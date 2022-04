Manchete nos Jornais desta Quinta-feira, 14 de Abril de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: ‘Meu menino’, disse Ciro Nogueira sobre presidente do Cade, seu apadrinhado

Venda da rede móvel da Oi deve ser concluída no dia 20

Instituto mantém proposta de volta de CPMF; executivos negam apoio

TCU deve julgar no dia 20 privatização da Eletrobras

Aliados no Congresso acusam governo de boicotar renegociação de débitos

Policiais rodoviários falam em ‘manter luta’

Bolsonaro decide dar reajuste de 5% a servidor

Assembleia da Petrobras dá mais poder aos acionistas minoritários

‘Recuem’, ordenou Bolsonaro à Petrobras para barrar reajuste

Cai cobertura de vacinas obrigatórias para crianças e risco de surtos cresce

Hora de brecar pisos salariais: Raul Velloso

O Globo

Comércio avança 1,1% em fevereiro, 2ª alta seguida

TCU marca julgamento da venda da Eletrobras

Governo tira item da pauta da assembleia da Petrobras

Presidente prevê inflação de alimentos ‘por longo tempo’

Em ano eleitoral

Vibra e BBF apostam em óleo de palma para abastecer aviões

ITA Transportes Aéreos é vendida por Sidnei Piva

Leilão de petróleo arrecada R$ 422 milhões

Entidades alertam OCDE sobre retrocesso ambiental no Brasil

Tempo de liberação de cargas quadruplicou

Investigação independente reúne violações graves da Rússia na Ucrânia

É fundamental acelerar concessão de aeroportos

Brasileiros testam vacina para toxoplasmose felina

Meta à vista

Cientistas alertam para riscos de novas mutações do vírus zika

Fiocruz faz abaixo-assinado contra cigarros eletrônicos

Folha de S. Paulo

Manchete: Bolsonaro decide dar aumento de 5% para servidores

Inflação de alimentos da cesta básica supera 21% em 12 meses

Não há notícia de escassez de alimentos no país, diz Bolsonaro

Venda no varejo cresce 1,1% em fevereiro, acima do esperado, e supera patamar pré-pandemia

Itaú Unibanco investirá R$ 1 bi para virar sócio de braço da Totvs

Profissional que trabalhar em feriados pode ter hora extra

Após três quedas, Bolsa sobe com ganho da Petrobras e alta do barril

Governo leva R$ 422 mi em leilão de petróleo

Equipe econômica estuda prorrogar Refis mesmo sem ter aberto programa

Integrasul vence leilão de bloco de rodovias no RS

Categorias dizem que percentual é inaceitável; para policiais, reajuste é grande decepção

8 a cada 10 veem mais pessoas em situação de rua em SP e no Rio

UTIs de Covid registram baixa procura em quase todo o país

Sergio Moro foi ingênuo e mostrou inexperiência ao migrar para a União Brasil

Aliado de Lira vendeu kit robótica 420% mais caro do que declarou ter pago

Valor Econômico

Bolsonaro decide dar reajuste de 5% a servidores

Como o percentual é inferior à inflação acumulada no último ano, a medida não contraria a Lei Eleitoral

Comércio mundial sob pressão

Diretora da OMC quer saber o quanto o Brasil poderá ajudar a evitar uma iminente crise global alimentar

Mercado vê IPCA de 7,5% em 2022

Projeções de inflação para este ano e para o próximo continuam a se afastar das metas perseguidas pelo Banco Central (BC)

Renda de moradores das favelas movimenta R$ 124,1 bi por ano

Ações de empreendedorismo e inovação nas comunidades ganham visibilidade na Expo Favela, que reúne marcas e investidores interessados em fazer negócios

Justiça recompõe orçamento do INPI

Com o corte, no começo do mês, a autarquia divulgou a demissão de 40% dos trabalhadores terceirizados – 73 de um total de 179

Danos sociais com exploração de ouro em terra indígena podem chegar a R$ 6,6 bi

Valores médios dos prejuízos sociais e ambientais produzidos pelo garimpo ilegal na Amazônia representam mais do que o dobro do valor de mercado do minério, dizem pesquisadores

Paralisações afetam pelo menos sete órgãos

Servidores programaram novas interrupções do trabalho na próxima semana

Lockdowns prejudicam o comércio da China e importações caem

Foi a primeira queda nas importações chinesas desde agosto de 2020 e ficou bem abaixo das expectativas dos analistas, que era de um aumento de 8,4%

Inflação na Argentina sobe 6,7% só em março

Economistas projetam que a inflação ai consumidor pode chegar a 65% no fim de 2022

Trabalho perfeito não existe, e busca gera insatisfação

O colunista Rafael Souto recomenda abandonar a ilusão do crescimento rápido e da alegria permanente na carreira

Óleo de palma da Amazônia abastecerá aviões

Vibra será distribuidora exclusiva de diesel verde e combustível sustentável de aviação da BBF

Covid-19: Grande parte dos brasileiros abandonou cuidados com a pandemia, aponta pesquisa. “Enquanto o fantasma da covid enfraquece, o dos temores econômicos aumenta de tamanho”, diz Renato Dorgan Filho, analista e sócio do Travessia