Manchete nos Jornais desta Quinta-feira, 03 de Março de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Preço de matéria-prima dispara com guerra e pressiona inflação

Especialista vê ‘janela de oportunidade’ contra o vírus

País chega a 650 mil mortes por covid

Mundo se fecha para a Rússia de Putin

Corte de IPI, como nos tempos do PT

Perigo real e imediato

Não é hora de neutralidade

Brasil rural precisa de educação e ciência: João Guilherme Sabino Ometto

Mais sobre o plano CASGIP: Roberto Macedo

Tentativas de ataque hacker atingem uma empresa a cada segundo no País

26 milhões têm ‘dinheiro esquecido’, aponta o BC

Consumo de gás tem alta de quase 29% em 2021

‘Pacote de bondades’ ganha reforço na próxima semana

Com alta do petróleo, defasagem do preço da gasolina já é de 24%

Bolsa avança 1,8% e dólar recua a R$ 5,10, apesar da guerra

Alta de custos deve continuar, avaliam economistas

‘Metralhadoras muito perto’, diz jogador sitiado por tropas russas

Assembleia-geral da ONU aprova resolução que condena invasão russa

Rússia toma cidade-chave no sul da Ucrânia e amplia ataque a civis

O Globo

Manchete: Condenação da invasão pela ONU mostra Rússia isolada

Quase 26 milhões têm ‘dinheiro esquecido’

Governo prepara pacote de mais de R$ 150 bi

Conflito intensifica gargalo logístico e falta de insumo

Governo teme falta de fertilizantes para próxima safra de grãos

Cresce boicote de empresas na Rússia

Bolsa avança 1,8%, e dólar recua a R$ 5,10

BC russo injeta US$ 26 bi no sistema financeiro

Defasagem nos preços de gasolina e diesel chega a 25%

Energia na mira

Mais sanções

Moscou muda tom e já reconhece Zelensky como líder

Descalabro no Orçamento tira verbas de obras contra as chuvas

China se tornou decisiva para a paz na Europa

Damares cancela canal para denúncias de antivacina

Duas vezes Ômicron

Folha de S. Paulo

Manchete: Rússia toma cidade estratégica; plenário da ONU condena invasão

Efeitos da guerra na Europa começam a ser sentidos no preço do pãozinho no Brasil

Vendas de automóveis caem 23% em fevereiro

Com alta do petróleo, Pacheco pauta projetos que tentam conter preços

Diesel e gasolina têm maior defasagem em dez anos, diz entidade

Bolsonaro usa guerra para defender mineração em terras indígenas

Alimentos vão ficar mais caros, diz ministra

Dinheiro esquecido terá consulta a partir do dia 7

Disparada do petróleo e do minério impulsiona mercado

INSS voltará a atender sem agendamento

Bens de capital é setor com maior exposição direta à Rússia na Bolsa

Com apoio do Brasil, ONU aprova moção contra Rússia

Caças russos invadem espaço aéreo da Suécia

Moscou explica o que significam o ‘Z’ e o ‘V’ nos veículos da invasão

Segunda rodada de diálogo Moscou-Kiev é adiada para hoje

Valor Econômico

Preço do petróleo dispara com o avanço da guerra

Avanço dos preços da commodity ocorre mesmo com a Rússia dizendo estar pronta para buscar diálogo com representantes ucranianos

Em 24 horas, 200 mil fogem da Ucrânia para países vizinhos

Número de fugitivos da Ucrânia para vizinhos – principalmente Polônia e Hungria – é de mais de 870 mil e pode passar de 1 milhão nos próximos dias

Crise apressa a transição energética

Com a alta do petróleo e do gás, fontes como a solar e eólica ficam mais competitivas e podem reduzir da dependência da Europa Ocidental do abastecimento russo. Guerra pode acelerar transição energética global. Com a alta do petróleo, como resultado da guerra, as fontes renováveis, como solar e eólica, tendem a ficar economicamente mais competitivas

Para se proteger, família de Kiev dorme em carro

Sob temperaturas negativas, empresário se refugiou por quatro dias no carro, com a mulher e os três filhos, na garagem subterrânea do prédio onde mora no distrito de Minskiy Massiv

Bilionário tenta comprovar laços com a Ucrânia

Após ter o seu banco, o Alfa-Bank, alvo de sanções pela União Europeia, o empresário Mikhail Fridman abandonou o estilo “low profile” e vem se posicionando contra a invasão russa

Conflito pode salvar o governo de Biden

Presidente prometeu liderar os aliados de todo o Ocidente em submeter a Rússia a sanções por causa de seu ataque à Ucrânia

Projeto acaba com exclusividade de fundos de pensão

Ideia é permitir a portabilidade dos recursos dos planos de previdência complementar para qualquer outra instituição financeira – inclusive bancos privados, se for a vontade do participante

ONU inicia combate à poluição por plástico

Mundo começa processo de criação de um novo tratado legalmente vinculante para eliminar problema

Custo de energia para pobres é maior no Brasil

A vida no país é mais cara para população que quem tem menos

Bolsonaro quer exploração mineral de terra indígena

Presidente utiliza invasão russa para voltar a defender projeto sobre o tema ao Congresso

Entenda porque a inflação será o maior efeito da guerra para o Brasil

Conflito adiciona elevado grau de incerteza a um cenário externo já difícil para o Brasil, dizem analistas

Guerra faz Senado priorizar análise de projetos sobre combustíveis

Para presidente do Senado, a alta do valor do barril do petróleo exige medidas que impeçam a escalada do preço no país

Parlamentares do AM esperam diferenciação para ZFM

Redução para 25% da alíquota do IPI será objeto de negociação com equipe econômica

STF retoma julgamento sobre o Fundão

Valor de R$ 4,9 bi deve prevalecer, com ministros reafirmando principio da separação dos Poderes.

Conflito leva defasagem de preços da Petrobras ao maior nível desde 2016

Diesel está R$ 1 por litro abaixo da paridade internacional, segundo consultorias

Guerra deverá agravar caos logístico no mundo

Impacto dependerá das sanções aplicadas à Rússia, mas, no curto prazo, já há previsão de novos congestionamentos em portos

Guerra deve elevar preço de produtos químicos no país

Com o barril de petróleo acima de US$ 110, novo aumento da nafta petroquímica virá nos próximos meses

Scania suspende exportação para a Rússia

Montadora não informou quantos caminhões montados em São Bernardo do Campo deixam de ser enviados

Financiamento solar somou R$ 16,2 bi em 2021

Valor total é mais do que o dobro do negociado no ano anterior

Isolada, aviação russa pode ficar sem peças

Boeing e Airbus suspendem fornecimento; aviões arrendados devem ser devolvidos até o dia 28

Trabalho voluntário favorece a inteligência emocional

A colunista Vicky Bloch mostra que ajudando aos outros estamos ajudando a nós mesmos

Trigo volta a fechar acima de US$ 10 após 14 anos

Preços subiram 7,6% e encerraram o dia mais uma vez em seu limite de alta; guerra na Ucrânia continua a dominar atenções nos mercados de grãos

UE quer incluir criptomoeda entre sanções para a Rússia

Ativos digitais seriam forma de Putin contornar punições