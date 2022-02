Manchete nos Jornais desta Quinta-feira, 10 de Fevereiro de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Governo de SP prevê quarta dose de vacina para toda a população

‘A gente vai ter de reorganizar ou indeferir’

Presidente do Cade vê tendência de concentração

Divisão de clientes será feita por código de área

Dividido, Cade aprova a venda da Oi Móvel para Claro, TIM e Vivo

Benefício a servidor e teto de gastos emperram inclusão do Rio

Resultado em 2021 superou até as previsões otimistas, diz secretário

Projeto de democratas sugere tirar tributo federal da gasolina

Críticos do Fed culpam excesso de dinheiro em circulação por inflação alta e persistente

Varejo cresce 1,4% em 2021, mas sinaliza perda de fôlego

Dólar cai 0,64% e recua a R$ 5,22; Bolsa sobe 0,20%

‘Perdemos 21% do poder de compra em três anos’

Paralisação de servidores causa impacto em serviços do BC

Agro cobra de governo e Congresso mais R$ 3 bi para o crédito rural

Alfabetização ameaçada

Com déficit de vagas, SP amplia para 33 limite de alunos por sala

Câmara aprova projeto que facilita entrada de agrotóxicos no Brasil

SP tem queda de internações por doença após dois meses de alta

O Globo

Manchete: Cade aprova compra da Oi pelas três grandes teles

‘Vamos migrar os clientes da Oi em até 12 meses’

Teles deverão manter pacotes oferecidos pela Oi

Corte no INPI pode paralisar registro de patentes

Varejo fecha 2021 em alta

Inflação em janeiro, de 0,54%, é a maior para o mês desde 2016

Presidente do Bradesco: juros são ‘proibitivos’

Caso Monark leva anunciantes a acionarem gestão de crise

Embraer e FAB acertam corte em encomendas de cargueiro

Vacinação infantil na capital terá ‘repescagem’ de 45 dias

Acordo sobre Regime de Recuperação Fiscal avança

Irregularidades no Auxílio Emergencial revelam falta de controle do governo

Câmara aprova PL que flexibiliza uso de agrotóxicos

Comissão aprova PEC que altera idade máxima para o STF

Folha de S. Paulo

Manchete: SP anuncia aplicação de 4ª dose contra Covid

Clientes da Amil temem quebra do plano após troca de controle

Governo busca R$ 3,1 bi no Orçamento para subsidiar Plano Safra

Embraer e FAB selam acordo sobre compra de cargueiro

Chuva afeta 80% da produção de frutas no Vale do São Francisco

Conta em dólar para famílias não será liberada, diz diretor do BC

Rio ajusta plano de recuperação, mas não descarta aumentos salariais

Brasileiros adiam viagens e cursos e cortam TV paga e cerveja

Economia usa projeção do governo Temer para mostrar melhora fiscal

Dólar cai a R$ 5,22 com aposta em alta dos juros

Varejo recua em dezembro, mas fecha 2021 com alta de 1,4%

Inflação vai a 0,54% e é a mais alta para janeiro em seis anos

Apoiada por Bolsonaro, venda direta de etanol aos postos patina e não tem efeitos sobre preço

Governo avalia incluir cortes no diesel em projeto de lei sobre ICMS

Entenda o caso Oi

Dividido, Cade aprova compra fatiada da Oi pelas rivais Vivo, Claro e TIM

MPF pede suspensão de parecer que admite prescrever ‘kit Covid’

Ainda há médicos que receitam remédios ineficazes contra Covid

Novas internações em UTI por Covid-19 caem em São Paulo

Queiroga critica ‘interferência’ de Doria na vacinação

Agricultura ganha mais poder sobre agrotóxicos

Valor Econômico

Norte e Nordeste concentram 48% dos “nem-nem” no país

Ao todo são 11,675 milhões de jovens entre 15 e 29 anos que não estudam nem trabalham no Brasil

Investimento brasileiro no exterior recua

O estoque em 12 meses dos investimentos brasileiros em carteira no exterior era de US$ 12 bilhões no fim de 2020, e chegou a US$ 18,4 bilhões em agosto de 2021

Altas de preços continuam disseminadas

A variação de 0,54% foi a maior para um mês de janeiro desde 2016, ainda que tenha havido desaceleração em relação ao 0,73% de dezembro

Câmara flexibiliza controle e aprovação de agrotóxicos

Projeto era uma demanda antiga de integrantes da bancada ruralista

Início do ano tem maior alta das commodities desde 1995

Índice global de preços das commodities subiu 46% em janeiro, Entre 22 itens importantes, nove subiram mais de 50%, incluindo os preços de commodities agrícolas, como o café (+91%) e o algodão (+58%). O preço do alumínio subiu 53%