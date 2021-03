Manchete nos Jornais desta Quarta-feira, 31 de Março de 2021

O Brasil está entre os que mais sofrem com a crise’

Para o executivo, ampliação da capacidade de atendimento aos doentes, distanciamento social e auxílio econômico para empresas e pessoas que perderam renda ajudariam o País a superar a crise. Jerome Cadier, porém, vê desorganização no governo que prejudica a recuperação do setor aéreo e do País. “A sensação é de que falta gestão.” Três medidas podem solucionar todos esses problemas, segundo o presidente da Latam no Brasil, Jerome Cadier: ampliação da capacidade de atendimento aos doentes, distanciamento social e ajuda econômica para empresas e pessoas que perderam renda. Por enquanto, porém, ele vê uma certa desorganização no governo que prejudica a recuperação do País e a do setor. “A sensação é a de que falta gestão. Todo mundo está lidando com a crise. Alguns países estão lidando melhor; outros não. O Brasil está no grupo que claramente sofre mais com a crise”, afirma. (Estado)

Comando das Forças Armadas é demitido por ordem de Bolsonaro

Comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica são demitidos por rejeitarem o uso político das instituições militares; reunião com novo ministro tem falas duras e tapas na mesa. Braga Netto disse que as substituições eram necessárias para o “realinhamento”

das Forças Armadas com Bolsonaro. Os oficiais já haviam combinado que não dariam nenhum passo que pudesse violar a Constituição. Horas depois, o ministro divulgou nota na qual chama o golpe de 1964, que hoje completa 57 anos, de movimento a ser celebrado.

‘Podem ter certeza de uma coisa: o meu Exército não vai para a rua para obrigar o povo a ficar em casa”, afirmou o presidente, no último dia 8, numa referência a medidas tomadas por governadores e prefeitos para conter a disseminação do coronavírus. Ainda ontem, em conversa com apoiadores, ele bateu na mesma tecla. “Eu jogo dentro da Constituição. Há algum tempo, algumas autoridades não estão jogando no limite da Constituição.”(Estado)

Brasil tem 3.668 mortes em 24h, novo recorde

Nº de óbitos registrados em 24 horas é o maior desde o início da pandemia; colapso de hospitais ocorre em várias regiões do País. Com 3.668 mortes pela covid-19 em 24 horas, o País teve ontem o maior número diário de óbitos na pandemia. Um recorde também foi alcançado na média móvel diária, que leva em consideração dados dos últimos sete dias e chegou a 2.728 vítimas.

BC libera pagamentos pelo WhatsApp

Em dia marcado por ruídos, Bolsa sobe 1,24% e dólar cai 0,08%

País criou mais de 400 mil vagas em fevereiro

Secretário do Tesouro descarta má intenção em despesa ‘maquiada’

Contas públicas têm rombo de R$ 21,2 bilhões

Impasse trava corte de emendas do Orçamento

Carga tributária fecha 2020 no menor nível em dez anos

Comissão da reforma tributária faz um ano, não avança, mas ganha sobrevida

Anvisa rejeita fábrica da Covaxin; Janssen e Sputnik recebem aval

Para a PF, vacina falsa foi vendida a empresários

SP tem queda de novas internações, mas UTIs continuam lotadas

Todos os Estados têm estoque crítico de ‘kit intubação’

Por falta de vagas, cemitério na zona norte de SP suspende enterros

Fora do grupo de risco, 899 bebês morreram pela covid no País em 2020

Operadoras recomendam adiamento de cirurgia eletiva

MP facilita regras no comércio exterior

BC autoriza transferência de recurso pelo WhatsApp

Brasil cria 401,6 mil vagas com carteira em fevereiro

Reedição da MP 936 custará R$ 10 bi, diz secretário de Guedes

Congresso está aberto a negociar, diz Pacheco

Apelo por responsabilidade

Ministério da Saúde vê atraso em cronograma de vacinação em abril

Empresários de BH admitem que compraram imunizantes contra Covid

Transmissão cai, mas segue alta

Vacinação ainda está longe de reduzir contágios

3668 mortos em um dia

Banco Central autoriza transferências bancárias pelo WhatsApp

STF libera empreiteiras da Lava Jato para participar de licitações

Mercado ignora maior crise militar em quase 45 anos, e Bolsa sobe 1,23%

IGP-M, que corrige aluguéis, atinge 31,10% em 12 meses

Bolha imobiliária no Brasil é tema de debate

Covid completa um ano de efeitos no mercado de trabalho

Congresso está aberto a negociar correções no texto, afirma Pacheco

Por que economistas chamam Orçamento de ‘peça de ficção’

Efeito do fim do auxílio na economia foi menor que o esperado, diz presidente do BC

Senado aprova dedução de IR para quem contratar leitos privados para uso no SUS

Em novo embate, Guedes quer reduzir verba de Marinho após emendas

Subestimar despesa leva a retrocesso nas contas públicas, diz Tesouro

Orçamento fictício leva equipe de Guedes a ameaçar nova debandada

Almir Teubl Sanches: Colaboração premiada revolucionou combate a crime organizado

Alemanha suspende vacina de Oxford para pessoas com até 59 anos

Empresários admitem compra de supostas doses de vacina em BH

Atrasa a vacinação contra Covid de quilombolas em SP

Ex-secretário da Infraestrutura é nomeado como o número 2 da Saúde

Governo irá antecipar vacinação de forças de segurança

Saúde inclui pessoas com HIV em grupo prioritário

Reabertura de escolas não afetou ritmo da pandemia em São Paulo

Números da pandemia em São Paulo

País tem 3.668 mortes em 24 horas, maior número da pandemia

Mortalidade de internados com Covid é recorde em 11 estados

Troca dos três comandantes gera alerta até entre aliados

Mudanças nas Forças Armadas deixaram até aliados receosos e geraram manifestações que reiteraram a necessidade de respeito à democracia

Mudanças nas Forças Armadas deixaram até aliados receosos e geraram manifestações que reiteraram a necessidade de respeito à democracia Brasil sofre restrições de países vizinhos

Variante brasileira do coronavírus P.1 está acelerando a onda de novos casos de covid-19 na América do Sul

Variante brasileira do coronavírus P.1 está acelerando a onda de novos casos de covid-19 na América do Sul Consumo deve cair aos níveis da recessão de 2015 e 2016

Avaliação é de analistas que se baseiam em dados como o desemprego crescente, a pandemia descontrolada, inflação em alta e demora do novo auxílio emergencial

Avaliação é de analistas que se baseiam em dados como o desemprego crescente, a pandemia descontrolada, inflação em alta e demora do novo auxílio emergencial Ex-secretários do Tesouro fazem alerta sobre Orçamento ‘fictício’

Para Carlos Kawall e Mansueto Almeida, mudanças na peça orçamentária demonstram desprezo pela situação do país

Para Carlos Kawall e Mansueto Almeida, mudanças na peça orçamentária demonstram desprezo pela situação do país Biden anuncia investimentos e alta de impostos

Segundo a Casa Branca, presidente dos Estados Unidos irá propor um plano para financiar os gastos em infraestrutura

Segundo a Casa Branca, presidente dos Estados Unidos irá propor um plano para financiar os gastos em infraestrutura Combustível puxa a alta de 2,94% no IGP-M, maior taxa de março desde 1995

Índice de Preços ao Produtor de fevereiro subiu 5,22% na comparação com janeiro

Índice de Preços ao Produtor de fevereiro subiu 5,22% na comparação com janeiro Mercado com carteira surpreende e cria 402 mil vagas

Expectativa, porém, é que desempenho de fevereiro não se repita nos próximos meses

Expectativa, porém, é que desempenho de fevereiro não se repita nos próximos meses Mercado com carteira surpreende e cria 402 mil vagas

Expectativa, porém, é que desempenho de fevereiro não se repita nos próximos meses

Expectativa, porém, é que desempenho de fevereiro não se repita nos próximos meses Mortes por covid alcançam recorde de 3.668 no dia e levam à pior média semanal

Antes de terminar março já tem praticamente o dobro das mortes de julho de 2020, até então o pior mês da pandemia

Antes de terminar março já tem praticamente o dobro das mortes de julho de 2020, até então o pior mês da pandemia Anvisa deve liberar hoje uso emergencial da Janssen

Governo já fez pedido de quase 17 milhões de doses do imunizante

Governo já fez pedido de quase 17 milhões de doses do imunizante Programa de redução de jornada pode ficar fora do teto de gasto

Uso de créditos extraordinários é alternativa com Orçamento desequilibrado

Uso de créditos extraordinários é alternativa com Orçamento desequilibrado Orçamento tem de ser revisto para evitar “apagão da caneta”

Especialistas defendem mudanças por meio do diálogo entre governo e parlamentares

Especialistas defendem mudanças por meio do diálogo entre governo e parlamentares Aprendizado com “pedaladas” torna aprovação mais difícil

Tesouro melhorou substancialmente a sua governança após desgaste sofrido na época

Tesouro melhorou substancialmente a sua governança após desgaste sofrido na época Corte de burocracia pode poupar R$ 3,5 bi

Governo estima que valor deixaria de ser gasto pelo setor privado nas operações de importação

Governo estima que valor deixaria de ser gasto pelo setor privado nas operações de importação Banco tem de fazer devoluções, diz Montezano

Depois de decisão do TCU, BNDES não tem escolha a não ser fazer devoluções de recursos ao Tesouro, diz Montezano

Depois de decisão do TCU, BNDES não tem escolha a não ser fazer devoluções de recursos ao Tesouro, diz Montezano Políticos temem radicalização de Bolsonaro e veem sinais de ruptura

Demissão do ministro da Defesa e a troca dos comandantes das Forças Armadas foi vista até por aliados de Bolsonaro como ameaça a um eventual golpe

Demissão do ministro da Defesa e a troca dos comandantes das Forças Armadas foi vista até por aliados de Bolsonaro como ameaça a um eventual golpe Variante brasileira acelera epidemia na América do Sul

Estudos indicam que recente aumento da epidemia de covid-19 nos países da América do Sul se deve em parte à disseminação da variante de Manaus. Países vizinhos temem situação no Brasil e impõe mais restrições a brasileiros

Estudos indicam que recente aumento da epidemia de covid-19 nos países da América do Sul se deve em parte à disseminação da variante de Manaus. Países vizinhos temem situação no Brasil e impõe mais restrições a brasileiros Possível reação faz Alemanha e Canadá limitarem uso da vacina da AstraZeneca

A notícia é mais um golpe para a vacina, que é fundamental para a campanha de imunização da Europa e um elemento decisivo na estratégia mundial para levar as vacinas aos países mais pobres

A notícia é mais um golpe para a vacina, que é fundamental para a campanha de imunização da Europa e um elemento decisivo na estratégia mundial para levar as vacinas aos países mais pobres Biden anuncia hoje novo plano trilionário de gastos e alta de impostos

Espera-se o anúncio de um plano para investir US$ 2,25 trilhões em infraestrutura e na geração de empregos, a primeira parte de um megapacote econômico de longo prazo que pode totalizar US$ 4 trilhões

Espera-se o anúncio de um plano para investir US$ 2,25 trilhões em infraestrutura e na geração de empregos, a primeira parte de um megapacote econômico de longo prazo que pode totalizar US$ 4 trilhões Consumo encolhe e deve voltar aos níveis da recessão

Famílias perdem renda e têm que lidar com inflação em alta e medo do desemprego e da covid-19

Famílias perdem renda e têm que lidar com inflação em alta e medo do desemprego e da covid-19 No mundo, a normalidade fica para 2022

Quase metade dos executivos ouvidos pela KPMG não enxerga um retorno dos negócios ao patamar pré-crise antes do ano que vem

Quase metade dos executivos ouvidos pela KPMG não enxerga um retorno dos negócios ao patamar pré-crise antes do ano que vem Novo guia auxilia financiadores da pecuária sustentável

Publicação está sendo lançada pela TNC, que há seis meses publicou um trabalho semelhante voltado à cadeia produtiva de soja

Publicação está sendo lançada pela TNC, que há seis meses publicou um trabalho semelhante voltado à cadeia produtiva de soja Robô direciona atendimento e evita desistência de compra

Inteligência artificial e o aprendizado de máquina recebem o contato por Whatsapp, que transfere ao vendedor