Manchete nos Jornais desta Quarta-feira, 23 de Fevereiro de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: EUA e Europa impõem à Rússia primeira leva de sanções

Acionistas aprovam início da venda da Eletrobras

Regularização de criptomoedas passa no Senado e vai à Câmara

‘Nosso capital diplomático está sendo dilapidado’

Guedes diz que quer reduzir IPI em 25%; impacto seria de R$ 20 bi

Governo cogita liberar FGTS para estimular a economia

Valorização do real ainda não segura a inflação e o juro, dizem especialistas

Apesar da crise, dólar tem nova queda

Seca e vento fazem a mortalidade de árvores crescer na Amazônia

STJ pode restringir tratamentos e medicamentos cobertos por planos

Descompasso com o mundo

Justiça deve ser e parecer imparcial

Putin testa o mundo

O Globo

Demanda salarial da polícia mineira é injusta e precisa ser rejeitada

Invasão redesenha mapa geopolítico do Pós-Guerra Fria

‘Estamos a caminho do fim da pandemia de COVID-19’

Nova secretária da Saúde vai gerir orçamento de R$ 68,5 bi

Taxa de transmissão cai a nível pré-Ômicron no país

Eletrobras fica mais perto da privatização após assembleia

Fora do ar, Americanas perde R$ 3,48 bi em valor de mercado

Regras para suspensão de eventos são estendidas até 2023

STJ vota hoje se plano de saúde só cobre lista da ANS

Freitas: Santos Dumont deve privilegiar voos de negócios

Ministro diz que é contra reajuste de servidor neste momento

Resgates em série

Relator altera proposta sobre ICMS de combustíveis

Dólar recua a R$ 5,05 e renova mínima em sete meses

FGTS para pagar dívida

Avança projeto com regras e punição para golpes com criptoativos

Chuva volta a inundar ruas, e buscas chegam aos rios drones ajudam a procurar vítimas

STF tranca ação penal que acusa bicheiro da morte de seu adversário

O futuro incerto de quem perdeu a casa

Folha de S. Paulo

Queiroga fala em fim de ‘caráter pandêmico’ da Covid ao lançar vacina 100% feita pela Fiocruz

Cai lotação de UTIs, e apenas MS e DF têm taxas acima de 80%

Número de mortos sobe para 183; desaparecidos são 85

Brasileiros são presos com mais de 15 kg de cocaína na Tailândia e temem leis duras do país

Bolsonaro critica descriminalização do aborto por tribunal da Colômbia

Diplomata ucraniano no Brasil critica neutralidade

Putin diz que vai esperar para usar tropas e faz exigências à Ucrânia

Análise – Raphael Hernandes: Caso escancara despreparo para lidar com cibersegurança

Cibercrime contra empresas cresce 31% no mundo em 2021

Ataque afeta entrega de sites da Americanas, dizem consumidores

Lira marca votação de jogos de azar, e evangélicos já articulam obstrução

Empresas não são obrigadas a liberar funcionário no Carnaval

Novo lote do abono salarial do PIS é liberado

Governo estuda liberar mais saques do FGTS, diz Guedes

Acionistas aprovam capitalização, e privatização da Eletrobras avança

Nubank registra lucro anual pela primeira vez, de R$ 33,4 mi

Mercado vê Brasil como alternativa à Rússia, e dólar cai a R$ 5,05; Bolsa de SP avança 1%

Corte de tributo não resolve inflação, afirma Campos Neto

Redução de IPI será de 25%, diz Guedes; impacto é de R$ 20 bi

Projeto de criptomoedas avança, mas não deve evitar lavagem de dinheiro

Valor Econômico

Sócios aprovam capitalização para privatizar a Eletrobras

Detentores de 202,617 milhões de ações ordinárias da companhia acataram a proposta de privatização, enquanto os donos de apenas 9.749 papéis votaram contrariamente

Governo quer consignado no Auxílio Brasil

A ideia do Poder Executivo seria leiloar o direito de participar do pagamento do auxílio, como ocorre com a folha de pagamento do INSS

EUA e Europa elevam

Segundo analistas, os governos ocidentais optaram por aplicar em menor proporção os prometidos pacotes de sanções e deixar para aumentar as penalidades se a crise se agravar

Galinhas dos ovos de ouro

Receita do grupo Mantiqueira cresceu 40% em 2021, ultrapassando R$ 1 bilhão; para este ano a expectativa é superar R$ 1,3 bilhão

Dólar tem a menor cotação desde 1º de julho, a R$ 5,05

Na opinião de analistas, o ambiente de curto prazo é favorável, mas um cenário mais adverso nos próximos meses pode reverter o quadro. Dólar tem o menor nível desde julho e caminha para romper piso de R$ 5

Para gestores, real tem potencial de alta no curto prazo.

Na primeira relicitação, TCU cria jurisprudência

Aeroporto no RN vai balizar devolução amigável de outras concessões à União

UE quer responsabilizar empresas por dano ambiental e a direitos humanos

Proposta será apresentada hoje e aumenta o cerco sobre países fornecedores, incluindo o Brasil

BNDES e bancos discutem apoio a empresários de Petrópolis

Ideia é, no caso de empréstimos, tentar desburocratizar garantias aos interessados em tomar crédito

Famílias voltam a poupar mais no 4º trimestre

Piora da pandemia pesou na reversão da tendência

PEC dos combustíveis perde força no Palácio do Planalto

Volta a ganhar força ideia da equipe econômica de desonerar apenas o diesel e o gás de cozinha

Guedes quer liberar saldo do FGTS para pagar dívida

Proposta do ministro da Economia preocupa setor de construção civil

Lei orgânica das PMs traz temor de risco fiscal

Parecer dá margem para redefinição de teto salarial de policiais, o que pode afetar contas estaduais

Concessões vão gerar investimento de R$ 78 bi, prevê secretaria

Pela primeira vez, governo apresenta cálculo sobre a parcela que vai sair do papel neste ano

Brasil tenta convencer Paraguai a baixar preços de Itaipu

País defende que amortização dos empréstimos para construção da usina permite redução na tarifa cobrada pelos paraguaios

Ex-ministro diz que extremos ameaçam iniciativa privada

Para presidenciável do Podemos, a reeleição presidencial inibe o Congresso de levar adiante reformas necessárias para o país

Ucrânia convoca reservistas e teme agora invasão total

Ocidente diz que Rússia continua preparativos para ataque em larga escala ao país

EUA e UE impõem sanções econômicas inicias à Rússia

Medidas afetam bancos russos e financiamentos para o país. Governos ocidentais dizem que sanções serão ampliadas se Moscou invadir mais áreas da Ucrânia

Putin indica que pode resistir à pressão do Ocidente

Rússia se preparaou para resistir a novas sanções ocidentais

Tensão na Ucrânia piora quadro inflacionário global

O precário quadro fiscal e as incertezas eleitorais deixam pouco espaço para o BC ser flexível

Tensão pode afetar importação brasileira de adubos, e exportação de soja e carne

Escalada da tensão entre Rússia e Ucrânia tende a, no mínimo, encarecer os fertilizantes

Só 9% do plástico é reciclado de modo correto no mundo

Preocupação também se deve porque produção global é duas vezes maior hoje do que há 20 anos

TST determina inclusão de prestador de serviço em processo sobre terceirização

Decisão do Pleno foi tomada em repetitivo e deve ser seguida pela Justiça do Trabalho

STJ estabelece data para início de autofalência

É a partir da fixação do marco legal que começam a retroagir os 90 dias para a proteção dos credores

Lei anterior ao Convênio ICMS Difal 236 é nula

As regras do Convênio ICMS nº 236, de 2021, devem estar expressamente previstas nos textos das leis estaduais