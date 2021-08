Manchete nos Jornais desta Quarta-feira, 25 de Agosto de 2021

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

O Estado de S. Paulo

Mesmo sem Petrobras, Vibra descarta ter refinaria

A Vibra já decidiu que ficará fora de todos os elos da cadeia. Na prática, isso significa que a compra de refinarias da Petrobrás está fora de seu radar. Enquanto tinha a estatal como acionista, essa perspectiva era impossível para a então BR. Mesmo sem a amarra, a avaliação é que esse modelo de negócio tem risco alto e pode engessar seu crescimento, ao vincular o fornecimento de produtos a uma única fonte. O mesmo vale para ativos de produção de etanol.

Mudanças que a pandemia impôs ao consumo

Era inevitável que a mudança de hábitos imposta às famílias pela pandemia afetasse seus gastos.

Fundo é fiador de R$ 11,8 bi

Trabalhadores têm usado o fundo para obter empréstimo com juros mais baixos do que em outras linhas de financiamento dos bancos. Desde abril de 2020, até meados deste mês, os trabalhadores já contrataram R$ 11,8 bilhões de operações de crédito com garantia do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Esse tipo de empréstimo, criado com a reforma do FGTS, permite a oferta de taxas de juros mais baratas porque o banco sabe que o dinheiro depositado no fundo será liberado. Para o banco, é uma garantia com risco baixo.

Fique atento às regras

O que é o saque-aniversário do FGTS?

Por essa modalidade, o trabalhador pode fazer uma retirada por ano de parte do valor das contas do FGTS de acordo com o mês em que nasceu.

Taxa extra da conta de luz pode até dobrar

Adicional da bandeira vermelha pode ir dos atuais R$ 9,49 para R$ 20 a cada 100 kwh. Novos cálculos internos do governo apontam para a necessidade de um aumento da bandeira vermelha nível 2 das contas de luz, dos atuais R$ 9,49 a cada 100 quilowatts-hora (kwh)

Governo já avalia ‘plano B’ para novo Bolsa Família

Receita para custear programa pode vir da retirada de subsídios tributários, em revisão que equipe econômica levará ao Congresso.

BC ameniza crítica e fala agora em ‘pano de fundo melhor’

Depois de alertar para o risco de ‘descontrole’ da área fiscal, Campos Neto diz que se deve ‘olhar para além do ruído’. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, moderou ontem o tom e passou a ver um “pano de fundo melhor do fiscal”.

Renner afirma que não pagou resgate a hackers.

Depois da invasão a seus sistemas, companhia chegou a suspender suas operações de comércio eletrônico por cerca de 48 horas.

Bolsa lança portal com ‘cardápio’ de fundos de índices do mercado

B3 oferece hoje 116 investimentos do tipo ‘ETF’, que replicam desde o Ibovespa até a cotação de criptomoedas. Depois de ver o número de investidores nos fundos de índice (ETF, na sigla em inglês) praticamente dobrar apenas no primeiro semestre deste ano e se aproximar de 500 mil pessoas.

O Globo

Pressionada, reforma do IR passa por ‘arrumação’

Para economista, crise energética ameaça mais do que variante Delta

Consumidor brasileiro volta às compras na rede física, diz Itaú

Acordo de Itaipu está perto de ser renegociado

Renner afirma não ter pago resgate após ataque hacker a seus sites

‘Estamos dando bônus a quem está em vacinação’

Lira tenta resolver precatórios com presidente do STF

Novo edital de Viracopos prevê investimento de R$ 4,2 bi

Recorrendo aos ‘HERMANOS’

Espanha libera entrada de brasileiros totalmente vacinados contra o vírus

A aliados do G-7, Biden reafirma prazo de retirada

Brasil não fechou número de doses para 2022

MPF vai investigar uso de proxalutamida em hospital militar do Sul

Infectados com a Delta têm carga viral 300 vezes maior

Veneno contra a Covid

Folha de S. Paulo

Idec cobra incentivo urgente de economia de luz para residências

Agência aprova edital e contrato para relicitação de Viracopos

Risco de apagão é maior que o da delta, diz economista do Itaú

Reforma do IR tem 5 versões em 2 meses e forte rejeição

Lira busca oposição por IR, e estados insistem em reforma mais abrangente

Vitru Educação compra a UniCesumar por R$ 3,2 bi

Tento fazer o mercado olhar além do ruído fiscal, diz Campos Neto

Lira e Fux se reúnem para discutir a PEC dos precatórios

Indefinição política, fiscal e sanitária mantém cenário instável para Bolsa

Brasileiro vacinado já pode ir para Espanha e Alemanha

Morte de idoso vacinado com duas doses sobe 73% no Rio

Variante lambda do vírus avança na América do Sul

Valor Econômico