estados

Os eternos candidatos populistas: Modesto Carvalhosa

Em alta, mercado de motocicletas supera o de automóveis em março

Toyota fecha fábrica histórica no ABC

O Globo

Manchete: Plano de saúde individual deve ter aumento de até 18%

‘Discurso verde descasado da realidade trará reação brutal’

Após desistir da estatal, Landim foi para Espanha com Carlos Suarez

Secretário de Guedes não preenche critérios para o cargo

Petrobras: governo já avalia adiar votação do conselho

Toyota vai fechar fábrica em São Bernardo do Campo

Imposto de Renda: prazo de entrega é adiado até 31 de maio

Plano individual pode ter novo modelo de reajuste em 2023

De volta à Amil, mas inseguros

‘Gostaríamos que o Brasil aderisse às sanções’

Drama de bucha é levado à ONU

Preso por matar ex nos EUA tinha dívida judicial (lá tem justiça)

Resgatada após 40 anos em condição de escravidão

UFPR afasta 25 por trote que deixou calouros queimados

Recuperação, o desafio das escolas municipais

TCU decide suspender compra de ônibus escolares

Dito e redito

Folha de S. Paulo

Manchete: Popularidade de Putin sobe mesmo com sanções e guerra

Cotado para Petrobras é suspeito de usar cargo para vasculhar empresa

Bolsonaro joga desgaste para ministro de Minas e Energia

Sem nomes para Petrobras, governo estuda adiar votação para conselho

Toyota vai fechar fábrica de 60 anos no ABC paulista

Prazo de entrega da declaração do IR é adiado para 31 de maio

Preço de bilhete aéreo dispara em 2022 e deve subir ainda mais

Greve do BC pode afetar atividades do Copom, dizem servidores

Gleisi acena para o mercado, e Lula chama elite de escravista

EUA e aliados farão míssil hipersônico contra Rússia e China

Baixa vacinação contra poliomielite acende alerta para doença no Brasil

Anvisa aprova o registro definitivo da Janssen contra a Covid-19

Delator da Ecovias cita propina ao TCE para aprovar balanços

TCU suspende licitação do MEC para ônibus escolar

Prefeitos relatam ao Senado pedidos de propina em ‘balcão de negócios’ do MEC

Governo de SP cassa aposentadoria de ex-fiscal suspeita de corrupção

Valor Econômico

“Ferrovias de papel” são risco para avanço do modal

Pelo menos cinco projetos já autorizados ou em análise pelo Ministério da Infraestrutura foram registrados por empresas com aporte inferior a R$ 1 milhão, indica levantamento

Linha de montagem se adapta ao futuro dos carros

Especialistas, sindicalistas e representantes da indústria concordam que a incorporação de tecnologia ao universo metalúrgico traz novidades positivas, mas reduz a oferta de empregos

Bolsas caem à espera de ação do Fed

O rendimento dos títulos do Tesouro americano de dez anos saltou para 2,54%, maior nível em três anos; no Brasil, o Ibovespa recuou 1,97%, acompanhando as bolsas americanas

Perigo à vista nas rodovias brasileiras

Esgotamento gradual de ativos viáveis traz desafio a concessões

Margem para reduzir imposto é estreita mesmo com carga recorde

Para economistas diminuição esbarra em fatores técnicos e falta clareza sobre quanto do crescimento da arrecadação é pontual ou estrutural

Cade pouco pode fazer na gasolina, diz indicado ao órgão

Autarquia tem papel limitado para diminuir preços praticados pelas refinarias de combustíveis, segundo aprovado em comissão do Senado para superintendência-geral

Economia vai ao Congresso para destravar projetos sobre cartórios e garantias

Com a agenda eleitoral dominando a atenção de deputados e senadores, pautas de interesse do ministério estão paralisadas

Projeto prevê restaurar 1 milhão de ha de mata

Iniciativa inédita tem participação de empresários e investidores de peso, entre eles João Moreira Salles, Arminio Fraga e Fabio Barbosa

Lira defende mudar Lei das Estatais e privatizar Petrobras

Presidente da Câmara reagiu à desistência de Adriano Pires de ocupar presidência da estatal

Câmara aprova PEC que autoriza produção privada de radioisótopos

Deputados devem votar hoje MP que garante o pagamento de R$ 400 às famílias beneficiárias do Auxílio Brasil

Guerra fará comércio global crescer bem menos, diz a OMC

A projeção da OMC para a expansão do comércio global neste ano deve cair para algo próximo a 2,5%, de uma estimativa de crescimento de 4,7% feita no ano passado

Países se endividam mais para enfrentar a inflação

Alta dos preços dos alimentos e dos combustíveis, devido à guerra na Ucrânia, faz países ampliarem subsídios, o que ameaça as contas públicas pelo mundo

Tributando os pobres e prejudicando os negócios

Há um gigantesco contencioso judicial gerado pelo caos tributário vigente

Operários demitidos vão da insistência à busca por novos ares

Com fechamento da Ford, muitos optaram por abrir negócios próprios, enquanto outros continuam na profissão

Marketplaces driblam sanções na Rússia

O chinês AliExpress mantém estrutura logística e plataforma russa dá suporte a vendedores locais

Empresas enfrentam desafios logísticos e éticos na Rússia

Passados 30 dias das sanções sem precedentes aplicadas contra Moscou, tanto multinacionais quanto pequenas empresas ainda correm para se adaptar, inventando soluções criativas para manter o dinheiro fluindo para dentro e fora do país

Mudança no clima eleva risco a negócios

Em meio aos riscos climáticos que devem se tornar mais frequentes e extremos, países e empresas em todo o mundo sofrerão suas consequências

Alexei Mordashov, um oligarca que luta para superar as sanções

A transferência de ativos para o nome de outras pessoas promete complicar os esforços dos governos ocidentais

Indústria projeta aumento da área de trigo no Paraná

Para Sindustrigo-PR, preço e liquidez estimularão avanço

Distribuidoras renegociam preço do biodiesel

Empresas buscam reduzir valores acertados antes de produto passar a ser isento de PIS/Cofins

Indústria de carvão mineral também quer produzir fertilizante

Entidade que representa o segmento diz que há potencial no Sul do país

Mercado amplia aposta de corte da Selic em 2023

Taxas futuras refletem discurso do BC e recuam desde a reunião do Copom

Após demissões na pandemia, setor volta a contratar

Em médio e longo prazo, já existe preocupação em encontrar mão de obra qualificada