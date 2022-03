Manchete nos Jornais desta Quarta-feira, 23 de Março de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Pastor pediu propina em dinheiro e ouro, diz prefeito

Consórcio leva concessão de Parque do Iguaçu com oferta de R$ 375 mi

Eve cria estrutura para ‘carro voador’

BC sinaliza que guerra pode acentuar alta no juro

Com guerra, preço do potássio triplica

Dólar fecha com a menor cotação em quase 9 meses

Efeito do corte de imposto é limitado, dizem especialistas

Estados vão prorrogar congelamento do ICMS por mais três meses

Governo tem R$ 45 bi de folga para ‘bondades’ em ano de eleições

Alta no preço do petróleo reforça caixa da União em R$ 37,2 bilhões

Idoso acima de 70 anos poderá tomar 4ª dose em SP a partir do dia 29

Antipetismo é maior que petismo, aponta pesquisa

MPF ajuíza ação contra Bolsonaro por servidora ‘fantasma’

O Globo

Manchete: Pressão de políticos no MEC ameaça ministro

Bolsonaro sanciona lei para uso ‘off label’ no SUS

Reforço renovado

País precisa ampliar vacinação para evitar volta de doenças já controladas

Nem a Vale apoia PL da mineração em terra indígena

Dólar recua 0,60%, a R$ 4,9142, com fluxo estrangeiro

Copom sinaliza fim do ciclo de alta dos juros em maio, a 12,75%

Preço dos alimentos não deve cair com isenção de imposto de importação

Justiça dos EUA libera para votação plano de recuperação da Latam

Órgão do Ministério da Justiça vai investigar Hapvida por expor dados

Secretário de Guedes critica ideia de subsidiar gasolina

‘Poderá haver mais medidas de liberalização’

Área técnica do TCU recomenda aval à privatização da Eletrobras

Caixa blindado

Governo deve estender corte no IPI a picape e carro importado

Para não furar teto, governo bloqueia R$ 1,72 bi

Investimento alto: Lula e Bolsonaro pressionam TSE a elevar teto de gastos da campanha

Folha de S. Paulo

Manchete: Acuado, ministro minimiza favor de Bolsonaro a pastores

Doméstica resgatada terá indenização de R$ 350 mil, define Justiça

Dólar cai mais 0,6% e fecha a RS 4,91

Ações de incorporadoras avançam com anúncios do governo

Corte no Orçamento federal deixa estradas sem manutenção

Governo precisa bloquear R$ 1,7 bi para não furar teto

‘Não há possibilidade de gastos infinitos’ para conter combustíveis, diz secretário do Tesouro

Estoques serão acompanhados diariamente

Eneva, PetroReconcavo e 3R fazem oferta por campos da Petrobras

Governadores prorrogam congelamento de ICMS da gasolina por mais 90 dias

Doméstica resgatada terá indenização de R$ 350 mil, define Justiça

Concursos militares ganham força com afago do governo

Matrículas em cursos a distância na área da saúde crescem 78%

Sob ameaça de greve, Alesp aprova reajuste a servidores em SP

Doria promete aumentar em 50% escolas de tempo integral

Nenhum país cumpre padrão de qualidade do ar da OMS em 2021

Temperatura e intensidade das chuvas aumentaram no Brasil

Estado de SP tem menor taxa de internações por Covid-19

Atila Iamarino: A pandemia passa; a infodemia, não

Vacinação infantil despenca ao pior nível de adesão em 3 décadas no Brasil

Valor Econômico

(A 1ª Elite do Brasil) Quinquênio para carreiras jurídicas volta à discussão

Computados os gastos previstos para juízes e promotores, o impacto anual é de R$ 3,6 bilhões; emendas que incluem advogados, defensores e delegados acrescentaria R$ 900 milhões à conta

(Luzes da corrupção) Favorecimento em verbas abre crise no MEC

Após vazamento de áudio, ministro da Educação foi duramente cobrado pela oposição a dar explicações; Milton Ribeiro nega irregularidades

(Caso complicado) Alemanha vê risco de racionamento

Preocupação é com a distribuição de energia, caso Vladimir Putin feche os gasodutos que fornecem mais de 50% do gás natural consumido pela economia do país

(O juro é teto de vidro) Crédito imobiliário abaixo da Selic beneficia mutuário

Competição entre os bancos e a obrigação de direcionar recursos da poupança para o financiamento habitacional dificultam o repasse para os contratos, afirmam executivos do setor

(Já era lento, agora adormeceu) Produtividade do trabalho tem queda forte em 2021

Após saltar 12,1% em 2020, a produtividade por horas efetivamente trabalhadas caiu 8,3% em 2021

(É preciso buscar faltosos) Sete Estados ampliam “quarta dose”

Governos regionais vão além da recomendação do Ministério da Saúde e aumentam população apta a recebe segundo reforço da vacina anticovid

(Arrastando com a barriga) ICMS sobre gasolina seguirá congelado até o fim de junho

Governadores decidiram prorrogar por 90 dias fórmula de cálculo do imposto

(Quem ganha, quem perde?)Produtores criticam desoneração de alimentos e etanol

Ministra da Agricultura defende medida como ferramenta para combater inflação

(O Rei está exposto só em época de eleição) MPF entra com ação de improbidade contra Bolsonaro.Procedimento refere-se ao caso de uma funcionária fantasma lotada no gabinete do então deputado federal

(Fique esperto) Europa e EUA veem alta nas novas infecções

Nos EUA, a subvariante BA.2 agora representa cerca de 34,9% das infecções no país, de 23,1% dos novos casos estimados há uma semana, segundo o CDC

Ocidente deve anunciar novas sanções à Rússia

Entre as sanções, estão medidas contra cerca de 300 parlamentares russos. Elas serão anunciadas nesta quinta-feira, na viagem de Biden à Europa

Após a guerra, a Ucrânia vai precisar de um plano Marshall

O ministro das Finanças, Christian Lindner, sugeriu que os países ocidentais precisarão lançar para a Ucrânia um pacote de reconstrução similar ao proporcionado pelos EUA à Europa após a Segunda Guerra Mundial

Guerra de Putin exige resposta unificada

É necessário para os países investirem seus recursos fiscais em cuidar dos refugiados e em neutralizar o impacto do aumento dos preços da energia e dos alimentos sobre os mais vulneráveis

Invasão russa dá à Ucrânia um sentido novo como nação

A guerra deflagrada pela Rússia apagou as divisões e o profundo ceticismo dos ucranianos sobre seu governo, com os ucranianos se unindo resolutamente contra o invasor

Braskem quer cindir divisão de ‘plástico verde’ e busca investidor

Companhia contratou Citi para levantar US$ 500 milhões em projeto renovável, cujo negócio é avaliado em cerca de US$ 2 bilhões

Heineken vai ao Cade para acusar Ambev de fechar parte do mercado

Contratos de exclusividade com bares e restaurantes impedem a venda de cerveja

Hospital das Clínicas vai estrear rede 5G

Programa no centro cirúrgico robótico une InovaHC, Claro, Embratel e Ericsson

Preços da carne bovina continuam nas alturas

Cortes bovinos, valorizados no varejo, ajudam a puxar para cima proteínas como frango e ovos

Ipea prevê alta de 1% do PIB agropecuário

Seca influencia revisão da projeção do instituto, que em dezembro estimava aumento de 3,8%

Produção agroindustrial iniciou o ano ainda fraca

Índice calculado pelo FGV Agro subiu 0,3% em janeiro ante dezembro, mas caiu 4,1% em relação a janeiro de 2021

Dólar recua e se aproxima de R$ 4,90

Ibovespa tem novo pregão de ganhos e retoma patamar dos 117 mil pontos

Ata deixa porta aberta para juro além de 12,75%, mas não muito

Na reunião da semana passada, o Copom trabalhou com um cenário alternativo para a inflação

Prejuízos com queda de energia elétrica geram indenização

Justiça tem concedido o direito a quem comprova relação entre as perdas e a falta de energia

(Marketing reverso) Ambev mira nas garrafas para resgatar uso de retornáveis

Ambev criou aplicativo que dá crédito ao consumidor para trocar vasilhame vazio. Aceleração de startups apoia desenvolvimento de soluções.Um trunfo importante da fabricante de bebidas Ambev para tirar suas ideias do papel e tornar as metas de sustentabilidade factíveis, são as startups de tecnologia com as quais a empresa vem se associando nos últimos anos