Manchete nos Jornais desta Quarta-feira, 25 de Maio de 2022

O Estado de S.Paulo

Manchete: Estatuto da Petrobras pode ser alterado para segurar preços

Desmate na Mata Atlântica cresce 66%, com alta anual em 15 Estados

Montadoras ampliam aposta em caminhões autônomos de carga

Puxada por transportes e saúde, prévia do IPCA chega a 0,59% em maio

Distribuidoras defendem nova bandeira tarifária para preços

Sob pressão, Aneel adia por 15 dias reajuste de energia em MG

Câmara propõe compensação a Estados

Desafeta do Centrão, presidente do Carf perde o cargo

Dólar mais fraco explica menor defasagem de preços

Apesar de não cumprir requisitos, Andrade assumirá, diz especialista

Mulheres no topo do Ibovespa ainda não chegam a 4%

Bolsonaro é convidado para cúpula nos EUA

Projeto na Câmara prevê mensalidade em universidade pública

Falhas permitem cadastro rural em área indígena

Desmate na Mata Atlântica cresce 66%, com alta anual em 15 Estados

Especialistas divergem sobre adoção da cobrança

O Globo

Manchete: Nomeação de presidente da Petrobras corre risco de disputa na Justiça

Agrotóxico proibido matou onças no Pantanal

Desmatamento na Mata Atlântica aumenta 66%

De hospital de campanha a quadra de time defutsal

Discussão da conta

Corrida pela vacina

Câmara aprova volta da gratuidade no despacho de bagagens aéreas

Prévia da inflação sobe 0,59% em maio, maior taxa no mês em 6 anos

Reforma tributária, a mais necessária

SpaceX, de Elon Musk, começa a lançar satélites brasileiros

Estados querem compensação por ICMS menor

‘Bolsonaro não quer resolver o problema dos preços’

Na Petrobras, incerteza e temor de troca da diretoria

Folha de S. Paulo

Manchete: Ação policial na zona norte do Rio deixa 22 mortos

Greve de servidores do INSS chega ao fim após dois meses

Servidores do BC decidem manter paralisação

Senado aprova perdão de até 99% em dívidas do Fies, e texto vai a sanção

MP que autoriza PF a receber dinheiro por sobreaviso avança

Gratuidade para despachar bagagem passa no Congresso

Crise de energia é inédita, e preços devem subir mais, diz chefe de agência

Turbulência global é oportunidade para o Brasil, diz Guedes em Davos

Presidente do Bradesco vê alta de preços sob controle só em 2023

Inflação freia, mas continuará persistente, afirmam analistas

Governo planeja criar trava para evitar reajuste da Petrobras em ano eleitoral

Indicado para Petrobras é visto como habilidoso, mas sem experiência no setor

Travamos o bom combate, diz demissionário

Petrolífera está protegida contra interferência na política de preços, segundo analistas

Quem decide política de preços é o conselho da empresa, afirma Guedes

Ações da estatal caem 14% nos EUA após troca no comando

Governo volta ao STF para tentar baixar ICMS do diesel

Gazeta do Povo

Votação de “teto” do ICMS para energia e combustíveis ficou para quarta

Senado aprova MP que autoriza Brasil a retaliar países que descumprirem acordos da OMC

Distribuidoras sugerem taxa extra na conta de luz para situações extremas

Câmara aprova MP que define salário mínimo em R$ 1.212

Como oposição e sindicatos tentam impedir a privatização da Eletrobras

Câmara aprova despacho gratuito de bagagens em voos; texto vai à sanção

Em reunião com deputados, Sachsida aponta chance de enxugar conta de luz em 14%

SpaceX, empresa de Elon Musk, vai lançar satélites brasileiros

Novo presidente da Petrobras não tem experiência mínima exigida pela lei das Estatais

Com nova troca na Petrobras, Bolsonaro soma 12 tentativas de conter preço do combustível

Mercado não espera mudanças na política de preços da Petrobras

Inflação: IPCA-15 chega a 0,59% em maio, maior valor para o mês em seis anos

Receita libera consulta ao 1º lote de restituição do Imposto de Renda 2022

Valor Econômico

Investidores reagem à nova intervenção na Petrobras

Ação ordinária da estatal fechou a R$ 34,40, com queda de 2,85%, enquanto a ação preferencial situou-se em R$ 31,60, recuo de 2,92% sobre a véspera

Crise tripla, de juros, comida e energia, ameaça países pobres

Alta de preço e da dívida podem gerar quebradeira e agitação social nos países menos desenvolvidos, a exemplo do que ocorreu recentemente no Sri Lanka

Inflação segue acima de 12% em 12 meses

Bens industriais subiram 1,62% e os combustíveis, obsessão de Jair Bolsonaro, avançaram 2,05%. Inflação já começa a frear a atividade econômica global. As pesquisas de atividade (PMI) ressaltam a série de obstáculos que pressionam economia mundial, entre os quais os lockdowns na China por causa da covid, a disparada nos preços de energia e alimentos e a invasão da Ucrânia pela Rússia

Autopeças a cavalo

Para presidente do Sindipeças, fornecedores brasileiros tendem a se beneficiar dos problemas que surgiram com a crise global de suprimento de componentes importados. Crise favorece nacionalização de peças. Para presidente do Sindipeças, desorganização do suprimento reduzirá interesse por item importado

China barra mais quatro frigoríficos do Brasil

Sem explicar o motivo, país suspendeu temporariamente as compras de plantas da JBS e da Marfrig

Inadimplência pesa mais para bancos médios

Instituições tendem a ver uma deterioração mais acentuada na qualidade dos seus ativos em cenários macroeconômicos mais adversos, como o atual

Economia mundial sob risco de recessão

Choques econômicos simultâneos elevam os riscos de queda forte da produção. A economia mundial entrará em recessão? Choques econômicos simultâneos, como os causados pela guerra na Ucrânia e pelos lockdowns na China, elevam os riscos de queda forte da produção

AIE vê preços altos ainda por mais tempo

Diretor-executivo da Agência Internacional de Energia diz que só se deve colocar teto no preço do petróleo se as pessoas de menor renda forem o foco da medida

Desmatamento da Mata Atlântica cresce 66%

Dos 17 Estados que compõem o bioma, 15 registraram alta do desflorestamento, liderados por Minas Gerais

Governo vai turbinar programa de habitação até o fim do ano

Medida começa a valer a pouco mais de 4 meses das eleições

Prévia do IPCA tem maior alta em 12 meses desde 2003

Na primeira quinzena de maio, preços sobem 0,59%

Intenção de consumo das famílias é a maior em 2 anos

Continuidade desse movimento, no entanto, depende da manutenção da atual trajetória favorável de mercado de trabalho, diz economista da CNC

Biden oferece reunião bilateral com Bolsonaro

EUA temem Cúpula das Américas esvaziada no mês que vem e querem atrair Brasil

Guedes vê todo mundo atrás do Brasil em Davos

Segundo ministro, Brasil “dançar” com os EUA e a China ao mesmo tempo

EUA registram recorde de brasileiros naturalizados

O Brasil ficou em 15º lugar no ranking de países que mais receberam cidadania dos EUA

Ambiente preocupa mais que eleição, diz Mesquita

Segundo economista-chefe do Itaú, investidores internacionais em Davos também querem saber mais sobre o futuro padrão de crescimento do Brasil

Frutas mais consumidas subiram até 46% na Ceagesp desde 2020

Problemas de escoamento no início da pandemia e demanda aquecida ajudam a explicar as valorizações

Com clima adverso e entressafra, preços do feijão carioca seguem em alta no país

Colheita de segunda safra começou em Minas Gerais e em Goiás e está sendo finalizada no Paraná

Índia deve limitar exportação de açúcar, mas volume ainda será grande

Nova Déli avalia restringir embarques a 10 milhões de toneladas neste ciclo