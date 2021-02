Manchete nos Jornais desta Quinta-feira, 11 de Fevereiro de 2021

O Estado de S. Paulo

100 milhões de celulares vazam na rede

Caixa tenta provar modelo de negócio de banco digital, de olho em IPO nos EUA

‘Discurso precisa mostrar benefícios das privatizações’

‘Não adianta só falatório, tem de privatizar mesmo’

Maioria defende análise prévia antes de vender estatais

Congresso tem comissão para Orçamento 2021

Pacheco descarta imposto temporário

Varejo tem queda de 6,1% em dezembro

BCs de vários países já têm autonomia

Campos pode ser no BC o presidente mais longevo

BC ganha autonomia e diretoria terá mandato fixo e estabilidade

OMS avaliza uso geral da vacina de Oxford

O Globo

Eu acho que vi um gatinho… na audiência do tribunal

‘O elo mais fraco são as pessoas’

INSS: antecipação do 13° de aposentados deve atrasar

Novo vazamento pode ter exposto dados de 100 mil contas de celular

Relator do Orçamento diz que quem passa fome ‘não pode esperar’

Governo reedita e amplia medida que facilita empréstimo

Vendas do varejo despencam 6,1% em dezembro

Câmara conclui votação de projeto de conta em dólar

Câmara aprova autonomia do BC, em aceno à agenda de Guedes

OMS recomenda doses de Oxford para idosos

Diretor da Anvisa pede veto a Bolsonaro e diz que MP dos 5 dias é ‘risco sanitário’

Vacina: denúncias de fura-filas chegam a quase 3 mil

Operação na Amazônia

Folha de São Paulo

Teles atacam edital do 5G e dizem que regra impõe gasto de R$ 6 bi

Novo vazamento expõe dados de 102 milhões de celulares

É o pior dos mundos, sem auxílio e emprego, afirma empresário

Varejo desaba em dezembro e inicia 2021 fraco com corrosão na renda

Governo começa a recriar medidas da pandemia com MP que flexibiliza crédito

Não se pode empurrar custo de ‘nossa guerra’, afirma Guedes

Não é dinheiro que eu tenho no cofre, é dívida, diz Bolsonaro

Bancar auxílio com tributo não é 0 ‘ideal’, diz Pacheco; Economia descarta medida

Congresso aprova projeto que concede autonomia ao BC

UE diz que não vai adotar vacina russa contra Covid-19

Esquerda ressurge porque sociedade se deu conta do fracasso do neoliberalismo

Auxílio com tributo seria traumático, diz Pacheco

Discussão sobre imposto é na reforma tributária, afirma presidente do Senado; equipe de Guedes defende CPMF com corte de outros encargos. A equipe econômica e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), descartam a possibilidade de criar um novo imposto para bancar mais uma rodada do auxílio emergencial —ou programa análogo para atender à população vulnerável afetada pela pandemia. O plano do ministério, no entanto, não prevê o uso do tributo para bancar mais parcelas do auxílio emergencial. O time de Guedes defende o modelo de substituição de “tributo por tributo e gasto por gasto”. Isso significa que eventual recriação da CPMF seja compensada por um corte de outro imposto, mais especificamente aqueles que incidem sobre a folha salarial dos trabalhadores. A mesma lógica é usada para o auxílio emergencial. A proposta defendida pela pasta prevê a liberação da assistência ao mesmo tempo que seriam feitos cortes de gastos em outras áreas do governo. A equipe do ministro é contra a criação de novo imposto para liberar mais gastos públicos.

Valor Econômico

Custo sobe e Aurora ajusta sua produção. Terceira maior indústria de aves e suínos do país, catarinense prevê temporada turbulenta e já discute reduzir sua produção. Com alta de custos, Aurora cogita reduzir produção de frango. Central catarinense considera corte após encerrar 2020 com o melhor resultado de sua história

Atividade fraca impõe dilema ao Banco Central

Autoridade monetária pode ter de subir os juros para enfrentar a alta inflacionária, apesar do ambiente recessivo neste primeiro trimestre

Autonomia do BC é aprovada pela Câmara. Além de perseguir a meta de inflação, o Banco Central terá que observar “metas secundárias”, como a garantia do pleno emprego

Trajetória da dívida abre espaço a auxílio

Se o governo gastar R$ 20 bilhões com o novo auxílio emergencial de R$ 200, a trajetória futura para a dívida ainda será melhor do que aquela traçada em outubro pelo Tesouro

Vendas digitais afetam as ações dos shoppings

Ao contrário das companhias aéreas, que também sofreram grande baque com a pandemia, gestores não vislumbram a mesma recuperação com o avanço da vacinação

Para driblar restrições, fábricas criam turno de 12 horas em Manaus. Parte das empresas adota regime de 12 por 36 em acordo com funcionários

Volta de auxílio ruma para consenso no Congresso. Ideia agrada tanto base governista como oposição; maior entrave é como financiar benefício. Solução ‘impopular’ pagaria benefício, dizem especialistas. Dinheiro poderia vir de corte de gastos e cancelamento de incentivos fiscais, defende diretor da IFI

PEC Emergencial pode poupar até R$ 79 bi para Estados e municípios

Cenário previsto por economista depende de aprovação de medidas como corte de salários e jornada

Estudo mostra efeito prolongado da construção sobre a atividade

Gastos complementares no pós-obra impulsionam o PIB, revela trabalho da CBIC

Câmara aprova autonomia do Banco Central

Campos Neto terá mandato até 2024 e terá de fomentar o emprego “na medida das possibilidades”. Ex-dirigentes apontam diminuição de risco político. Ex-presidentes e diretores do Banco Central comemoraram a aprovação do texto-base que estabelece a autonomia formal da autoridade monetária brasileira

Estudo divulgado pelo Banco Mundial diz que modelo debilita combate à desigualdade. Material não reflete opinião da instituição

Rejeição a vacina ameaça a imunização nos EUA Pesquisa indica que 1/3 dos americanos podem não se vacinar contra a covid-19. Isso pode dificultar que os EUA atinjam a imunidade de grupo

Governo e Centrão não falam a mesma língua sobre auxílio

Situações emergenciais não devem deixar gastos permanentes, nem legar impostos distorcidos e regressivos

Atividade fraca e pressões inflacionárias dificultam os próximos passos do BC

De um lado, há sinais de que a economia está mais fraca do que se imaginava, com o fim do auxílio emergencial e o avanço da pandemia; de outro, os índices de preços seguem pressionados

O futuro do trabalho chegou mais cedo. O colunista Rafael Souto avalia que agora o protagonismo para explorar de forma curiosa e ativa as possibilidades de carreira é arma do trabalhador contemporâneo