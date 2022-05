Manchete nos Jornais desta Quinta-feira, 05 de Maio de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Alta de juros no Brasil e nos EUA eleva risco de desaceleração da economia

XP perde US$ 1 bi na Bolsa dos EUA

Com R$ 3,7 bi por ano, Congresso cria piso de agentes comunitários

Mulheres poderão sacar recursos do FGTS para pagar creche para os filhos

Câmara quer adiar reajuste da luz de Estados para não afetar eleição

Senado aprova MP que garante Auxílio de R$ 400

Criticado, Fed espera que alta das taxas controle inflação sem causar recessão

Nos EUA, juros têm alta de 0,5 ponto e devem subir mais

Como ficam os investimentos com nova taxa

‘É factível que a inflação só volte para a meta em 2024’

Procon cobra esclarecimento após aumentos de até 80%

Secretário afirma que há aumento de 5,6% nos registros paulistanos

Alta de casos de covid faz escolas suspenderem aulas e exigirem máscaras em SP

‘Essa ação quer marcar uma posição política em cima da segurança’

Garcia dobra PM na rua: ‘Bandido que levantar arma para polícia leva bala’

Verba pública paga show de Daniela Mercury em 1º de Maio pró-Lula

O Globo

Manchete: Alta de juros nos EUA e no Brasil dificulta retomada da economia

Senado aprova Auxílio Brasil permanente de R$ 400

Reajuste de plano de saúde empresarial vai parar na Justiça

Mudanças em ano eleitoral

Analistas veem ações como positivas, mas criticam uso de MPs

Governo lança pacote para mulheres e jovens

‘Carro voador’ pode ter 15 mil voos diários no país

Nova alta reforça atratividade da renda fixa, dizem analistas

Anvisa aprova pílula antiviral contra Covid-19

‘A proteção ambiental não será um empecilho’

Folha de S. Paulo

Manchete: Mais pessimistas, Brasil e EUA esticam escaladas de juros

Se 300 empresas fizeram Linkedln mudar, imagine 3.000 pelas cotas raciais

Congresso aprova PEC que cria piso para agentes de saúde

Câmara resgata proposta que amplia Simples e contraria Economia

Governo libera uso de FGTS para mulher custear creche

Europa propõe fim de importação de petróleo russo

Crediário, financiamento e cartão mudam com a taxa

Investimento em renda fixa ganha mais apelo com nova alta da Selic

Entenda por que inversão da curva de juros pode prenunciar recessão

EUA elevam juros em 0,5 ponto percentual, maior alta desde 2000

País volta a liderar ranking de taxas reais

Valor Econômico

BC e Fed sobem juro e indicam continuar o aperto monetário

Em sua 10ª alta seguida, a autoridade monetária brasileira aumentou a Selic de 11,75% para 12,75%, a maior taxa desde fevereiro de 2017

Copom segue para última alta de 0,5 ponto

O colegiado indica que, em meio a tantas incertezas, tem muito menos fé no seu cenário básico, incluindo as premissas e a própria projeção de inflação.

‘Juro precisa buscar valores próximos a 14%’, avalia BNP

Cenário do chefe de pesquisa para AL do BNP Paribas, Gustavo Arruda, pressupõe números bastante altos de inflação, com IPCA em 10% neste ano e 5% em 2023

Mercado vê chance de Selic acima de 13,25%

Para economistas, comunicação do BC deixa a porta aberta para ajustes adicionais se necessário

Receita esclarece tributação de acordo arbitral

Retenção do Imposto de Renda sobre indenização por rompimento de contrato é dispensada mediante condições;veja quais

Flexibilidade para as mães

Estudo indica que fase de retorno ao escritório é descrita como desafiadora por um em cada quatro profissionais com filhos e empresas experimentam modelos mais flexíveis de trabalho

Legislativo pressiona Aneel, diz Lira

Presidente da Câmara afirma ainda que o Congresso deve cobrar que os governadores cumpram a lei que mudou a forma de cálculo do ICMS dos combustíveis

Fiocruz firma acordo sobre droga para covid

Utilizado em 30 países, o remédio deve ser destinado a pacientes infectados vulneráveis a complicações, como idosos e pessoas com comorbidades

Povos Indígenas são centrais para a Amazônia

Cândido Bracher, Adriana Ramos e Sineia Wapichana afirmaram, durante Live do Valor, que a solução para a região passa obrigatoriamente pela preservação e suporte dos povos indígenas

“Big Techs” e Netflix perdem US$ 1,37 trilhão

O montante, que equivale a cerca de 80% do PIB do Brasil em 2021, reflete um ambiente macroeconômico desafiador e a repercussão dos resultados das empresas no primeiro trimestre

Remédio contra covid-19 pode chegar às unidades de saúde no mês que vem

Acordo de Fiocruz e MSD prevê distribuir molnupiravir, com eficiência comprovada, ao SUS

Combustível mais caro acelera gasto com importação

Categoria representa 16% das compras no 1º tri, ante 10% em igual período de 2021

Câmara cria piso salarial e pressiona hospitais

Estratégia é segurar sanção até encontrar fonte de custeio

Senado aprova PEC que prevê piso para agentes de saúde

Agentes comunitários de saúde e de combate a pandemias devem ter piso salarial nacional de dois salários mínimos, equivalente a R$ 2.424

Queda no consumo acende alerta na Europa

Preocupação com inflação e guerra se sobrepõe ao alívio com fim das restrições relacionadas a covid-19

Yellen prevê pouso suave da economia dos EUA

Para a secretária do Tesouro americano, o crescimento econômico dos EUA permanecerá sólido no próximo ano, mesmo com o Fed tendo de subir o juro para conter a inflação

Alta da inflação começa a reduzir dívida pública nos países ricos

Alguns países europeus muito endividados – como Grécia, Portugal e Reino Unido – estão em via de apagar a dívida adicional contraída para combater a pandemia de covid-19 como parcela do PIB durante os próximos um a dois anos, segundo dados do FMI

Biden destaca redução do déficit fiscal dos EUA

Departamento do Tesouro estima que o déficit orçamentário deste ano fiscal cairá US$ 1,5 trilhão, como resultado do aumento da arrecadação e do fim dos gastos emergenciais para combater a crise da covid-19

Escolaridade e pandemia no mercado de trabalho

Os menos educados perderam mais empregos e os mais educados perderam mais em rendimentos

Alta do diesel acelera defasagem e eleva o risco de suprimento

Petrobras está há 55 dias sem fazer reajustes de preços para o mercado interno, o que inibe importações por empresas de menor porte

Fornecedores de vale-refeição vão ao Cade contra o iFood

Acusações, contestadas pelo aplicativo, se referem a práticas do iFood Benefícios, lançado em 2020

Possível trava da Índia às exportações faz trigo disparar na bolsa de Chicago

Medida ampliaria sustentação dos preços globais do cereal – e pressão inflacionária

Fome cresce no mundo, e guerra agrava o quadro

São 40 milhões a mais que em 2020, quando a situação já havia alcançado patamar recorde