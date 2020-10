O Estado de S. Paulo

Extensão do Pronampe está em negociação

Agenda mínima para economia até o fim do ano, pedem os líderes

Para ‘varrer PT’ do Nordeste, Renda pode ser adiada

‘Renda sai na semana que vem, se Deus quiser’

‘Otimismo com PIB de 2021 tende a mudar’

Preço dos imóveis registra maior alta no mês desde 2014

Emprego na indústria tem a 1a. alta do ano

Poupança segue com captação positiva e saldo vai a R$ 1 trilhão

Diretor diz que BC já prevê Pix internacional

Montadoras de Goiás têm mais 5 anos de incentivos

‘Cuidar do componente social é o que dá sentido à Caixa’

Trump quer fim de estímulos e Bolsas caem

EUA cercam gigantes de tecnologia

Itapemirim inicia recrutamento de 600 profissionais para sua empresa aérea

A regulamentação do trabalho remoto. É importante evitar que o ímpeto legiferante produza malha normativa paralisante.Aflexibilização do espaço de trabalho era já uma tendência histórica com a transição para a economia pós-industrial e a proliferação da tecnologia digital. A pandemia foi uma oportunidade de testar o trabalho remoto em escala massiva. Se há uma dimensão em que o clichê “o mundo nunca mais será o mesmo” é inequívoco, é essa. Mas o “novo normal” precisará ser acompanhado de uma nova regulamentação que atenda aos interesses de empregados e empregadores.

Defensor da União entra com ação contra Magalu. Autor da petição diz que programa de trainees apenas para negros lançado pela empresa é ‘marketing de lacração’. O defensor público Jovino Bento Júnior entrou com ação civil pública na Justiça do Trabalho contra o que chamou de “marketing de lacração” da varejista Magazine Luiza por abrir um programa de trainees exclusivo para negros. A empresa informou que não vai comentar a ação. A Defensoria Pública da União (DPU) entrou com uma ação civil pública na Justiça do Trabalho contra o que chamou de “marketing de lacração” da varejista Magazine Luiza por abrir um programa de trainees exclusivo para negros. Para o autor da petição, o defensor Jovino Bento Júnior, embora a inclusão social de negros e qualquer outro grupo seja desejável, o programa em questão “não é medida necessária – pois existem outras e estão disponíveis para se atingir o mesmo objetivo –, e nem possui proporcionalidade estrita – já que haveria imensa desproporção entre o bônus esperado e o ônus da medida, a ser arcado por milhões de trabalhadores”.

Governo quer brecha para novo ‘orçamento de guerra’ em 2021. Argumento é de que precisa haver margem para gastos em eventual nova onda de covid.Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para regulamentar regras fiscais em casos de calamidade. O tema está sendo debatido com lideranças do Congresso e foi confirmado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Há uma preocupação da ala política com as restrições impostas por regras fiscais, como a regra de ouro, que impede a emissão de dívida para pagar despesas correntes, como custeio, salários e benefícios sociais. O teto de gastos prevê situações excepcionais, mas o temor é de que as demais normas fiscais, afastadas em 2020 com o orçamento de guerra, voltem a ser obstáculo.

O alarme contra a crise fiscal. O alarme soa no dia a dia, com o sobe e desce do dólar e a instabilidade dos juros futuros, mas o barulho se dissipa, quase sem efeito, na Praça dos Três Poderes. Nesse estranho enclave no centro do País, alguém se lembra de vez em quando, ou é lembrado, de preceitos meio cabalísticos, como uma estranha regra de ouro e um inoportuno teto de gastos. Relatórios do Deutsche Bank, do Itaú Unibanco e do Bradesco, citados em reportagem do Estado, chamam a atenção, mais uma vez, para o desafio de conter a expansão do buraco fiscal e da enorme dívida pública.Discussões sobre como financiar a Renda Cidadã, concebida como grande bandeira eleitoral, têm ocasionado frequentes sobressaltos. Brigas entre ministros por causa da gestão do dinheiro público também inquietam investidores e analistas. Além disso, o mercado reage mal quando se fala de investimentos eleitoreiros, obviamente imaginados como pretextos para viagens presidenciais.

Onda de calor dispara alerta vermelho

Instituto emitiu alerta vermelho para cidades do Centro-oeste, do Sudeste e do Tocantins. Sinal indica grande perigo. O calor intenso fez o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitir um alerta vermelho para cidades do Centro-oeste, Sudeste e Tocantins, por terem registrado temperaturas 5ºc acima da média por cinco dias seguidos. Poderia haver mortes por hipertermia. Ontem também foi criado o alerta de perigo para baixa umidade relativa do ar, que varia entre 20% e 12%. Há risco de incêndios florestais nas áreas afetadas e à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Esse alerta foi emitido para os seguintes Estados: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo e Tocantins. Entende-se por hipertermia a elevação da temperatura corporal central acima de 40ºc, embora um aumento superior a 37ºc já cause sinais de desconforto. Essa condição pode ocorrer quando o corpo produz (no caso de febre) ou absorve mais calor do que consegue eliminar para o ambiente, o que pode levar a alterações no estado mental, comprometimento de órgãos e risco de morte. Os sintomas mais comuns são mudanças no estado mental, fadiga, náuseas, vômitos e perda de consciência. O recomendado é manter a hidratação constante das vias aéreas, ingerir bastante água, não ficar exposto ao sol no período mais crítico, entre 10 e 16 horas, além de evitar a prática de atividade física. Exercícios intensos também podem levar ao que se conhece por hipertermia induzida por esforço. Em casos mais graves, a condição é uma emergência médica que precisa de tratamento imediato.

O Globo

Desafio na indústria

Renda Cidadã só deve ser definido após eleições

Investigação contra Guedes é arquivada por ausência de irregularidade

Pix vai permitir saques e até compra de imóveis

Governo fixa novas regras para reduzir custo da aviação no país

Sementes ‘misteriosas’ têm ácaro, fungos e bactérias

Preço dos imóveis residenciais tem alta de 0,53% em setembro

Defensoria apresenta ação contra programa do Magalu para negros

Folha de S. Paulo

Fuga de investidores deve mais que dobrar em 2020

Em agosto, indústria fatura mais que antes da pandemia, diz CNI

Empresas vencedoras da Lotex anunciam saída do processo de concessão

Tribunal livra Guedes de investigação ligada a verba de fundos de pensão

Renda Cidadã fica para semana que vem, diz Bittar

Prorrogação de incentivos para montadoras vai a sanção

‘Corporativismo de Luiz Fux impede reforma do Judiciário’

Ação contra Magazine Luiza cobra R$ 10 mi por ‘marketing de lacração’

Com pandemia, saldo da poupança chega a R$ 1 tri pela primeira vez

Análise de sementes chinesas acha fungos, ácaros e bactérias

Se aplicar a lei, floresta cresce, afirma Londres

OMC ‘despiora’ previsão para o comércio global

Em dois dias, cadastros de chaves no Pix chegam a 10,1 milhões

Fim do auxílio pode deixar 38 mi sem assistência

Pesquisa aponta que ‘invisíveis’ atendidos têm baixa renda, pouca escolaridade e são na maioria informais. São em sua maioria pessoas de baixa renda, com pouca escolaridade e ocupadas em atividades informais. Para os pesquisadores, o quadro reforça a urgência de o governo definir os rumos da política de assistência social após o término do auxílio, com uma estratégia clara, recursos ampliados e a definição de fontes de financiamento permanentes. Eles representam 61% da parcela da população que recebeu o auxílio emergencial. O estudo não diferencia, porém, quem recebeu o auxílio sem ter direito.

Valor Econômico

Inflação dos mais pobres acelera com alta de alimentos

Indicador passa de 0,55% em agosto para 0,89% em setembro e atinge maior taxa do ano. Seca e calor afetam a produção, e preços de hortifrútis sobem. Seca e calor afetam a produção, e preços de hortifrútis sobem. Em São Paulo, Índice Ceagesp voltou a avançar, pelo quinto mês, e a tendência é de nova alta em outubro

Indicador passa de 0,55% em agosto para 0,89% em setembro e atinge maior taxa do ano. Seca e calor afetam a produção, e preços de hortifrútis sobem. Seca e calor afetam a produção, e preços de hortifrútis sobem. Em São Paulo, Índice Ceagesp voltou a avançar, pelo quinto mês, e a tendência é de nova alta em outubro Aurora compra abatedouro em SC por R$ 174 milhões

Frigorífico de aves de Xaxim (SC) pertence à massa falida da Chapecó

Frigorífico de aves de Xaxim (SC) pertence à massa falida da Chapecó Ministério reforça orçamento do Incra; Embrapa e seguro rural perdem verbas

Após bloqueio, projeto apresentado pelo governo prevê R$ 300 milhões para a Pasta. Corte de recursos prejudica pesquisas. Pelo menos 592 projetos de pesquisas da Embrapa são tocados exclusivamente com recursos federais

Após bloqueio, projeto apresentado pelo governo prevê R$ 300 milhões para a Pasta. Corte de recursos prejudica pesquisas. Pelo menos 592 projetos de pesquisas da Embrapa são tocados exclusivamente com recursos federais Vendas de shopping centers já começam a se recuperar

Cerca de 6 mil lojas, das 11 mil que encerraram as atividades definitivamente entre abril e agosto, já foram reocupadas

Cerca de 6 mil lojas, das 11 mil que encerraram as atividades definitivamente entre abril e agosto, já foram reocupadas Empresários se articulam por reformas

Grupo cobra compromisso público para a aprovação das reformas administrativa e tributária

Grupo cobra compromisso público para a aprovação das reformas administrativa e tributária Bancar programa exige cortar mais que gordura, segundo Maia

Em jantar de conciliação, presidente da Câmara e ministro da Economia, Paulo Guedes, defendem que teto de gastos deve ser preservado

Em jantar de conciliação, presidente da Câmara e ministro da Economia, Paulo Guedes, defendem que teto de gastos deve ser preservado Gasto do setor privado com juros sobe mesmo com queda da Selic

Despesas financeiras somaram R$ 278,8 bi no primeiro semestre, 1,6% acima do mesmo período do ano passado.

Despesas financeiras somaram R$ 278,8 bi no primeiro semestre, 1,6% acima do mesmo período do ano passado. Transações digitais crescem com novas opções ao usuário

Estudo da Capgemini mostra que 30% usam serviços das ‘big techs’ e 50% já aderiram a bancos digitais

Estudo da Capgemini mostra que 30% usam serviços das ‘big techs’ e 50% já aderiram a bancos digitais Pix traz desafio para regulação, afirma BC

Segundo presidente da autoridade, Roberto Campos Neto, inovação tecnológica gera desafio “histórico” de regulação e necessidade de adaptação de todo o mercado. Sistema pode tirar até 8% das receitas com tarifas dos bancos, diz Moody’s. Transações de pessoas físicas e microempreendedores individuais no Pix terão custo zero