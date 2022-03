Manchete nos Jornais desta Quinta-feira, 10 de Março de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: SP dispensa máscara ao ar livre e avalia liberação total em 15 dias

Imunossuprimidos e doentes crônicos devem manter a proteção

Chernobyl funciona com geradores e está em situação crítica, diz Ucrânia

Rússia diz que diálogo com Ucrânia avançou e abre mão de depor Zelenski

Indústria tem recuo de 2,4% em janeiro

Em sessão tumultuada, Cade mantém aval à venda da Oi

Chinesa CTG vai instalar 18 eletropostos entre SP e MS

Rodovias da União vão ter a menor verba para obras em 17 anos, diz CNI

Navegação na hidrovia Tietê-Paraná será retomada

Suspenso julgamento da ‘revisão da vida toda’

Após liberação emergencial, petróleo recua mais de 12%

Para aprovar mudança no ICMS, Senado quer novo decreto do IPI

Governo aposta em corte de imposto e em reajuste escalonado

Guerra deve estender sequência de altas dos juros, dizem analistas

O Globo

Manchete: Rússia mantém ataques, mas faz aceno diplomático

Na Bahia, refinaria privatizada eleva preços em até 35% este ano

Fiador pode perder imóvel onde mora

Ipiranga decide fazer venda controlada de diesel

INSS: julgamento da ‘revisão da vida toda’ vai recomeçar do zero

Sem decisão, Petrobras sofre pressão sobre preço

Governo dará incentivo fiscal para fertilizantes

Corte de embarque de petróleo russo é o 5° maior desde a II Guerra

Alívios no mercado

Ucrânia lança alerta sobre corte de luz em Chernobyl

País tem de aumentar cobertura das vacinas do calendário infantil

Mundo precisa achar alternativa à hegemonia do dólar

Farmacêutica recolhe droga para hipertensão que contém impurezas

Anvisa encontrou 17 anúncios de produtos falsos

Resposta em casa: Farmácias já encomendaram mais de 5,6 milhões de autotestes no país

Senado aprova ‘SUS da Educação‘

Reality de merendeiras é temperado com falas azedas de Ribeiro

Artistas pedem rejeição a projetos contra meio ambiente

O caminho do ouro

Folha de S.Paulo

Manchete: SP deixa de exigir máscara ao ar livre; medida inclui escolas

Manter máscaras mesmo com vacinação alta pode salvar vidas

Indústria encolhe 2,4% em janeiro e fica mais longe do pré-pandemia

Pandemia causa queda de transplante de órgãos no país pelo segundo ano consecutivo

Lucro na venda de imóvel pode ser isento ou taxado pelo IR

Avó tem R$ 0,04 no BC, e família faz vaquinha para evitar decepção

Julgamento da revisão da vida toda deve recomeçar do zero

Entidade denuncia à OCDE retrocessos no combate contra corrupção no Brasil

Distribuidoras e postos relatam dificuldades para comprar combustíveis

Regra de concessões de rodovias vai mudar em razão da alta do petróleo

Procuradoria vê falácia em garimpo em terra indígena

Zona Franca ficará fora de corte de IPI, diz governador

Votação de projetos sobre combustíveis no Senado é adiada de novo

Petrobras separa R$ 13,1 mi para pagar bônus a executivos

Petróleo tem alívio com diálogo sobre guerra; dólar chega a cair a R$ 4,99

75% dos brasileiros afirmam que aquecimento pode prejudicar famílias

Caetano lidera ato em Brasília contra desmonte ambiental

Valor Econômico

TRT condena Vale a pagar dano-morte por tragédia em Brumadinho

Decisão concede indenização de R$ 1 milhão a cada família de trabalhador morto em Minas Gerais

Sem dolarização à vista na nova lei cambial

O que se vê, de forma inédita, é a terceirização da política fiscal para o Legislativo

Estabilidade da moeda depende mais dos fundamentos econômicos do país

STF reiniciará julgamento de impacto bilionário ao INSS

Votação da tese da revisão da vida toda precisará recomeçar do zero

Clima vai limitar a recuperação da produção de cana

Previsões são de chuvas novamente abaixo da média nos próximos três meses, justamente o período mais crítico de desenvolvimento dos canaviais

Questão social ainda é desafio no agro brasileiro

Agricultor familiar precisa ser capacitado e ter acesso a tecnologias disruptivas

STJ afasta limite para desconto em conta de empréstimo

Decisão tem efeito repetitivo, mas exige autorização prévia do mutuário

Disparada dos adubos amplia tensão no campo

Peso dos fertilizantes nos custos de produção continua a subir e já representa de 35% a 40% do total

Regra sobre licença na pauta ruralista

Bancada se articula para aprovar no Senado, ainda neste primeiro semestre, a nova lei geral de licenciamento ambiental

USDA faz ajustes aquém do previsto, e trigo e milho recuam

Departamento de Agricultura americano já incluiu nos cálculos os primeiros efeitos da guerra na Ucrânia sobre a oferta dos dois cereais

Seca na América do Sul reduz oferta de soja e favorece os Estados Unidos

USDA estima colheita brasileira em 127 milhões de toneladas em 2021/22, 17 milhões a menos que em 2020/21

Fertilizante dispara, eleva custo e pressiona inflação

Especialistas afirmam que o maior problema é o potássio, já que dois dos três maiores fornecedores globais do produto, Rússia e Belarus, estão com suas exportações bloqueadas

Governo cogita MP para subsídio aos combustíveis

Neste momento, essa seria uma resposta menos ruim se comparada a um congelamento de preços, analisam especialistas em contas públicas

Bolsas globais têm fortes ganhos em dia de queda do petróleo

Em linha com o exterior, Ibovespa sobe 2,4%; dólar bate em R$ 4,98 nas mínimas do dia

Mercados veem distensão e têm reação positiva

O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York subiu 2%; o S&P 500, 2,57% e o Nasdaq, 3,59%; no Brasil, o Ibovespa fechou em alta de 2,43% e o dólar encerrou a sessão em queda de 0,85%

Investidores apostam em inflação mais alta no longo prazo nos EUA

O Fed anda agora sobre uma corda bamba, já que o banco central reluta em empurrar o país a uma recessão

Mercado Livre é alvo de hackers

A empresa relatou a invasão a seus sistemas e o acesso não autorizado a dados de 300 mil pessoas, mas não revelou os países afetados nem a data do ataque

Cenário global muda, mas não destrava acordo UE-Mercosul

Ratificação do tratado da União Europeia com o Mercosul segue em compasso de espera devido à falta de compromissos mais claros sobre a questão ambiental

Pólio e outras doenças voltam a preocupar especialistas

Indústria inicia mal o ano e guerra piora cenário

Mesmo com reação prevista para fevereiro, quadro do ano é desfavorável

Subsídio de curto prazo para combustível pode ser definido por MP

Cenário mostra ministros divididos em relação a meios de conter desabastecimento e preços

Preço dos combustíveis sobe com menos força no Brasil que no resto do mundo

Valor do diesel e gasolina, em dólar, não acompanhou ritmo global nas últimas duas semana, mostra levantamento com 170 países

Mineração em terra indígena recebe urgência na Câmara

Aprovação ocorre no mesmo dia em que artistas protestam contra prejuízos ambientais

Falta de perspectiva e repressão já fazem russos saírem do país

Fluxo de pessoas deixando a Rússia para países vizinhos, como Finlândia e Armênia, subiu após o início da guerra

UE prepara pacote para “economia de guerra”

Bloco estuda plano de € 200 bi para tentar evitar estagflação. Gastos seriam no setor de energia e de defesa

EUA propõem afrouxar sanções à Venezuela em troca de petróleo

Num sinal de que negociações podem avançar, Maduro liberta presos americanos

Europa anuncia novas sanções à Rússia e Belarus

Um dos alvos da UE foram as criptomoedas, que podem ser usadas por oligarcas ou empresas russas para tirar seu dinheiro do país