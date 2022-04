Manchete nos Jornais desta Quinta-feira, 07 de Abril de 2022

O Estado de S. Paulo

MANCHETE: Fim de taxa extra deve baratear conta de energia elétrica em 6%

‘Acabamos com a figura do tradicional contrato de câmbio, do formulário’

Reforma cambial seduz empresas e meio financeiro

A pandemia de inflação

Começou mal

Uma cadeira radioativa

Medo da luz do dia

Fed indica alta de 0,5 ponto dos juros e mexe com dólar e Bolsas

Greve pode afetar Copom, diz entidade de servidores

Senado aprova indicações para BC, Cade e Ana

Falta de interlocução política trava projeto de venda dos Correios

De olho na eleição, Senado deve segurar reforma tributária

Governo indica José Mauro Coelho para presidir Petrobras

Com medida, FGV vê queda de inflação em maio

Proteção de 4ª dose em idoso é de curta duração, diz estudo em Israel

O Globo

Manchete: Bolsonaro opta por solução técnica para a Petrobras

Aéreas pedem redução de medidas sanitárias

Bolsonaro edita decreto que altera regras do SAC

Risco de alta maior de juros nos EUA faz dólar subir forte

STF confirma prorrogação do veto a despejos até junho

Governo anuncia fim da bandeira de Escassez Hídrica

Analistas veem perfil técnico, mas falta de experiência executiva

CONTEXTO – Indicado já defendeu atual política de preços da estatal

Itamaraty investiga possível sumiço de brasileiros

Folha de S. Paulo

Manchete: Governo dá R$ 26 mi em kit de robótica a escolas sem água

Banda larga vai a quilombo no Piauí e otimiza serviços públicos

Idosa é resgatada após 50 anos em situação de escravidão

Fed sinaliza aperto maior no juro e afeta Bolsas

Governo avalia cortar incentivo a refrigerante para compensar Refis de MEIs

Novo conselheiro de Lula atuou em privatizações em SP e no RJ

Governo antecipa fim da taxa extra para bancar térmicas na conta de luz

Indicado já defendeu paridade de preços de combustíveis

Os indicados para a Petrobras

Governo indica nomes técnicos para comandar Petrobras e seu conselho

Furtos de comida e de itens essenciais são maioria em 3.100 ações no STF

Valor Econômico

Ensino técnico precisa de mais investimento, diz Firpo

Para economista, é preciso repensar a lógica de financiamento do Sistema S e aproveitar as oportunidades trazidas pelo novo ensino médio

Desemprego abaixo de 10% nem em 2026, diz Ibre

Estudo mostra recuperação aquém da recessão de 2015/16

Volta da bandeira verde deve aliviar contas de energia

Bolsonaro anuncia e ministério confirma fim da cobrança adicional a partir do dia 16 deste mês

Pressão global leva bancos a nova onda de revisões para cima no IPCA

Bancos já aumentam suas projeções de inflação para este ano e impactos já chegam a 2023

Plano para setor de energia prevê R$ 3,5 tri de investimentos em 10 anos

Previsão é que matriz energética do país tenha crescimento de 30%

Lockdown já provoca escassez de alimentos em Xangai

A atividade econômica no centro financeiro do país praticamente parou, enquanto os moradores seguem confinados em suas casas

Sanção da UE pressiona mercado global de carvão

O problema é que não há uma alternativa clara para o carvão russo e a busca dos europeus por outras fontes deve elevar preços e agitar o setor

China se equilibra entre Ocidente e Rússia, diz Kroeber

O maior impacto da guerra na ucrânia para a China será sobre as exportações, uma vez que seus mercados-chave, EUA e Europa, enfrentam alta da inflação e queda de demanda, diz o sinólogo Arthur Kroeber, da consultoria Gavekal Dragonomics

Guerra na Ucrânia divide o mundo em dois blocos

Seja qual for o resultado da guerra de Vladimir Putin, a geopolítica agora está dividida entre o Ocidente e a Eurásia sino-russa. A maioria dos demais está entre os dois blocos, incluindo a Índia, o maior país em cima do muro

Federal Reserve buscará aperto maior e mais rápido

Os efeitos de uma política monetária mais apertada serão tão menos perturbadores quanto mais se conhecerem os objetivos e os próximos passos do banco

Produção em campos maduros dobrará até 2025, diz ANP

Os 124 campos maduros de petróleo e gás vendidos pela Petrobras terão aumento de 122% na produção no período

Licenciamento de implementos fica estável no 1º trimestre do ano

Segmento de pesados, muito influenciado pelo agronegócio, caiu 8,43% no período

Na crise dos fertilizantes, agricultores enfrentam escassez até de esterco

Com a disparada dos preços dos adubos minerais, nos EUA, agora há fila de espera pelo material orgânico, antes tratado como rejeito

Pix amplia vantagem sobre o débito no e-commerce

Aceitação do meio de pagamento instantâneo aumenta para 69,5% das grandes lojas on-line, enquanto fatia do débito cai para 27,1%

Telemedicina busca regras pós-pandemia

A pandemia de covid-19 transformou a telemedicina de prática eventual em modalidade comum