Manchete nos Jornais desta Quinta-feira, 07 de Janeiro de 2021

Governo quer mudar Bolsa Família com promessa de incluir mais 200 mil famílias

Os novos benefícios

Em outubro, pobreza extrema atingia 14 milhões

País deve R$ 2,5 bi a órgãos multilaterais

Bolsonaro muda discurso e diz que Brasil está ‘uma maravilha’

Consultoria da Câmara propõe flexibilizar teto

CNI vê subsídio irregular em produção chinesa de alumínio

Brasil fecha 8º ano seguido com fuga de capital

Com minério em alta e China, royalties fecham 2020 com recorde de R$ 6 bi

Parceria quer levar energia renovável a prédios públicos

A causa do despreparo da população

Desordenada como sempre, a fala de Bolsonaro misturou temas como crescimento de ações trabalhistas, importação de serviços e dificuldades enfrentadas por empregadores, o que faz com que “ser patrão é uma desgraça”. O denominador comum, porém, foi o despreparo da mão de obra. “Então, é um país difícil de trabalhar. Quando fala em desemprego, né, vários motivos (sic). Uma parte considerável não está preparada para fazer quase nada.” Em princípio, a premissa de que parte Bolsonaro é correta. No último Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, por exemplo, a ênfase foi em interpretação de textos e o Brasil ficou entre as 20 últimas posições do ranking. O levantamento mostrou que só 2% dos estudantes brasileiros souberam separar fatos de opiniões, o que é vital para o desenvolvimento do pensamento crítico. Dados oficiais revelam que, em 2019, 30% dos jovens com até 25 anos não terminaram o ensino médio. Dos que concluíram, menos da metade conseguiu entrar num curso superior. Ou seja, são poucos os jovens preparados para ganhar a vida. (in grifo) “O Despreparo de uma geração formada há 20 anos veio alimentada de projetos pedagógicos utópicos da realidade. Também não fora a falta de recursos, mas as más administrações ao longo destes governos.”

Fatura da crise: Concessionárias devem deixar de pagar R$ 15 bi à União nos próximos anos

Aéreas inauguram voos regionais e reforçam rotas para destinos turísticos

Belo Monte enfrenta nova polêmica, agora em torno do pacu

Após críticas, Bolsonaro ironiza: ‘Está uma maravilha’

Saída de dólares do país chega a US$ 28 bi em 2020

Bolsa chega a 120 mil pontos, mas perde força no fim do pregão

Doria cancela corte de benefício fiscal para alimentos e remédios

135 municípios paulistas programam ‘tratoraço’ para hoje

Invasão ao Congresso americano reduz ímpeto das Bolsas

‘Brasil quebrado’ deu reajuste a policial e cortou tributo de arma

Benesses de Bolsonaro durante a pandemia

Promessas do governo, com impacto fiscal, ainda não cumpridas

Brasil está uma maravilha, afirma Bolsonaro

Bolsonaro mantém R$ 305 bi em privilégios tributários, diz entidade

Maia chama governo de incompetente após acusação de ministério contra Congresso

Democracia sofre ataque nos EUA

Invasores, alguns armados, forçaram parlamentares a se esconder e a suspender o debate sobre a certificação da vitória concedida pelo Colégio Eleitoral ao presidente eleito, Joe Biden; uma mulher morreu

Invasores, alguns armados, forçaram parlamentares a se esconder e a suspender o debate sobre a certificação da vitória concedida pelo Colégio Eleitoral ao presidente eleito, Joe Biden; uma mulher morreu Gasto cai com servidor civil, mas aumenta com militar

A Lei Complementar nº 173/2020 proibiu a concessão de reajuste aos servidores; já a situação dos militares é reflexo da Lei 13.954/2019, que reestruturou o Sistema de Proteção Social das Forças Armadas

A Lei Complementar nº 173/2020 proibiu a concessão de reajuste aos servidores; já a situação dos militares é reflexo da Lei 13.954/2019, que reestruturou o Sistema de Proteção Social das Forças Armadas União Química prepara-se para exportar vacina russa

Farmacêutica brasileira planeja iniciar produção do imunizante até a próxima semana

Farmacêutica brasileira planeja iniciar produção do imunizante até a próxima semana Frete da China para o Brasil quintuplica

Custo das importações, que já vinha em alta no último trimestre, atingiu nesta semana um patamar considerado inédito de US$ 10 mil por TEU (medida padrão usada para contêineres) Frete China-Brasil dispara e deve encarecer produtos importados. “Tempestade perfeita’” na cadeia logística faz preços chegarem a nível histórico

Custo das importações, que já vinha em alta no último trimestre, atingiu nesta semana um patamar considerado inédito de US$ 10 mil por TEU (medida padrão usada para contêineres) Frete China-Brasil dispara e deve encarecer produtos importados. “Tempestade perfeita’” na cadeia logística faz preços chegarem a nível histórico Brasil se une a China, Europa e EUA para atacar política da Índia

País foi um dos mais agressivos contra política de autossuficiência de Nova Délhi

País foi um dos mais agressivos contra política de autossuficiência de Nova Délhi Endividamento das famílias é o maior desde 2010

Na Pesquisa da CNC divulgada ontem, a fatia de famílias com dívidas na média anual ficou em 66,5% em 2020, acima dos 64,6% de 2019

Na Pesquisa da CNC divulgada ontem, a fatia de famílias com dívidas na média anual ficou em 66,5% em 2020, acima dos 64,6% de 2019 Pazuello promete vacinação simultânea

Ministro da Saúde diz que vacinas serão distribuídas de forma igualitária e proporcional a todos os Estados e que país tem asseguradas 354 milhões de doses

Ministro da Saúde diz que vacinas serão distribuídas de forma igualitária e proporcional a todos os Estados e que país tem asseguradas 354 milhões de doses Governo zera imposto de importação de seringas

Bolsonaro informou ainda que suspendeu a compra dos produtos “até que os preços voltem à normalidade”

Bolsonaro informou ainda que suspendeu a compra dos produtos “até que os preços voltem à normalidade” Caixa da União aumenta e chega a R$ 1,24 trilhão

Volume de recursos cresce e está perto do nível registrado antes da pandemia

Volume de recursos cresce e está perto do nível registrado antes da pandemia Ajuste deve reduzir mais despesas discricionárias em 2021

Equipe econômica já se prepara para encaminhar ao Congresso uma emenda modificativa do Orçamento deste ano

Equipe econômica já se prepara para encaminhar ao Congresso uma emenda modificativa do Orçamento deste ano Baleia defende retomada do auxílio emergencial

Ausência de representantes do PT em lançamento de candidatura de emedebista chamou a atenção

Ausência de representantes do PT em lançamento de candidatura de emedebista chamou a atenção Direção correta e momento também

Alíquota uniforme tem sido o padrão adotado pela maioria dos países que implantaram o IVA

Alíquota uniforme tem sido o padrão adotado pela maioria dos países que implantaram o IVA Dólar menor tem efeito pequeno em dívida

Desvalorização da moeda americana no 4º tri reduziu dívida externa das empresas em 3,7%

Desvalorização da moeda americana no 4º tri reduziu dívida externa das empresas em 3,7% União Europeia aprova vacina da Moderna

Agora, os 27 países da região têm duas opções para imunizar suas populações

Agora, os 27 países da região têm duas opções para imunizar suas populações Covid reforça supremacia da China no setor de aço

Produção do país, que rompeu a barreira de 1 bilhão de toneladas em 2020, representou mais de 57% do total do mundo até novembro, impulsionada com estímulos do governo

Produção do país, que rompeu a barreira de 1 bilhão de toneladas em 2020, representou mais de 57% do total do mundo até novembro, impulsionada com estímulos do governo Perspectivas são boas para o Brasil neste ano, aponta FAO

Segundo economista da agência, commodities devem ter leve alta

Segundo economista da agência, commodities devem ter leve alta Subsídios globais ao algodão sobem para US$ 8 bilhões

Segundo o ICAC, na safra 2019/20 houve alta de quase 40%