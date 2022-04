Manchete nos Jornais desta Quarta-feira, 13 de Abril de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Liberação de cargas supera 20 dias; empresas cobram Guedes

Petrobras vota pacote que limita decisões do governo

Inflação anual nos EUA chega a 8,5% e é a maior em 41 anos

Pressionado pela inflação, volume de serviços recua 0,2% em fevereiro

‘Sustentabilidade é um caminho sem volta’

Grupo com 300 empresários se une em proposta para recriar a CPMF

Adicional na conta de luz em época de seca pode subir 57%

No BC, servidores decidem manter greve

Atraso na liberação de cargas pode resultar em aumentos nos preços

Imunização urgente

‘Surpresa’ inflacionária força duro ajuste

O efeito ‘calmante’ do orçamento secreto

O Globo

Manchete: Burocracia empurra concessão de aeroportos para 2024

Uma só dose da vacina contra HPV já previne câncer

Centro-Oeste tem maior alta do país nos registros de dengue

Bilionária pedindo dinheiro no ‘zap? É fraude, diz Luiza

Câmara aprova extensão do Pronampe até 2025

Brasil negocia nova redução tarifária no Mercosul

Guedes critica sanções

Uma nova reforma da Previdência?

Leilão de Congonhas já tem 13 interessados

Especialistas já veem uma recessão global ainda este ano

Aneel propõe reajuste de até 57% nas bandeiras tarifárias

Comitê da Petrobras recomenda aprovação de indicado de Bolsonaro

No RN, outorga não cobre ressarcimento de operador que está de saída

Pesquisa indica biopirataria a partir de saberes indígenas

Inep deixou de mapear falhas do Enem por pelo menos três anos

Entre direitos e culpas

Folha de S. Paulo

Manchete: Codevasf incha com emendas, lucra com taxa e perde foco

Conflito provoca duas mortes na terra indígena de Roraima

Garimpo leva medo e abuso sexual à terra indígena, diz relatório

Aneel propõe alta em bandeira tarifária, mas não prevê cobrança adicional em 2022

Dólar recua para R$ 4,68, e petróleo volta a superar os US$ 100

Vereadores da CPI dos Apps fazem diligência na sede do iFood

Inflação nos EUA é a maior em mais de 41 anos

Guedes critica guerra e sanções e defende organizações multilaterais

Câmara aprova extensão de programa de crédito para micro e pequenas

Gates propõe força-tarefa internacional para a prevenção de pandemias

Setor de serviços recua 0,2% em fevereiro e frustra previsões

Trabalho infantil no Brasil pode ser 7 vezes maior do que apontam pesquisas

Universidade do Porto demite professor após comentários xenófobos contra brasileiras

PCC controla crime de Pix em SP, diz polícia

Maioria é contra Carnaval fora de época no RJ e em SP, diz Datafolha

SP tem segundo caso de sarampo confirmado no ano

Valor Econômico

Inflação nos EUA aumenta o risco de recessão global

Aumento dos preços ao consumidor nos EUA superou 8% em 12 meses até março, maior taxa desde 1981, com a alta nos custos da energia e dos alimentos

IPCA elevado anula medidas de estímulo

Disparada dos preços deve praticamente anular impacto de medidas como a liberação de recursos do FGTS a partir deste mês

Casa da Moeda tem primeiro lucro em 5 anos

Retomada da produção de passaportes e recorde na produção de cédulas ajudaram no resultado

A reestatização da Eletrobras (Saldo líquido da era PT e atual)

PT tem algumas possibilidades no cardápio para retomar o controle da empresa

Oferta da Eletrobras tem margem para ajuste

Preço mínimo de referência está entre R$ 25 e R$ 30 por ação, mas expectativa é de valor maior

Cenário hídrico é favorável, mas Aneel propõe reajuste da bandeira tarifária

Para relator, reajuste decorre da necessidade de cobrir aumento de despesas devido à inflação

Repique da inflação corrói incentivos ao consumo e à renda

Para economistas, disparada dos preços anula impactos de medidas como saques do FGTS

Câmara prorroga uso de recursos emergenciais

Texto-base, aprovado com o apoio de 447 parlamentares, foi modificado e por isso volta ao Senado

Mais fábricas cortam produção em Xangai devido ao lockdown

Restrições à circulação dificultam o ingresso de caminhões na China e algumas fábricas não conseguem operar, apesar de terem adotao um sistema de bolha para os funcionários, por não conseguirem receber peças e insumos

EUA culpam choques externos por disparada da inflação

Guerra, lockdown na China e problemas nas cadeias geram pressão inflacionária nos EUA e na Alemanha

OMC corta previsão para o comércio global no ano

O crescimento em volume do comércio de mercadorias pode ficar em 3% neste ano, comparado a 4,7% estimado antes pela OMC. Para o ano que vem, as trocas podem aumentar 3,4%

Mercado teme que, para conter preços, Fed reforce política contracionista

Para analistas, será preciso esfriar muito a economia americana para que essa inflação possa ser controlada

Economia mundial corre risco de forte freada neste ano

Peterson Institute for International Economics (PIIE), combinação de fatores – que inclui a disparada dos preços do petróleo, a retração do consumo com a aceleração da inflação e a desaceleração do crescimento da China – aumenta as chances de uma contração global

Produção agroindustrial continua fraca

Índice calculado pelo FGV Agro subiu 1% em fevereiro em relação a janeiro, mas caiu 3,2% ante fevereiro do ano passado

Wall Street fecha no vermelho com investidor atento a inflação e petróleo

Índice Dow Jones fechou em queda de 0,26%, enquanto o S&P 500 perdeu 0,34% e o Nasdaq caiu 0,30%