Manchete nos Jornais desta Quarta-feira, 16 de Março de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Plano para baixar diesel pode elevar preço em 9 Estados e DF

Yduqs compensa queda no Fies com cursos EAD e de Medicina

Melhores cidades para empreender no País

‘A sociedade é que vai mudar o Brasil’

Zerar IOF no câmbio tirará R$ 19 bi da arrecadação

Governo vai antecipar 13º salário de aposentados e pensionistas

Imposição de lockdowns na China provoca turbulência na economia global

Pressão inflacionária persiste, diz consultoria

Fuga do reajuste da gasolina aumenta o preço do etanol

Bolsonaro afirma que a Petrobras baixará preços

Suspensão de reajuste traria o caos, diz Petrobras à Justiça

Defasagem no diesel e na gasolina despenca com recuo no petróleo

Desmanche legal, rentável e atento ao ambiente

O Globo

Manchete: Ministro de Minas e Energia defende imposto sobre combustíveis

Cade investiga política de preços dos combustíveis

Brasileiros vão para Argentina comprar gasolina mais barata

Bolsonaro cobra da Petrobras redução de preços

A data dos pagamentos

INSS libera 13º de aposentados, e FGTS sai ainda este mês

Privatizar ou não? E como?

Socorro ao setor elétrico vai pesar nas tarifas em 2023

No Rio, conta de luz de cliente da Light vai subir 15,5%

Guerra aumentou desafio do BC no controle da inflação

‘Poderíamos reduzir em 38% as mortes por Covid’

Rara, cepa não traz indícios de ser mais transmissível

Sem estudo de impacto ambiental, obra de usina avança

Tiro no pé da fiscalização

Folha de S. Paulo

Manchete: Covid na China derruba petróleo e assustamercados

Corrida global por estoques renova pressão sobre alimentos e inflação

Mineradoras criticam projeto para terra indígena

Caixa e BB liberam novo lote do abono salarial o PIS/Pasep

Governo inicia redução gradual do IOF sobre câmbio para atender OCDE

Bolsonaro decide antecipar 13Q de aposentados

Guedes diz que país está pronto para ‘Segunda Guerra Mundial’ e se corrige sobre iPhones

Ex-diretores doBC veem chance de nova dose de 1,5 ponto de alta no juro hoje

Diesel agora fica mais caro no Brasil do que no exterior

Petrobras vai reduzir preço ‘comtoda certeza’, diz Bolsonaro

Ação da PF busca bando que monta arma com impressora 3D

Sensação de insegurança cresce em SP, e moradores se agarram ao WhatsApp

77% das brasileiras usaram item alternativo para conter fluxo

Falta de absorventes amplia pobreza menstrual na prisão

Câmara aprova 20% para mulheres em concursos

Pacheco manifesta preocupação com flexibilização

Campanha nacional de vacinação contra a gripe começa no dia 4 de abril

Brasil tem dois casos da deltacron, afirma Queiroga

Valor Econômico

Avanço da covid na China derruba preço do petróleo

Além das restrições impostas às atividades econômicas em cidades importantes da China, o preço do petróleo foi impactado pela liberação de reservas estratégicas nos EUA

Saque de FGTS será liberado e 13º, antecipado

Medida é parte de um pacote do Ministério do Trabalho e Previdência que prevê, ainda, uma linha digital de microcrédito de aproximadamente R$ 3 bilhões

Geração prateada cai na rede

Segundo pesquisa, dois terços do público acima de 55 anos na América Latina compraram on-line nos últimos 12 meses

Mineradoras são contra PL sobre terras indígenas

Projeto de lei apoiado pelo governo Bolsonaro prevê a abertura de terras indígenas para projetos de mineração

Projeto de exploração de terra indígena não é adequado, dizem mineradoras

Companhias sustentam que tema precisa de debate mais amplo

OCDE virou uma Otan da economia mundial?

Debate abordou vantagens e desvantagens da adesão brasileira à organização

13º antecipado é próximo na lista de “bondades”

Medida faz parte de um pacote do governo que contempla também uma linha de microcrédito digital

Novo corte nas alíquotas do IPI é possível, diz presidente

Segundo Bolsonaro, seria possível reduzir ainda mais para automóveis, motocicletas e produtos da linha branca

Empréstimo dá alívio de apenas 2,7% na conta de luz

Dos R$ 5,3 bilhões inicialmente prometidos, menos da metade será usado para aliviar pressão sobre consumidor

Contexto traz de volta debate sobre geração nuclear

Alta nos combustíveis e transição para energias de baixa emissão de carbono levam setor a discutir alternativa, diz presidente da EPE

Setor deve seguir encolhendo no país nos próximos anos

Após breve interrupção em 2021, desindustrialização da economia deve prosseguir nos próximos anos, segundo especialistas

Lockdown já prejudica o transporte de carga na China

O impacto mundial de uma paralisação decorrente da covid na China pode ser semelhante ao que afetou as cadeias de fornecimento quando um navio de carga de contêineres bloqueou o Canal de Suez no ano passado

Inflação ao produtor nos EUA atinge 10% ao ano

A tendência geral dos preços ao produtor sinaliza que os problemas nas cadeias de suprimentos continuaram a elevar os preços, mesmo antes do início da guerra na Europa

Alta de preços já ameaça meta argentina com FMI

Alta ocorre apesar de esforço do governo em controlar preço de alimentos

Mundo vive, de uma só vez, choques de crise anteriores

Quando suas repercussões do cancelamento da Rússia tiverem se espalhado, o mundo estará diante de alguns dos desafios econômicos e financeiros mais duros dos anos 1970, 1980 e 1990 – tudo ao mesmo tempo

FMI vê expansão global menor e alta da inflação

Os impactos da guerra serão sentidos em três frentes principais, diz o Fundo

Em guinada histórica, sauditas avaliam vender petróleo em yuan à China

A China compra mais de 25% do petróleo exportado pela Arábia Saudita. Se o produto for negociado em yuans, essas vendas aumentarão o prestígio da moeda chinesa e reduziria a hegemonia do dólar

Conflito traz inflação maior e crescimento menor

O equilíbrio possível será instável e ruim: juros maiores com inflação resistente e acima das metas

A guerra da Rússia vai refazer o mundo

Combinação de guerra, choques de oferta e inflação alta é inevitavelmente desestabilizadora

Conectividade chega ao coração da floresta

Dell, Intel e Fundação Amazonas Sustentável lançam iniciativa que une telemedicina, educação digital, empreendedorismo e monitoramento ambiental

Após três anos de alta, produção de embalagem cai 3%

Para 2022, a previsão é de queda de 0,5%, com base nas condições econômicas e perspectivas atuais

Voar está mais caro e guerra ainda deve aumentar a conta

Novo cenário global faz Latam, Gol e Azul ajustarem projeções e suas expectativas para o ano

Setor de chocolate projeta vendas fortes na Páscoa

No ano passado, até setembro, a categoria de chocolates cresceu 44%, para 511 mil toneladas, ante os primeiros nove meses de 2020

Petróleo turva cenário de açúcar e etanol

Preços do biocombustível vinham em rota ascendente e se equipararam à remuneração do adoçante

Abate de suínos bateu recorde em 2021

Segundo o IBGE, também houve aumento no caso do frango, e queda nos bovinos

Argentina estuda medidas para coibir exportação de trigo e milho

No caso do trigo, país vizinho é o principal fornecedor do Brasil

Bancos alertam para ataques cibernéticos da Rússia ao Swift

Sanções a instituições financeiras do país geram temor de retaliações por hackers

O racha entre ocidente e oriente vai aprofundar a desglobalização

A China vai incentivar o crescimento de seu mercado interno e vai passar a não exportar mais deflação para o mundo