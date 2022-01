Manchete nos Jornais desta Quarta-feira, 26 de Janeiro de 2022

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

O Estado de S. Paulo

Manchete: Em seis Estados e no DF, UTIs têm mais de 80% de ocupação

‘Teto de gastos não funcionou como âncora fiscal’

Afastamento por covid recua de 14 para 10 dias

Cobrança de tarifa para empresas sobre serviços do Pix é ampliada

Para entrar no grupo, Guedes promete zerar IOF até 2029

BC suspende sistema para consulta de valor ‘esquecido’

OCDE abre processo para avaliar entrada do Brasil na organização

FMI reduz projeção do PIB do Brasil de 1,5% a 0,3%

Em 2022 alta de receita não deve se repetir, dizem economistas

Operação-padrão de fiscais alonga a espera de fábricas por peças

Arrecadação federal registra recorde

Reflorestamento na área de Brumadinho é de 8%

Coordenador do Enem sai, após ação do governo e crise interna

Saúde recua e exclui tabela que avaliza ‘kit covid’ e questiona vacina

EUA suspende uso de dois tratamentos; Anvisa analisa

Pfizer inicia estudos clínicos de vacina com base na Ômicron

1,3 milhão de 12 a 29 anos não voltou para 2ª dose em SP. ‘Isso precisa acontecer’

DF: 90% de internados não completaram vacinação

Brasil regride e fica no 96º lugar em ranking global de corrupção

Maioria dos líderes do PL nos Estados está envolvida em processos judiciais

O Globo

Manchete: OCDE impõe contrapartida ambiental para ingresso do Brasil

Guarulhos e Brasília ficam fora de grupo sobre Santos Dumont

Começa o pagamento dos novos benefícios

FMI reduz previsão de crescimento do Brasil para 0,3%

Afastamento por Covid cai de 15 para dez dias

Guedes quer sistema para revelar indicações políticas

Servidores pedem veto ao corte de R$ 1 bi no INSS

De valores irrisórios à frustração de não achar nada

Arrecadação federal bate recorde e chega a R$ 1,87 tri

Procon-SP questiona vazamento

Excesso de demanda

Brasil piora em ranking de percepção de corrupção

Após ofensiva de Lula, FH reitera apoio a Doria

Contra cortes, ex-reitores miram ‘bancada da educação’ no Congresso

Para vencer barreira, Rede quer lançar Marina à Câmara

Afinado com governador do Rio, Cunha reaparece fazendo política

Folha de S. Paulo

Manchete: Desigualdade no setor público cresce e já supera privado

Afastamento de trabalhador com Covid cai para dez dias

É preciso criar uma lei trabalhista para o home office, afirma economista ligado ao PT

Diretor de Itaipu renuncia ao cargo, e ministro emplaca aliado

Governo prevê bônus a diretores de estatais deficitárias

BC suspende consulta aos R$ 8 bi esquecidos em bancos

Arrecadação federal sobe 17% e atinge recorde de R$ 1,8 trilhão em 2021

Governo promete à entidade zerar IOF sobre dólar até 2029

Secretário de Guedes reconhece desafios para entrar no órgão

OCDE exige redução no desmate para aceitar Brasil

‘A República das Milícias’ impressiona com relatos de crime e violência no Rio

Ocupação de UTIs para Covid cresce em 18 estados e no DF

Saúde diz que excluirá tabela de documento sobre eficácia e segurança em uso de cloroquina

Como são investigados os efeitos adversos de vacinas

AGU questionou dispensa de licitação para transportar doses

MBL se filia ao Podemos para dar palanque a Moro em SP

Valor Econômico

Para entrar na OCDE, Brasil terá de frear desmatamento

Expectativa na Europa era de que convite ao país dificilmente ocorreria por causa de “grandes reticências” de alguns países em relação ao presidente Jair Bolsonaro

Estados perderam mais de R$ 40 bi no STF em 2021

Levantamento do Machado Meyer Advogados mostra que os contribuintes venceram 22 disputas no STF no ano passado, 14 delas relacionadas a tributos estaduais

Retomada faz arrecadação federal aumentar 17,36% reais em 2021

“Lucratividade crescente” levou receita com IR de empresas e CSLL a crescer 31% acima da inflação no ano

OCDE pede redução do desmatamento para adesão do Brasil

Organização faz convite a seis países para iniciar ingresso, mas quer compromissos ambientais

“Primeiro passo” para ingresso inclui combate à corrupção

Roteiros individuais serão elaborados a partir da confirmação de adesão de cada um dos seis países

Pesquisa da Embrapa e verba do Incra são atingidas por decisão

Já Codevasf, de grande importância política no Nordeste e ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, perdeu R$ 54,3 milhões em recursos

Integrantes do MBL filiam-se ao Podemos e dão palanque a ex-juiz em SP

Evento também deverá marcar o lançamento de Arthur do Val para a disputa ao governo de São Paulo

Mortes por covid-19 nos EUA têm maior nível em um ano

Ômicron gera tsunami de casos, e mortes passam de 2.000 por dia

Fundo se alinha a mercado e prevê estagnação no Brasil

Em termos regionais, fundo prevê crescimento 2,4% para este ano e de 2,6 para 2023

EUA estudam limitar exportação russa e até sanção contra Putin

Altos funcionários do governo Biden disseram ontem que os EUA podem proibir a exportação para a Rússia de vários produtos que usam microeletrônica baseados em equipamentos, software ou tecnologia dos EUA

A indústria do futuro e o futuro da indústria

O Brasil tem imenso potencial de transformar-se no grande supridor mundial de produtos com baixa pegada de carbono

Corte vai julgar série de temas de interesse do consumidor

Reajuste de planos de saúde por idade e extensão de promoções estão na pauta