Manchete nos Jornais desta Quarta-feira, 13 de Janeiro de 2021

O Estado de S. Paulo

Sem caixa, governo terá menor valor para novos investimentos em 15 anos

Despesa menor com Previdência e pessoal deve ajudar a manter teto

Correção do salário mínimo em 2021 fica abaixo da inflação

IPCA fecha 2020 em 4,52%, acima do centro da meta

Dólar recua 3,29% e fecha em R$ 5,322

‘Resultado preocupa, mas não é sinal de um descontrole’

Ford acende ‘luz amarela’ no setor automotivo do País

Investimentos

Empregados fazem protesto e cobram ajuda de governos

Economia estuda um programa de recolocação

‘Faltou à Ford dizer que queria subsídios’

Para analistas, foco na Argentina segue plano global da montadora

‘Depender da soja brasileira é apoiar o desmatamento da Amazônia’, diz Macron

Ameaças de golpes virtuais avançaram 400%, aponta estudo

Governo terá menor verba para investir em 15 anos.

Quantia projetada inicialmente por equipe econômica, de R$ 28,6 bilhões, pode ficar ainda menor para abrir espaço no Orçamento para gastos obrigatórios; especialistas alertam para impacto no setor de infraestrutura, com aportes inferiores ao necessário.O aumento das despesas com benefícios previdenciários e assistenciais, na esteira do reajuste do salário mínimo, deve comprimir os investimentos públicos em 2021 a um nível considerado extremamente baixo por especialistas. Além disso, o governo ainda sofreu reveses que o obrigarão a ampliar outras despesas, como a continuidade da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Técnicos do Congresso estimam que há um “buraco” de R$ 15 bilhões a R$ 20 bilhões a ser coberto. Especialistas têm alertado que o custeio da máquina já está no patamar mínimo necessário para garantir seu funcionamento, sem grande espaço para cortes.

Inflação acima do esperado.

No ano marcado pela covid-19, preços dos alimentos foram destaque; em dezembro, energia mais cara pressionou índice. A conta de luz mais cara pressionou o orçamento dos brasileiros no último mês de 2020, mas os vilões no ano ainda foram os alimentos. A inflação oficial no País subiu 1,35% em dezembro, o resultado mais elevado desde fevereiro de 2003, segundo os dados do (IPCA) divulgados ontem (IBGE). A inflação encerrou 2020 com um avanço de 4,52%, o maior resultado em quatro anos, acima do centro da meta perseguida pelo (BC), de 4,0%, mas ainda dentro da margem de tolerância de 1,5 ponto para mais ou para menos.

O Globo

Em busca de substituto

Bahia procura investidores de China, Índia, Japão e Coreia do Sul

Carros da Ford devem ter desvalorização

Cinco fatores que explicam o declínio da montadora

Trabalhadores da Ford fazem vigília e protesto

Governo deve antecipar 13° do INSS e abono salarial

Inflação fecha 2020 em 4,52%, a maior alta desde 2016

Para Macron, depender do Brasil endossa desmatamento

Folha de S. Paulo

Governo sonda chineses para assumir fábricas da Ford

Brasil é refém de subsídios, e governo não dá soluções, diz presidente do Insper

Política industrial com incentivos exige contrapartidas, afirma professor da FGV

Alimentos sobem 14% em 2020, e inflação supera centro da meta

Incentivos da União a montadoras somam R$ 69 bilhões de 2000 a 2021

Alta é pontual, e juros devem seguir baixos, avaliam analistas

Faltou a Ford dizer a verdade, eles querem subsídios, diz Bolsonaro

INSS terá reajuste de 5,45%, e teto vai a R$ 6.433,57; mínimo fica abaixo da inflação

IPCA de 4,5% é melhor que 2,1% previstos antes, diz diretor do BC

Governo vai antecipar 13o. de aposentados e abono salarial

Macron associa soja do Brasil a desmatamento e defende plantio na Europa

Brasil está virando uma grande Fazenda, diz governador da Bahia

Fechamento pode gerar baque de R$ 5 bi na economia do estado

Para trabalhadores, decisão da Ford não chega a ser surpresa, mas sentimento é de traição

Gilmar arquiva inquéritos contra André Esteves

Bitcoin bate R$ 200 mil com impulso de grandes fundos globais e gestoras

Dólar despenca de R$ 5,50 para R$ 5,32

Valor Econômico

Lucro do FGTS pode ter caído à metade em 2020

Medidas de combate à pandemia, fim da multa adicional e aumento dos saques reduziu o saldo do fundo de R$ 11,7 bi em novembro de 2019 para R$ 6,8 bi no mesmo mês do ano passado

Medidas de combate à pandemia, fim da multa adicional e aumento dos saques reduziu o saldo do fundo de R$ 11,7 bi em novembro de 2019 para R$ 6,8 bi no mesmo mês do ano passado

Salto foi determinado pela forte demanda por insumos e pelos elevados preços dos grãos

Salto foi determinado pela forte demanda por insumos e pelos elevados preços dos grãos

Cientistas avaliam que eficiência próxima do limiar não é um problema e que o imunizante será fundamental no combate à pandemia. Vacina é eficaz e segura, justificando o uso emergencial, afirmou Covas

Cientistas avaliam que eficiência próxima do limiar não é um problema e que o imunizante será fundamental no combate à pandemia. Vacina é eficaz e segura, justificando o uso emergencial, afirmou Covas

Confirmações da retomada de investimentos indicam que Volkswagen, Toyota e Scania, entre outras montadores, pretendem apostar em novo ciclo de crescimento do país

Confirmações da retomada de investimentos indicam que Volkswagen, Toyota e Scania, entre outras montadores, pretendem apostar em novo ciclo de crescimento do país

Ex-assessor dos presidentes Bill Clinton e Barack Obama, Arturo Valenzuela diz que o governo brasileiro terá de se adaptar às novas prioridades americanas de Joe Biden

Ex-assessor dos presidentes Bill Clinton e Barack Obama, Arturo Valenzuela diz que o governo brasileiro terá de se adaptar às novas prioridades americanas de Joe Biden

É preciso perguntar para os defensores das estatais porque consideram a Petrobras uma empresa estratégica

É preciso perguntar para os defensores das estatais porque consideram a Petrobras uma empresa estratégica

Com aumento mais forte do INPC, mínimo deve ir a R$ 1.102

Estimativa é que cada R$ 1 a mais no piso salarial amplia as despesas em R$ 351,1 milhões

Estimativa é que cada R$ 1 a mais no piso salarial amplia as despesas em R$ 351,1 milhões

Comprar soja brasileira é endossar desmate, diz Macron

França volta a sinalizar forte oposição a acordo com Mercosul

França volta a sinalizar forte oposição a acordo com Mercosul

Centro de pesquisas da Ford será mantido e participará do desenvolvimento de veículos para outras unidades da montadora no mundo

Centro de pesquisas da Ford será mantido e participará do desenvolvimento de veículos para outras unidades da montadora no mundo

Expectativa é de aumento das vendas para China, EUA e Índia. Embarques superaram US$ 100 bi em 2020. Vendas do agronegócio para a China representaram quase 34% do total