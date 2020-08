O Estado de S. Paulo

Gatilho para conter despesa com pessoal abre espaço de R$ 40 bi no Orçamento

Senado resiste em aprovar corte no salário de servidor

Adiar censo dá mais verba para Defesa

‘Só vejo vantagens econômicas em ser sustentável’

Fundo para ‘popularizar’ PPPs não deve ter recurso suficiente

70% aderiram à greve nos Correios, dizem federações

PIB deve cair 8,7% no 2º trimestre, prevê FGV

Pandemia de coronavírus ainda afeta atividades de 45% das empresas do País

O controle das políticas públicas

O caso brasileiro é surpreendente. Apesar de ter seguido a tendência internacional de reformas administrativas, no fim do século passado, voltadas à flexibilização da gestão e foco nos resultados e menos no controle burocrático, por aqui, parece que o tiro saiu pela culatra. Enquanto as funções de controle e de seus órgãos foram turbinadas com orçamentos volumosos, as áreas responsáveis por entregar os serviços aos cidadãos, em sua maioria, sofrem com reduções dos custos e baixa valorização de pessoal.

O Globo

Pressão por auxílio

Renda Brasil deve atender a 21 milhões de famílias

Impacto negativo da Covid-19 afeta quatro em cada dez empresas

Veto à desoneração da folha fica para setembro

Flexibilização do teto custa caro à sociedade, diz secretário do Tesouro

Câmara aprova MP que reduz exigências para empréstimo

Maia afirma que vai trabalhar contra criação de novo imposto

Maia ameaça barrar reajuste de planos de saúde

Brasil pode ir à OMC contra Filipinas após veto ao frango

Consumidores temem atrasos com greve dos Correios

Folha de S. Paulo

Ministérios pedem mais verbas no Orçamento e elevam pressão sobre teto

Teto de gastos é como terno na promoção e precisamos caber dentro, diz secretário

Tesouro vê cenário para receber lucro do BC

Trabalhadores dos Correios iniciam greve

Governo estuda MP para auxílio emergencial com valor abaixo de R$ 600

Prorrogar benefício novamente com a mesma parcela é muito difícil, afirma Maia

Não dá para tabelar juros, diz deputado

MP afrouxa regra para banco público dar crédito

Reabertura reduz perdas de empresas com a crise, diz IBGE

Julgamentos caem 60% na Justiça do Trabalho

Brasil se une a outros 16 países e defende manter eleição do BID neste ano

Julgamentos caem 60% na Justiça do Trabalho durante a pandemia

Três TRTs entram na mira da Corregedoria-Geral para agilizar análise inicial de processos com a utilização de vídeo. A produtividade da Justiça do Trabalho despencou com a pandemia da Covid-19. O número de julgamentos —fase de solução do processo— caiu 60,1% no segundo trimestre de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. Ao mesmo tempo, a inconstância na realização de audiências na fase inicial —logo após ajuizada a ação— chama a atenção. A CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho cobra de três TRTs (Tribunais Regionais do Trabalho) mais atividades por vídeo. De abril a junho, 237,5 mil processos receberam sentenças de juízes, segundo o TST (Tribunal Superior do Trabalho). Nos mesmos meses do ano passado, foram 595,2 mil. O ritmo também desacelerou entre desembargadores. Na segunda instância, a queda foi de 22% de abril a junho de 2020 ante o mesmo período do ano passado. Em 2019, foram 298,2 mil decisões, e, agora, 232,6 mil. A pandemia fez outro indicador subir: o de ações pendentes de julgamento. O estoque de processos, que já chegou a 1,8 milhão em 2017, estava em queda. Desde julho de 2019, o montante estava abaixo de 1 milhão. Agora, superou a marca. Um processo, do ajuizamento até a sentença, leva em média 240 dias, segundo o TST…

Valor Econômico

Congresso apoia extensão do auxílio emergencial

Ideia é que, após mais uma parcela de R$ 600 em setembro, seja aprovada uma continuação do auxílio, mas em um patamar menor PEC vai agregar Renda Brasil e desoneração

Congresso pede extensão de auxílio-emergencial até novo programa começar a funcionar Correio paga R$ 782 milhões por atrasos

Índice de Entregas no Prazo caiu de 98% na média de 2019 para 92% em junho e reclamações aumentaram Renda Brasil deve ficar de fora de lei orçamentária a ser enviada neste mês

O futuro sucessor do Bolsa Família provavelmente será incluído no orçamento mais à frente, já durante sua tramitação no Congresso Criação da CBS pode extinguir 161 mil bolsas do Prouni

Eliminação ocorreria porque a proposta da CBS retira a possibilidade do pagamento do PIS/Cofins através de bolsas do Prouni, um dos benefícios fiscais hoje existentes Programa para pequenas empresas terá reforço de R$ 12 bi

Aporte de R$ 12 bi no Pronampe)será formalizado hoje em evento no Planalto Freitas apela a emendas para realizar obras sem furar teto

Ministro aposta em ação parlamentar para obter recursos para a área de Infraestrutura Barros encontra-se com Bolsonaro para acertar estratégia

Novo líder deve se reunir hoje com Guedes Queda de preços de fretes beneficia exportação de milho no Arco Norte

Conclusão do asfaltamento da BR-163 e boa oferta de caminhões favorecem produtores Argentina exporta carne à China com declaração anti-covid

Ministério da Agricultura do Brasil resiste a pedido chinês por declaração semelhante O almoço de graça e os investimentos

Portfólio internacional diversificado é apenas a maneira inteligente de construir esta exposição ao dólar Lojistas conseguem na Justiça reduzir aluguéis

Decisões garantem redução de 50% ou percentuais variáveis, conforme os planos de reabertura União vence no STF disputas de mais de R$ 100 bi

Ministros consideram constitucional cobrança adicional de 10% sobre a multa do FGTS, além de definirem, em outro julgamento, que usinas devem provar danos com a fixação de preços pelo governo na década de 80