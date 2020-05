O Estado de S. Paulo

Manchete: Mais de mil mortes por dia e 1 a cada 7 novos casos no mundo

Caixa abre conta compulsória mesmo para quem é cliente de outros bancos

Fontes do governo a par da operação afirmam que a medida pode aumentar os problemas na distribuição do auxílio. Dentro de uma estratégia de aumentar a bancarização e de ampliar a sua atuação no País, banco também estuda abrir 4 milhões de poupanças digitais para beneficiários do Bolsa Família; lei que criou o auxílio emergencial restringia criação de contas a quem não tinha. Críticas. Fontes a par da operação da Caixa afirmam que a medida pode aumentar os problemas na distribuição do auxílio, já que esse público é o mais vulnerável e com menos acesso à tecnologia. Com a abertura da conta, os cartões do Bolsa Família ficariam invalidados e não seria possível mais sacar o auxílio. A medida também atende à preocupação do Banco Central com a falta de dinheiro em espécie para o pagamento. Para ter acesso ao dinheiro, o beneficiário terá de ter acesso a um celular capaz de gerar um token (dispositivo digital de segurança) da Caixa ou terão de ir até uma agência para resolver a situação. No entanto, muitos dos beneficiários estão em localidades onde não há agências.

Mansueto afirma que manutenção de auxílio é ‘fiscalmente impossível’

Governo quer acelerar venda de imóveis

Maia pressiona por sanção de ajuda a Estados

Crédito para pequenas empresas é sancionado

Aliança deve facilitar acesso a recursos

Bancos são alvo de 336 propostas de lei

Variação do PIB na década poderá ser zero, diz FGV

Rever ativos foi ‘banho de sangue’, diz Petrobrás

‘Vamos todos sair mais pobres desta crise’

Opinião – Fernando B. Sotelino: Não se ignore a força da ventania

O Globo

Manchete: Sem ministro, país passa dos mil mortos diários

Socorro ao setor elétrico

Infraestrutura: leilões de transporte estão mantidos

Apesar de crise, Bolsa atrai 350 mil novos ‘CPFs’

Mesmo com feriado, bancos e mercado de capitais funcionam em SP

Guedes quer ‘suavizar queda’ do auxílio de R$ 600

Crédito: Caixa quer parceria com operadoras de máquinas de cartão

Doações para combater Covid-19 superam R$ 5 bilhões

Folha de S. Paulo

Manchete: Pela 1ª vez, país supera mil mortes por Covid-19 em 24h

Bradesco aumenta carência de contratos de 60 para até 120 dias

Havan vende arroz e feijão para tentar reabrir como serviço essencial

Ministros pedem a Bolsonaro apoio do centrão a privatização em troca de cargo

Toffoli critica ausência de Guedes na crise do coronavírus

Economia quer apoio de estados a veto a reajuste

Demissões já afetam 13% das famílias e 40% das empresas

Bolsonaro sanciona com vetos crédito para micro e pequenas

Decreto adia até 2021 reajuste de energia; cliente residencial não terá aumento

Bolsa de SP terá pregão, e agências bancárias vão abrir no megaferiado

BC estuda permitir devolução de parcela do crédito imobiliário, diz presidente do Itaú

Valor Econômico