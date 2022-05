Manchete nos Jornais desta Quinta-feira, 12 de Maio de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Custo eleitoral da inflação faz Bolsonaro trocar ministro

Espécies invasoras ameaçam ecossistema

BB tem lucro recorde de R$ 6,6 bilhões no 1º trimestre

Gol e Avianca formam gigante da aviação na América Latina

Cade multa teles por infração em licitação

Início do 5G nas capitais pode ser adiado para o fim de setembro

Construtoras celebram enquanto siderúrgicas se queixam de corte

Camex corta tributo de vergalhão de aço e zera o de alimentos

Fux dá aval a reajuste de 5% para o Judiciário

Inflação registra alta de 1,06% em abril e já chega a 12,13% em 12 meses

Aliado de Guedes e de confiança de Bolsonaro

Sachsida quer mudar modelo de leilão do pré-sal que privilegia a Petrobras

Ministro defende privatizar Petrobras

Brasil registra 28 multas por uso de celular ao volante a cada hora

‘Ciência do Brasil deve aproveitar nossas vantagens comparativas’

Sem estímulo, continuará difícil formar cientistas no País

Manchete: Bolsonaro demite Bento e busca saída para reduzir preços

Gol e Avianca se unem no maior grupo de aviação da AL

Na banca da feira: o peso do diesel na cenoura e no tomate

‘Reduflação’: embalagens encolhem para driblar aumento de preços

Inflação vai a 1,06%, e analistas veem juro de até 14%

Governo reduz Imposto de Importação de alimentos e aço

Sachsida é ‘bolsonarista convicto’ de perfil liberal

Rede 5G pode atrasar em dois meses, diz Anatel

TCU aprova fiscalização adicional na Eletrobras

Troca de ministro pega alto escalão da Petrobras de surpresa

Sob sanção apoiada pelo Brasil, deputada chavista entra no país

Cúpula das Américas sob ameaça de boicote

Fiocruz alerta para nova linhagem da dengue no país

Manchete: Inflação em 12 meses vai a 12,13%, a maior desde 2003

Mineração no Curral ameaça água de BH, dizem especialistas

Major do Exército é preso após postagens pró-Bolsonaro

Caoa Chery deve suspender demissões, afirma sindicato

Gol e Avianca criam holding para unir suas operações

Planalto consulta Judiciário e Legislativo sobre aumento de 5% para servidores

Lucro do Banco do Brasil aumenta 35% e soma R$ 6,6 bi no 1º trimestre

Inflação desacelera nos EUA, mas mantém patamar elevado

Lula diz que não haverá teto de gasto se vencer

‘Consumo ampulheta’ privilegia os produtos mais baratos e os premium

Governo zera imposto de importação de carnes, trigo, bolacha e vergalhões

Agência vê ‘alto risco’ de agitação social no país por custo de vida

Brasil registra a 3ª inflação mais alta das Américas e a 4º no G20

Tribunal de Contas da União aprova fiscalização adicional na Eletrobras

Adolfo Sachsida é um bolsonarista autoproclamado

Novo ministro diz que vai pedir estudos para privatizar Petrobras

Ministro de Minas e Energia cai dois dias após reajuste no preço do diesel

Retomada – Embraer está abrindo mil novos postos de trabalho no Brasil, para diferentes cargos na hierarquia, em preparação ao ciclo de crescimento projetado para os negócios nos próximos anos

Com altas disseminadas, IPCA sobe 12% em 12 meses

Pressões seguem disseminadas, com altas fortes de alimentos, combustíveis, bens industriais e serviços

Fome

Representante da FAO diz que próximo governo precisa dar mais atenção para segurança alimentar. ‘Aumento da fome no Brasil é inadmissível’.Representante da FAO no Brasil vê com preocupação situação da fome no país e defende mais rigor contra desmatamento

50% das pessoas com covid podem ter sequelas por mais de um ano, diz estudo

Principal queixa entre os pacientes é a fadiga, relatada por 35,6% deles

TCU aprova auditoria em atos da Eletrobras

Pedido foi aprovado por unanimidade no plenário do tribunal em meio a julgamento do projeto de privatização da companhia

Reajuste de 5% ao Judiciário custará R$ 828 milhões

Cálculo consta em um ofício enviado pelo presidente do STF ao governo

IPCA tem alta disseminada em abril e não dá sinais de alívio

Inflação avança 1,06% no mês, acima das expectativas de mercado

No ES, caminhoneiros ameaçam greve

Situação tornou-se “insustentável” para os motoristas com reajuste do diesel pela Petrobras, afirma sindicato

Com inflação em alta, governo corta alíquota

“Essas medidas não revertem inflação, mas empresários pensam duas vezes antes de aumentar preços”, disse o secretário Marcelo Guaranys. Preço interno de alimentos não deve sofrer grandes mudanças com medida. Duvido que encontrem produtos mais baratos fora do Brasil, afirma economista

Câmara aprova bônus salarial a policiais federais

Categoria esperava elevar seus salários em 2022, mas a pressão de outros grupos do funcionalismo fez o governo propor um reajuste linear de 5% para todos os servidores

De forma reservada, ministros do STF e militares conversam (Apoio ao Golpe do STF)

Futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes mantém contato com a cúpula das Forças Armadas e garantir aos colegas que não há motivos para apreensão

Moraes sinaliza com novas multas a Daniel Silveira (A ditadura é persistente)

Deputado mudou estratégia de defesa e trocou de representante legal

IPC recua pouco nos EUA e inflação segue preocupando (Resultado da esquerda no EUA)

Salto nos custos de serviços sugere pressão inflacionária mais ampla

Fernández tentará reeleição na Argentina (pré visão do que é a esquerda na AL)

Pesquisa indica que Fernández tem 81% de desaprovação, enquanto rejeição de Cristina Kirchner chega a 77%

Queda dos estoques nos EUA provoca alta do barril

Os preços de gasolina e diesel nos postos do país atingiram recorde pouco antes do início da temporada de viagens de carro