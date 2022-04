Manchete nos Jornais desta Quarta-feira, 20 de Abril de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: FMI e bancos revisam para cima projeção do PIB no ano

Juízes também devem pedir reajuste salarial de 5% a Fux

Impasse sobre prazos cerca análise no TCU

Para driblar limite dos 95%, PEC pode herdar mudança na regra fiscal

Trava no Orçamento põe teto de gastos de novo na mira

‘Ao aderir a cartel da Opep, Petrobras adota conduta anticoncorrencial’

O Globo

Manchete: Inflação e dívidas corroem saque do FGTS

Covid: Anvisa estenderá prazo para fármacos

Banco de horas pode ser usado para folgar no feriado prolongado

Governo muda estatuto das estatais para se adequar à OCDE

Saque do FGTS só poderá ser feito pelo app Caixa Tem

Eletrobras: ministro do TCU pedirá vista de 60 dias

FMI vê crescimento global menor e mais inflação

Folha de S. Paulo

Manchete: Com Bolsonaro, tabela do IR tem defasagem recorde

Dos 10 bancos mais rentáveis do mundo, 4 são do Brasil, aponta ranking

3,9 milhões poderão receber hoje até R$ 1.000 do FGTS

Caixa oferece crédito para autônomos e MEIs com o nome sujo

Preço da gasolina no país está 15% acima da média mundial, diz pesquisa

Petróleo caro deve ajudar economia do Brasil em 2022, diz FMI

Análise da venda da Eletrobras pode travar

Bolsa cai em dia de preocupação com a China

64% cortam consumo devido à inflação, diz pesquisa

Visita de Bolsonaro a Putin não foi na hora certa, afirma Guedes

Servidores do BC decidem suspender greve até maio, mas manter operação-padrão

Aplicação em PGBL ajuda a reduzir a renda tributável

Policiais se irritam com promessas reiteradas e não cumpridas do governo

Valor Econômico

‘Lockdown’ na China volta a impactar logística no Brasil

Exportadores têm sofrido com novos aumentos nos fretes e dificuldade para escoar os produtos na rota Brasil-Ási, principalmente aqueles que dependem de contêineres refrigerados

FMI reduz projeção para PIB global

Para a economia brasileira, a alta dos preços das commodities, consequência da guerra, levou o FMI a revisar para cima a projeção de crescimento, que passou de 0,3% para 0,8% em 2022

Empréstimo do BNDES terá novo indexador

A ferramenta segue o conceito da “cesta de moedas”, usada pelo banco no passado, e que funcionava como alternativa à Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)

Após a pandemia, indústria hospitalar tem desafio de ESG

Grande consumidor de recursos naturais e gerador intensivo de resíduos, setor tem promovido ações para minimizar impactos

Eletrobras: é tudo ou nada na capitalização

Se a operação escorregar para julho ou agosto, o temor real no governo é que não seja possível atrair R$ 25 bilhões

OMS sugere muito mais mortes por covid-19 no Brasil que mostra dado oficial

Levantamento global pode indicar, porém, que país e EUA não lideram ranking de óbitos pela doença

Secretários de Saúde pedem mais prazo para emergência sanitária

“Preocupa-nos o impacto de um encerramento abrupto”, afirmam dirigentes estaduais e municipais

Hospitais privados de SP relatam falta de remédios

Dipirona, ocitocina e imunoglobina são algumas das drogas que instituições têm dificuldade de adquirir

A seis meses das eleições, governo estuda juntar aumento de salário com aumento de vale-refeição para todos os servidores

Ideia é reforçar tíquete-alimentação e cavar espaço no Orçamento para elevar salários em 5%

ANA divulga ‘aprovados e reprovados’ no saneamento

Operações em 49,6% dos municípios conseguiram comprovar capacidade econômico-financeira e concessionárias poderam permanecer à frente dos serviços

Alta de juros nos países ricos ameaça estabilidade financeira de emergentes

Os ministros de Finanças do G24, que reúne as principais economias emergentes, destacaram o risco de um aumento de juros mais rápido que previsto em países desenvolvidos

Aperto monetário pode ser maior que o esperado, alerta diretor do FMI

Muitos bancos centrais podem ter que ir mais longe e mais rápido do que o estimado atualmente pelos mercados para conter a inflação, alerta o diretor do FMI, Tobias Adrian

Tomate sobe até 50% e lidera alta dos hortifrútis

Cenoura e cebola também tiveram aumentos expressivas no mês passado, segundo o boletim Prohort, da Conab

Justiça usa localização de celular para analisar direito a horas extras

Pedidos têm sido feitos principalmente por bancos para substituir testemunhas

Equidade de licenças para pais é tímida

Empresas que vão além da legislação e estendem benefícios representam menos de 1%