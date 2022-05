Manchete nos Jornais desta Quarta-feira, 11 de Maio de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Antes contrário, governo agora apoia projeto do ‘Centrãoduto’

XP vai formar agentes e avançar no interior

Aposta da Embraer, Eve cai 23% em estreia na Bolsa de NY

Países emergentes perdem US$ 4 bi em abril, indica pesquisa

BC age sozinho contra a inflação, afirmam economistas

Copom vê cenário incerto e evita dar pistas sobre novas altas da Selic

Anfavea vê interesse em produzir chips no País

Vendas no varejo registram alta de 1,9% no 1º trimestre

Governo deve decidir reajuste de servidores até o dia 22

‘Não mediremos esforços por uma 4ª operadora’

Corte de tributo põe setores em guerra

Ação contra jogo de azar prende dois delegados e mira acusado de matar Marielle

Moradores de SP relatam falta de água mesmo após meses de chuva

A ruptura do setor elétrico está próxima: Victor Hugo iOcca

Uma inflação de incertezas

O Globo

Manchete: Empresários brasileiros vão a Biden contra desmatamento

Idade máxima para indicação a cortes superiores vai a 70 anos

Desespero da população de rua não será resolvido com medidas paliativas

Resposta do TSE a questões sobre urna expõe militares

Reforma no funcionalismo

Mundo terá, até 2023, 29 fábricas de semicondutores para montadoras

BID lança centro de projetos latinos em infraestrutura

Aena vai ampliar capacidade de seis aeroportos no Nordeste

BC vê maior pressão nos preços com cenário externo

Índice Frangão Carioca mede inflação pelo prato clássico

Senado aprova audiência pública sobre Eletrobras

Setor elétrico teme alta de custos com destinação de recursos a gasodutos

Varejo encerra primeiro trimestre em alta

Folha de S. Paulo

Manchete: Renda de generais no governo cresce mais de R$ 300 mil ao ano

Yanomamis achados foram cooptados pelo garimpo, afirma líder

Com falta de peças, preços altos e crédito caro, produção de veículos cai 14% até abril

Brasil precisa de mais polos industriais, afirma presidente do grupo Stellantis

Congresso pode conseguir adiar reajustes de energia elétrica neste ano, avaliam bancos

Novo plano pode inviabilizar venda da Eletrobras em 2022

Bia Kicis ressuscita minirreforma que permite pagar metade da multa do FGTS por demissão

Servidores do BC criticam uso político do Pix por Bolsonaro e aliados

Preço do pê-efe salta e vale-refeição acaba antes do fim do mês, relatam trabalhadores

Comissão do Senado aprova convite para presidente da Petrobras explicar preços do gás

Governo tenta remanejar R$ 130 mi para emitir cartões do Auxílio Brasil

Pesquisadores sugerem novo algoritmo no Sisu para não prejudicar cotista

Valor Econômico

Lucro de estatais rende R$ 46 bi em receita ao governo

Em 2021, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, Correios e Eletrobras apresentaram resultado líquido positivo de R$ 186 bilhões

Brasil ganha duas grandes chances globais

Para ex-ministro da Fazenda, reorganização das cadeias de valor e energia limpa são oportunidades para o país

Varejo volta a surpreender, mas juros altos e inflação são desafios

Volume de vendas do varejo restrito no país subiu 1% em março, aponta IBGE

Comércio e serviços dão sinais de avanço no 2º tri

Índices Getnet de abril sugerem que primeira metade do ano deve ser positiva para o consumo das famílias

Brasil-China: em busca de nova aproximação

Cosban, principal mecanismo diplomático de coordenação e diálogo entre os dois países, aprovará dois novos planos em 23 de maio

Governo mira OCDE e busca política para estatais

Membro da equipe econômica admite atraso, mas diz que publicação em 2022 será marco simbólico

Brasil tem chance de se consolidar em outro patamar, afirma Levy

Reorganização das cadeias de valor e energia limpa são oportunidades para país, segundo ex-ministro

Previsão é de repasse de mais R$ 100 bi até 2025

Estimativas indicam que Petrobras continuará a ter maior participação dentro dos pagamentos, com R$ 57,6 bilhões

Entenda a polêmica sobre o projeto de acampamento nas ruas de São Paulo

Ideia defendida por secretária de DH é vista como paliativo

Pobreza e desigualdade são maior preocupação, diz pesquisa

Levantamento da Ipsos mostra que angústia com a inflação tem aumentado entre os brasileiros

Acordo regional promete agilizar liberação de carga no comércio exterior

Entendimento com dez países da região prevê que as aduanas reconheçam mutuamente aquelas empresas que têm bom histórico de cumprimento de regras

Kerry alerta que guerra longa ameaçaria esforços climáticos

Assessor especial dos EUA para questões climáticas acusa Rússia de usar gás natural como arma e estimular uso de energia suja

Protecionismo alimentar pressiona inflação global

Proibição de exportação que causou alívio político ao governo indonésio levou o Paquistão ao temor de escassez de óleo vegetal

Estado e Igreja cada vez menos separados nos EUA

O fim iminente do direto ao aborto nos EUA reflete um renascimento religioso no país, que conta com uma direita cristã muito mais organização do que seus oponentes secularistas.

Para OMS, covid-zero é insustentável, mas China teme “tsunami” de casos

Um novo estudo da Universidade Fudan, de Xangai, apontou que a China pode sofrer um “tsunami” de casos que levariam a 1,6 milhão de mortos se abandonar sua rígida política de contenção da pandemia

Uso e abuso da taxa de juros

Tentar combater inflação de custos com contenção de demanda levará a estagnação ainda mais grave

Unctad teme efeito dominó de insolvência nos países pobres

Em entrevista ao Valor, a secretária-geral da Unctad, Rebecca Grynspan, disse temer uma onda de insolvência nos países em desenvolvimento, devido à conjunção de crise da pandemia, da guerra da Ucrânia e do aperto monetário global

Emergentes sofrem com alta de juros e freada da China

Maior agressividade do Fed, que na semana passada elevou os juros em meio ponto percentual, desencadeou uma nova venda de ativos de risco e desvalorizou as moedas dos emergentes

Alta dos adubos causa rompimento de contrato

Produtor de Mato Grosso do Sul fez a encomenda em fevereiro, adiantou parte do pagamento e não recebeu

Belarus volta a pedir apoio do Brasil para liberar potássio

Embargo aos fertilizantes do país é anterior à guerra na Ucrânia

Exportação de soja, farelo e óleo vai subir para US$ 58 bi

Valor previsto pela Abiove, recorde, é 21% maior que o de 2021

Graças ao anidro, usinas ampliam vendas de etanol

Segundo a Unica, volume total comercializado pelas usinas do Centro-Sul cresceu 2,6% em abril, apesar da queda do hidratado

Fundo ampliará apoio à sojicultura sem desmate

Land Innovation Fund, criado com apoio da Cargill, destinará R$ 4,5 milhões a sete novos projetos

BC aposta em efeito defasado de juros

Ata da reunião do Copom reforçou percepção de que colegiado vê ciclo de alta da Selic perto do fim

Ata reforça percepção de que Selic irá até 13,25%

Economistas avaliam que reunião de junho pode trazer último movimento no atual ciclo de aperto monetário, embora alguns ainda esperem ajuste adicional em agosto

Copom evita dar sinais, mas inflação deve piorar

Em ata divulgada ontem, BC descreveu em detalhes como enxerga cenário, em vez de apontar seus próximos passos

‘Seremos forçados a ficar com a Selic em 13,25% por um bom tempo’

Para Fonseca, do Opportunity, chance de corte só virá na segunda metade de 2023

Melhora da cena externa ajuda e dólar cai a R$ 5,13

Moeda perdeu fôlego na esteira do recuo dos rendimentos dos Treasuries

Contribuinte adia declaração para elevar restituição do IR

Prazo para o envio se encerra no dia 31 deste mês