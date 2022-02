Manchete nos Jornais desta Quarta-feira, 16 de Fevereiro de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: ‘Instituições terão o maior teste. Ditadura nunca mais’, diz Fachin

Rússia retira tropas na fronteira; Otan não vê redução nas tensões

Venda da Oi Móvel encerra ‘fase crítica’ da tele, diz Abreu

Após recusar proposta da Aliansce, BRMalls negocia com Gafisa e rivais

Leilão de transmissão de energia prevê R$ 15,2 bi em investimentos

TCU aprova primeira etapa da privatização da Eletrobras

Plataforma do BC já registra 66 milhões de consultas

Pacheco vê textos ‘maduros’ para votação hoje em plenário

Monitor da FGV vê alta de 4,7% do PIB em 2021

Projetos no Senado ‘blindam’ arrecadação de Estados

Empresas do Brasil ficaram ‘baratas’ para estrangeiros, dizem especialistas

Setor projeta queda de 13% na venda de imóveis

Em alta, ativos do Brasil surpreendem

Suspeitas de fraude têm alta recorde em 2021

Deputado tenta barrar decreto do governo de ‘mineração artesanal’

Faz de conta na agenda legislativa

Estímulo à devastação

A cartilha que Bolsonaro não lê

América Latina é crucial para o Brasil

Forte temporal em Petrópolis, no Rio, deixa mortes e destruição

Média de casos de covid tem queda

O Globo

Manchete: Rússia inicia retirada de tropas, mas Otan quer provas

Falta competição no Brasil?

Ex-secretário do Tesouro, Carlos Kawall deixa gestora para se dedicar a vinícola

Dólar fecha abaixo de R$ 5,20 pela 1- vez em cinco meses. Bolsa sobe

Nova MP para venda direta de etanol

Projeto sobre combustíveis amplia Auxílio Gás

Sinal verde

É possível resgatar ‘dinheiro esquecido’ de quem já morreu

Venda da OI móvel vai quitar dívida com BNDES

‘Desmatar a Amazônia faz mal à saúde’

Eterna vigilância

Acidente que matou ator mostra riscos das pancadas na cabeça

Exame de sangue pode prever depressão perinatal

Onda Ômicron elevou óbitos fora das UTIs dos hospitais

Desmatamento cresce nas áreas públicas da Amazônia

Duplo castigo

Folha de S. Paulo

Manchete: Negros são maior alvo de abordagem policial no Rio, mostra estudo

Nova MP autoriza venda direta de etanol a postos

Dólar recua a R$ 5,18 com alívio sobre Ucrânia

Relator no Senado propõe dobrar o alcance do Auxílio Gás

Pobre sente quase o dobro da inflação ante ricos em janeiro

Quatro maiores bancos lucram R$ 81,6 bi em 2021

Entenda os principais pontos da privatização

Em vitória de Bolsonaro, TCU aprova 1a. etapa da privatização da Eletrobras

Brasileiro valoriza mais casa própria que filhos, religião e estabilidade

Herdeiros também podem receber dinheiro esquecido no site do BC

Montadoras miram 2023 com investimentos de R$ 20,9 bi

Boom dos carros usados faz espera por peças levar até quatro meses

Bolsonaro chega a Moscou de máscara e lida com ‘bolha da Covid’

Biden faz oferta, mas renova ameaça e volta a falar em invasão

Putin promete retirada de parte das tropas russas em torno da Ucrânia

Filmes do Centro-Oeste escancaram as chamas do Brasil sob Bolsonaro

Pareceristas da Lei Rouanet denunciam falta de pagamentos

PF faz operação contra garimpo ilegal no PA

DF e três estados têm UTIs com taxas de ocupação acima de 80%

Vacinação pode evitar 430 mortes de crianças até abril

Valor Econômico

Novo presidente do TST pretende discutir reforma trabalhista

Ministro Emmanoel Pereira assume hoje o cargo e promete gestão intensa

TCU releva polêmica e aprova a privatização da Eletrobras

Seis ministros do tribunal votaram favoravelmente à proposta do governo, já aprovada pelo Congresso

Governo tenta barrar projeto sobre o ICMS

Principal crítica da equipe econômica ao relatório do senador Jean Paul Prates (PT-RN) se dirige à ampliação do programa Vale-Gás

Queda de dólar não freia quadro para a inflação

Fatores como o comportamento das commodities e a piora do risco fiscal mantêm o cenário negativo

Energia cara leva à busca por eficiência

Crise hídrica, os encargos tributários e subsídios abriram precedentes para uma agenda de investimento em eficiência energética

Automação dita a tendência para futuro de bens duráveis

Estudo identificou cinco campos para avançar: automação, aluguel, pagamento por uso, personalização e serviço de assinatura

Lideranças propõem “agenda da Amazônia” para o próximo governo

Grupo que reúne mais de 500 lideranças do setor público e privado quer eleger 40 parlamentares e dez governadores que defendam propostas de desenvolvimento sustentável para a região

Automação ameaça mais emprego de menos qualificado

Quanto menor a renda de uma ocupação, maior é o risco de ela desaparecer, aponta estudo

‘Efeito Odebrecht’ trava novo acordo Brasil-Peru

Trauma do escândalo de corrupção deixa o tratado em suspenso

Chuva forte volta a deixar desabrigados em Minas

Região metropolitana de Belo Horizonte, oeste do Estado, zona da mata e a região central são áreas que sofrem novamente com temporais

Média de mortes por covid segue em alta e chega a 8 dias acima de 800

Contágios diários continuam a apresentar queda, mas em patamares elevados

Ocupação de UTI tem primeiro sinal de melhora no ano

Enfraquecimento da onda causada por ômicron se reflete em leitos, observam pesquisadores

Relator sugere ampliar vale-gás para 11 milhões de beneficiados

Jean Paul Prates também estendeu a gasolina no rol de combustíveis com cobrança “monofásica” de ICMS

Projeto que criminaliza ‘fake news’ deve ir a plenário

Proposta regula presença de empresas de aplicativos no país

Câmara aprova PEC que eleva idade para integrantes de tribunais superiores

No primeiro turno, a emenda teve os votos de 439 deputados, no segundo, de 416 parlamentares

TSE fecha acordo com oito redes sociais, sem Telegram

Plataforma digital nunca respondeu a pedidos de contato

Cidadania vai decidir sobre federação com o PSDB apenas em março

Maior impasse com o PSDB refere-se à candidatura na Paraíba

Alta da energia faz déficit comercial da UE disparar

Custos de petróleo e gás combinados com mais importações da China levaram a pior resultado em 13 anos

EUA avaliam suspender imposto sobre gasolina para conter a inflação

Parlamentares recorrem a ‘orçamento secreto’ para bancar apoio contra seca

A intenção é conseguir ao menos R$ 5 bilhões

Pressão em inflação de longo prazo vira desafio para o BC

Projeções embutidas nas NTN-Bs subiram com PEC dos Combustíveis na mira

A desvalorização do dólar vai ajudar o Copom?

Alta das commodities está jogando contra, mais do que correndo o ganho com a queda da cotação da moeda americana