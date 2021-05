Manchete nos Jornais desta Quinta-feira, 13 de Maio de 2021

O Estado de S. Paulo

Com recordes no crédito, Caixa registra lucro 50% maior

Ford faz acordo na BA para indenizar 5 mil trabalhadores

Inflação nos EUA dá salto em abril e vai a 4,2% em 12 meses

Cármen limita impacto para União em caso do PIS/Cofins

‘Decisão do Supremo põe o Brasil na trilha da normalidade legal’

Com pressão do exterior, moeda sobe 1,59%

Brasil e Turquia mantêm dólar mais caro

Executivos veem desinvestimento com medida do STF

STF derruba patentes farmacêuticas já prorrogadas e em vigor há 20 anos

Projeto repassa a Estados definição de licenciamentos

Nas federais, corte afeta bolsas e pesquisa

SP vai vacinar grávidas com Pfizer e Coronavac

3 perguntas para…

Apesar da queda de mortes, 13 Estados registram alta de infecções pela covid

Caixa tem lucro recorde, mas previsão contra calote sobe

Ford fecha acordo de demissão com empregados em Camaçari

Relatora vota por excluir ICMS de PIS/Cofins a partir de 2017

O que será tratado em cada ‘capítulo’

Pandemia impulsiona expansão de empresas brasileiras em Portugal

Guedes quer dividir reforma tributária entre Câmara e Senado

Brasil vai recorrer à OMC contra restrições da Arábia Saudita

Para fabricantes de genéricos, decisão vai reduzir preços

Eletrobras: governo tenta mudar relatório

Setor farmacêutico

Comissão independente pede reformas na OMS

EUA de novo bloqueiam resolução da ONU

Colombianos vão às ruas em terceira semana de protestos

Kerry diz que negocia com Bolsonaro pela Amazônia

A frente interna

Bolsonaro sanciona afastamento de grávida do trabalho presencial durante crise sanitária

Setor de serviços cai 4% em março e volta a ficar abaixo do pré-pandemia

índice assusta mercado, Bolsa de SP cai 2,6%, e dólar vai a R$ 5,30

Inflação dispara nos EUA em abril é a mais alta em 13 anos

Rendimento do brasileiro deve cair em 2021, diz pesquisa do BC

Canetada da Economia permite que Bolsonaro estoure teto salarial

Banco vê efeito limitado de commodity no dólar

Resultado da BRF fica abaixo da expectativa

JBS vai de prejuízo a ganho de R$ 2 bi com ajuda dos EUA

Lucro da Caixa sobe 50,3% e vaia a R$ 4,6 bi no trimestre

Cármen vota contra o governo em causa bilionária sobre ICMS

Opinião – Eduardo Felipe Matias: Lei de startups traz avanços, mas deixa de resolver entraves

Kerry diz que precisa falar com Brasil para Amazônia não sumir

Cali vê eclodir embates entre classe média e indígenas

Países tentam conter escalada de mortes em Israel e Gaza

Supremo autoriza quebra de mais de 3.400 patentes da área da saúde

Estudo na Indonésia aponta eficácia da Coronavac

Com Pfizer e Coronavac, SP retomará vacinação de grávidas

Painel independente da OMS conclui que pandemia era evitável

Oferta de UTIs cresce 150%, mas hospitais continuam lotados

Após 14 meses, governo lança campanha de conscientização

Imunizante está em falta para aplicação da segunda dose

Sem insumo, não há garantia de novos lotes de Coronavac em junho

Saúde apaga links com prescrição de cloroquina

Decisão do Supremo sobre patentes beneficia o SUS

Com medicamentos caindo em domínio público mais rapidamente e o surgimento de genéricos e similares, a União poderá reduzir os desembolsos feitos em bilhões de reais

Com medicamentos caindo em domínio público mais rapidamente e o surgimento de genéricos e similares, a União poderá reduzir os desembolsos feitos em bilhões de reais

Ex-secretário disse ter sido alertado em novembro pelo dono de uma rede de televisão sobre a correspondência abandonada e decidiu procurar pessoalmente a empresa

Ex-secretário disse ter sido alertado em novembro pelo dono de uma rede de televisão sobre a correspondência abandonada e decidiu procurar pessoalmente a empresa

Renda não realizada aproximou da pobreza milhares de famílias que dependiam financeiramente de pais e avós

Renda não realizada aproximou da pobreza milhares de famílias que dependiam financeiramente de pais e avós

Estudo mostra que participação da China subirá para 15% a 24% das exportações e importações totais da América Latina com o planeta

Estudo mostra que participação da China subirá para 15% a 24% das exportações e importações totais da América Latina com o planeta

A alta da inflação nos EUA reflete uma combinação de um pesado suporte fiscal, gargalos na oferta e o aumento dos gastos na medida em que a atividade econômica ganha força com o avanço da vacinação contra a covid-19

A alta da inflação nos EUA reflete uma combinação de um pesado suporte fiscal, gargalos na oferta e o aumento dos gastos na medida em que a atividade econômica ganha força com o avanço da vacinação contra a covid-19

As tarifas impostas pelo governo Trump na sua guerra comercial contra Pequim derrubaram o comércio bilateral. Essa queda persiste e pode se tornar permanente, com desvio de comércio para outros países da Ásia

As tarifas impostas pelo governo Trump na sua guerra comercial contra Pequim derrubaram o comércio bilateral. Essa queda persiste e pode se tornar permanente, com desvio de comércio para outros países da Ásia

Análise do Painel Independente para a Preparação e a Resposta a Pandemias, encomendada pela própria OMS, fez críticas as autoridades chinesas e a OMS pelo atraso em reconhecer a disseminação do novo coronavírus entre humanos e em alertar o mundo

Análise do Painel Independente para a Preparação e a Resposta a Pandemias, encomendada pela própria OMS, fez críticas as autoridades chinesas e a OMS pelo atraso em reconhecer a disseminação do novo coronavírus entre humanos e em alertar o mundo

Casos de covid-19 estabilizam na média do país, mas alguns Estados enfrentam repique

Casos de covid-19 estabilizam na média do país, mas alguns Estados enfrentam repique

Nenhum Estado apresentou tendência de alta de óbitos, apura consórcio

Nenhum Estado apresentou tendência de alta de óbitos, apura consórcio

Entre os 900 profissionais entrevistados em pesquisa da IDC Brasil, 85% descobriram mais recursos para compartilhar o trabalho durante a pandemia

Entre os 900 profissionais entrevistados em pesquisa da IDC Brasil, 85% descobriram mais recursos para compartilhar o trabalho durante a pandemia

Conab corta previsão para produção de inverno do cereal, mas colheita total de grãos ainda será recorde

Conab corta previsão para produção de inverno do cereal, mas colheita total de grãos ainda será recorde

Segundo o IBGE, foram 6,543 milhões de cabeças de janeiro a março, 10,3% menos que no mesmo período de 2020