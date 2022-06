Manchete nos Jornais desta Quarta-feira, 15 de Junho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Seis agentes da Força Nacional vigiam todo o Vale do Javari

STJ pela 1ª vez permite o cultivo de maconha para uso medicinal

Brasil perde duas posições em ranking de competitividade

Contas do governo registram superávit de R$ 28,6 bi em abril

Volume de serviços tem alta de 0,2% em abril

Governo se manifesta contra proposta que Estados levaram a STF

Autor de projeto critica mobilização por volta de alíquotas em 2023

Câmara referenda teto de 17% para ICMS sobre combustíveis

Companhia avalia suspender paradas em refinarias

Guedes diz que estatal terá ‘mesmo caminho’ que a Eletrobras

Governo pede à diretoria da Petrobras que adie reajuste de gasolina e diesel

O Globo

Manchete: Governo pede à Petrobras que contenha alta de preços

OMS avalia se varíola dos macacos é emergência de saúde

Brasil começa estudo com doses fracionadas

STJ autoriza três pessoas a plantarem maconha

Ativismo do STF representa risco preocupante

No pós-Covid, varejo espera melhor inverno em vendas desde 2014

Brasil cai para 59° lugar em ranking de competitividade

Bolsonaro tende a vetar bagagem gratuita em voo

Governo adia relicitação de Viracopos por 2 anos

Bolsa tem 8° pregão seguido de queda. Dólar sobe a R$ 5,13

Promessa de reajuste do vale-alimentação pode não sair do papel

Senado aprova PEC para manter etanol competitivo

Guedes diz que ‘é patético falar em tabelamento’ de preços

AGU informa ao Supremo que não haverá acordo com estados

Para o mercado, estatal terá de aumentar combustível

Após Senado, teto do ICMS passa na Câmara

Bolívia: condenação de Ánez pode gerar crise, alertam especialistas

Folha de S. Paulo

Manchete: Telegram não colabora com investigações, diz PF

Bancos fecham no Corpus Christi, mas abrem na sexta-feira (17)

Bolsonaro deve vetar bagagem gratuita em voos

Estatal deve segurar reajustes, afirma agência

Governo enfrenta resistência a indicados para Petrobras

Privatização da Eletrobras na Bolsa tem protestos e elogio de Guedes à ditadura

‘Puxadinhos’ atendem a lobbies e encarecem a conta de energia

Atividade econômica perde ritmo no início do segundo trimestre

Senado aprova PEC que favorece biocombustíveis

Governo rejeita proposta dos estados de ressarcimento de ICMS

Bolsa tem 8-queda sob expectativa de alta do juro nos EUA

BC deve dar novo alerta sobre risco fiscal após plano para combustível

STJ autoriza três pessoas a cultivarem planta de maconha para fins medicinais

Hospitais têm alta de internações de crianças menores de 5 anos por Covid

Valor Econômico

BB e Caixa travam disputa por recursos do Plano Safra

O embate entrou no radar do Ministério da Economia; o receio no setor é que a disputa torne mais lento o trâmite para acesso aos recursos

Câmara aprova corte no ICMS de combustíveis

O texto provocará perdas de mais de R$ 100 bilhões para Estados, municípios e à União; a aprovação teve apoio até da oposição, que qualificou a proposta de “eleitoreira”

GM descarta carro híbrido e se concentra em elétricos

Em evento digital, o presidente da montadora na América do Sul, Santiago Chamorro, disse que a companhia assumiu o compromisso de liderar o processo de eletrificação na região

STJ sequestra bens lícitos por sonegação

Os ministros do Superior Tribunal de Justiça basearam sua decisão no Decreto-lei nº 3.240/41, que teria sido revogado pelo Código de Processo Penal, segundo advogados

Impasse pode prorrogar reunião da OMC

Brasil, EUA e outros exportadores agrícolas são contra proposta da Índia, que libera a concessão de subsídios por países em desenvolvimento para formação de estoques de alimentos

“Um Só Planeta” recebe prêmio internacional

Maior movimento editorial brasileiro contra a crise climática ganha o Covering Climate Now Journalism Awards na categoria “Inovação”

Congelamento de preço é voluntário, diz Guedes

Segundo ministro, corte de impostos como ICMS e IPI dá folga para empresários não terem de ficar reajustando produtos

Tensão em todos os temas na reta final das negociações na OMC

Índia trava também negociação para reduzir subsídios à pesca, assim como a renovação da moratória de tarifas sobre transmissões eletrônicas. Na flexibilização de patentes de remédios contra a covid, a oposição vem dos países ricos, produtores farmacêuticos

Governo tenta adiar reajustes da Petrobras

Estatal prevê aumento para diesel e gasolina, mas Planalto quer que companhia espere decisão sobre redução de ICMS no Congresso Nacional

Instável, trigo recua quase 2% em Chicago

Aversão ao risco pressiona cereal, mas guerra na Ucrânia sustenta cotações em patamar elevado

Preço alto move exportações de carnes bovina e de frango

Demanda internacional pelas proteínas brasileiras está aquecida

STJ barra greve, e insatisfação de fiscais aumenta

Sem revisão de carreira e com déficit de servidores, categoria não descarta novas paralisações

‘Mini CPI’ vai apurar disparada de preços dos fertilizantes

Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprova implementação de Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) para tratar do tema

Pressão do dólar não deverá ser problema para o Copom

Valor de referência que provavelmente será usado na reunião de hoje, baseado em média da semana passada, ajuda a atenuar tendência de alta nas projeções de inflação de 2023

Cooperativismo dá dignidade aos catadores de lixo

Com o avanço da economia circular, os catadores de lixo – ou carroceiros – começam a ganhar protagonismo e estão no centro de um movimento de valorização do trabalho que realizam

Entenda como é fabricado tênis feito com material reciclado

Indústria de tênis segue a trilha da circularidade de materiais, deixando uma pequena pegada de sustentabilidade em um cenário de mudanças climáticas

Na agenda ESG, modal rodoviário se volta para veículos elétricos

Modal rodoviário, responsável por mais de 60% das entregas realizadas no Brasil, investe na eletrificação da frota para reduzir emissão de CO²

Empresas inovam para transportar mercadorias com energia renovável

A falta de políticas publicas que incentivem a eletrificação das frotas de caminhões, empresas buscam a inovação cruzada, que pode vir do Reino Unido, da Alemanha ou do Brasil

Infraestrutura de recarga turbina ganhos de startup e atrai investidores

Criada para solucionar a falta de infraestrutura no abastecimento de carros elétricos para pessoa física, a startup Easy Volt ganhou tração na gestão de recarga de frotas eletrificadas

Você sabe o que é CPR Verde e como ele ajuda o agronegócio?

A inserção de serviços ecossistêmicos no contexto do título de crédito mais utilizado pelo agronegócio brasileiro, a Cédula de Produto Rural (CPR), pode ajudar o agronegócio a se financiar

Empresas investem em capacitação e atração de mulheres para áreas de tecnologia

De Jobs a Zuckerberg, a presença de homens na linha de frente sempre foi uma característica do mercado de tecnologia. Mas a falta de mão de obra especializada e o empenho delas em derrubar as barreiras, está mudando essa realidade

Dívida sustentável: ‘greenium’ já é visto em emissões de brasileiras, mas mercado precisa amadurecer.As empresas parecem estar mais empolgadas do que os investidores, pelo menos por ora, e o reflexo disso é que o tal do “greenium”, ou “prêmio verde”, aparece pouco por aqui