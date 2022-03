Manchete nos Jornais desta Quarta-feira, 30 de Março de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Com trocas partidárias, Bolsonaro reforça base de apoio em campanha

‘Brasil vai ser o maior gerador de crédito de carbono’

Bolsonaro quer utilizar receita dos Estados

Conclusão da recuperação judicial da Oi é adiada em mais 60 dias

Cenário de crise deve reduzir valor médio de investimento em startups

Citi traça meta de crescer 50% no Brasil em 3 anos

Governo tenta forçar que corte de IPI baixe preços

Autorizado reajuste de 10,89% para remédios

Após servidores do BC, outras categorias organizam greve

Governo descarta reajuste acima da inflação para policiais

Ações da Petrobras sobem um dia após mudança

Troca no comando não vai diminuir cobranças, dizem aliados do governo

‘Petrobras não faz política partidária’

Anvisa recomenda suspender teste para viajante vacinado

Congonhas ganha tecnologia que evita que aeronaves escapem da pista

O fundo do poço peruano (da esquerda)

A amplitude dos crimes ambientais

A guilhotina populista

Sem emprego há muito tempo

Guedes diz que governo garantiu aumento de repasses na pandemia

O Globo

Manchete: Silva e Luna: Petrobras não pode fazer política partidária

Até onde vão as emendas?

Na Bahia, reajustes são mais frequentes que os da estatal

Ações da Petrobras sobem após troca de executivo

Bolsonaro pede a Pires diálogo com Congresso

Otimismo sobre Ucrânia faz dólar recuar a R$ 4,75

Marfrig assume controle da BRF, dona da Sadia

LinkedIn decide permitir anúncio de vagas para negros e indígenas

Sacar FGTS para investir pode render o triplo do Fundo

Governo diz que vai regular trabalho em apps

Criação de 328,5 mil vagas formais surpreende

Bolsonaro afirma que troca de comando da estatal é ‘coisa de rotina’

‘O pêndulo da região está mudando’

Países da Otan se dividem sobre eventual acordo de paz

Dúvidas sobre ‘seriedade’ russa

Disputa por Fernando de Noronha ignora as demandas do arquipélago

Novo presidente da Petrobras terá de conter Bolsonaro

Folha de S. Paulo

Manchete: Rússia anuncia ‘redução drástica’ de ataques a Kiev

Economia da China está em declínio, afirma principal analista dos EUA

Motoristas de aplicativo fazem greve no Rio

País cria 328,5 mil empregos em fevereiro, em ritmo inferior a 2021

Linkedln recua e passa a permitir anúncio de vaga para minorias

Cliente resgatou R$ 1,65 milhão esquecido em banco, diz diretor do BC

Mercado vê pouca chance de política de preços mudar

Bolsa tem melhor resultado desde agosto com Petrobras

Preço dos medicamentos deve subir 10,5% em abril

Silva e Luna diz que Petrobras ‘não pode fazer política partidária’

Lula compara petrolífera a Jesus Cristo e diz que estatal foi ‘crucificada’ por adversários

Guedes diz que troca de presidente da Petrobras não é problema dele

Persio Arida inicia conversas para agenda Lula-Alckmin

Quantidade de comida em casa é insuficiente para 24%

Auxílio Brasil alcança 23%, mas quem recebe critica valor, mostra Datafolha

Investimento em educação deve ser uma política de Estado, não de governo

Valor Econômico

Apesar de reveses, Pix já é lider em pagamentos

Maior parte das operações são transferências entre pessoas físicas, mas há um aumento da participação também no segmento de empresas

Política de preço não deve mudar na Petrobras

Ministério da Economia seguirá resistindo à criação do fundo de estabilização dos combustíveis, defendido por Adriano Pires

Agricultura regenerativa

Conhecida no país e no exterior por suas práticas sustentáveis, a Native tornou-se a primeira empresa brasileira a conquistar a certificação internacional ROC (“Regenerative Organic Certified”)

Rússia diz que vai reduzir ações em Kiev

Autoridades ocidentais alertaram para o risco de aceitar promessa de Moscou ao pé da letra

Principal banco digital da Europa chega ao Brasil

Com mais de 18 milhões de clientes, o britânico Revolut foi avaliado em US$ 33 bilhões e disputa com o Nubank o posto de banco digital mais valioso do mundo

Projeções para o IPCA deste ano e do próximo se afastam das metas

Estimativas para o IPCA deste ano superam com folga o teto da banda de tolerância da meta, de 5%

Mercado de trabalho supera projeções, mas fôlego tende a diminuir

Caged mostrou que em fevereiro país registrou 2.013.143 admissões

Inflação no centro da meta em 2023 parece cada vez mais distante

Desaceleração dos preços em 2022 está mais difícil, com reflexo no próximo ano, dizem economistas

Subvariante da ômicron já é dominante e traz riscos

A subvariante agora representa quase 86% de todos os casos sequenciados, segundo a Organização Mundial da Saúde

Guerra deve manter 13 milhões na pobreza na AL, diz Banco Mundial

O golpe da pandemia fez a economia da América Latina contrair 7% em 2020, recuperados em 2021. Para 2022, o Banco Mundial previa a volta das “taxas medíocres de antes da pandemia, com muitos dos mesmos problemas sociais”

OMC pede que países liberem estoques de alimentos

Entidade pede ações coordenadas para não repetir erros que causaram altas exacerbadas como na crise de 2008-2010

Moscou reitera que só aceitará rublos em troca de seu gás

Várias empresas europeias já disseram que não há formas de pagar o gás russo usando rublos e o G7 também rejeitou a exigência de Moscou

Motoristas de aplicativos vão às ruas para protestar

Combustível mais caro e a remuneração atrelada ao serviço motivam manifestações em 17 cidades