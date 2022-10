O Estado de S. Paulo

Endividamento pode travar recuperação

Pressão na Petrobras

Contrária a teto de gastos, equipe petista racha sobre nova regra

Trio que descobriu forma de unir moléculas leva Nobel de Química

WhatsApp testa bloqueio de print em fotos de visualização única

O racha e o inevitável

Empresas Brasileiras tiram o pé do acelerador em fusões e aquisições, diz pesquisa

Folha de S. Paulo

Cresce demanda por precatório para negociar dívida com União

Presidente autoriza nomeação de 625 para a Polícia Rodoviária Federal

Alta do barril com corte da Opep valoriza estatal na Bolsa

Quanto dinheiro é preciso para tornar uma pessoa realmente feliz?

WhatsApp testa bloqueio de print em fotos de visulalização única

Polícia prende quadrilha de golpe do consignado no Rio

Pensamento acelerado é um sintoma, não uma síndrome, dizem médicos

Valor Econômico

Frente do agro defende reeleição

Tradicionalmente mais forte na Câmara, a bancada ruralista crescerá no Senado

Falências têm maior alta desde o início da pandemia

De janeiro a agosto foram 474 quebras decretadas, 9% acima na comparação com o mesmo período de 2021 e 1,5% a mais em relação a 2020

Opep+ corta produção e no Brasil preços ficam defasados

Liderada pela Arábia Saudita, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) anunciou uma redução de 2 milhões de barris de petróleo por dia na produção

Capacitação

Demanda por profissionais de tecnologia é tanta, e crescente, que diversas organizações vêm se mobilizando para oferecer formações de graça na área.

Outubro rosa: Mamografias caem, e expectativa é que voltem neste ano ao nível pré-pandemia. Total de exames caiu 18,3% no Sistema Único de Saúde (SUS) entre mulheres de 40 a 69 anos no período de 2018 a 2021

Outubro rosa: Médicos divergem sobre idade para iniciar exames

Boa parte recomenda mamografias a partir do 40 anos, enquanto que Inca sugere somente a partir dos 50

Indústria demonstra fôlego curto em agosto e tem queda de 0,6%

Na comparação com igual mês em 2021, a produção industrial subiu 2,8% no mês

grifo: Este cenário é justificado pelo represamento em investimento na espera dos resultados das eleições.

1 em cada 5 pessoas está na pobreza, vê Banco Mundial

Organismo eleva valores para medir pobreza no mundo e alerta para piora do cenário brasileiro em 2021.

grifo: Estamos num cenário pandemia, guerra e fase eleitoral que somam estes resultados. Ter conhecimento de como será conduzido as políticas públicas e a economia neste cenário e o seu resultado, não está longe, nossos visinhos já apresentam a sequencia do que se deu pós pandemia e as problemáticas do mercado quanto a falta de itens aumentando a inflação. É um cenário de contenção, mas por causa desta fase de luta ideológica de domínio pelo podaer, parece que a emoção venceu a lógica real dos fatos, o inevitável na expectativa é um cenário tenebroso, pode ficar pior, a depender daquele que ganhar a eleição.

Brasil pode ir bem no cenário global, se tiver investimento

Sócia da Bain & Company diz que experiência do país com inflação, juro alto e restrição de oferta ajudam. (Inúmeros empresários estão represando estes investimento a depender do resultado das eleições, em solo ou no mercado exterior que for mais interessante.)

Para importadores, gasolina e diesel estão abaixo do preço

Petrobras tem defasagem com alta do barril e teria que subir preços dos combustíveis para voltar à paridade com o mercado internacional. A expectativa pós eleição, seja quem for o candidato que ganhar, é tenebrosa.

Ruralistas podem ter a maioria no Senado

Bancada é decisiva para aprovar pautas de interesse do agronegócio, como licenciamento ambiental, que estão paradas. Na Câmara, bancada reúne 158 deputados

70% dos integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) conseguiram a reeleição

OMC corta projeção global de comércio e sinaliza recessão

A Organização Mundial do Comércio faz previsão ‘sombria’ para comércio mundial em 2023

Após 140 anos, vacina contra malária pode se tornar uma realidade

Desenvolvimento da vacina da GSK já custou mais de US$ 200 milhões em mais de 30 anos de pesquisas

Opep se alia a Putin ao cortar produção, dizem EUA

A Opep+, liderada pela Arábia Saudita, anunciou ontem um corte nas metas de produção de 2 milhões de barris por dia, o equivalente a 2% da oferta global

Plano de saúde está recuperando terreno

Em agosto, o setor tinha 49,9 milhões de usuários, muito perto do patamar de oito anos atrás

Formação em tecnologia gratuita vai até graduação

Demanda por profissionais só cresce e cursos garantem capacitação

Exportações de carne bovina sobem 6% e voltam a bater recorde no país

Volume dos embarques chegou a 231,45 mil toneladas, diz Abrafrigo

Receita com embarque de suína caiu 4,5% em setembro

Queda das exportações para a China afetou desempenho no mês passado, diz ABPA

Privatização no radar leva analistas a refazer cálculos

Ações de estatais mostram valorização após candidatos com perfil privatista terem se reelegido ou passado para o segundo turno, e preço-alvo tem ajustes

Europeu aprende a economizar em meio à alta da inflação

Escalada dos preços na região cria novos hábitos como busca por ‘marcas genéricas’ e pechinchas