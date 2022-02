Manchete nos Jornais desta Quinta-feira, 17 de Fevereiro de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Maior chuva em 90 anos e descaso reeditam tragédia em Petrópolis

Diesel ‘verde’ aguarda nova regulamentação

BNDES reduz sua fatia na JBS para menos de 20%

Preço de material escolar aumenta o triplo da inflação oficial, mostra pesquisa

Dívida do governo pode ir a 84,8% do PIB em 2022, projeta estudo

A empresários, Guedes fala em crédito de R$ 100 bi

Distribuidoras de energia querem elevar empréstimo

‘Não há uma solução de curto prazo’

Frete marítimo sobe 472% na pandemia

EUA e Otan dizem não haver sinal de recuo militar da Rússia

SP pretende vacinar crianças em escolas públicas e privadas

Especialistas dizem que é preciso investir em habitação e alertas

Massa de ar frio e relevo causaram chuva extrema na região

Estudo indica risco em 20% de Petrópolis

Ações solidárias unem clubes e utilizam até a possibilidade de PIX

Crianças deram mãos a colegas de escola para que enxurrada não as levasse

Países correm para regular mercado de criptomoedas

Estado tem queda nas internações por covid, mas mantém alerta

Governo de SP prevê 4ª dose a partir de abril

O Globo

Manchete: Tragédia em Petrópolis: Pior temporal em 90 anos já levou 94 vidas

Pfizer pede autorização para uso emergencial de antiviral

Subvariante BA.2 da Ômicron está sob controle no país

Desertos vacinais

Repetição de tragédias no país revela despreparo para enfrentar chuvas

Google vai limitar compartilhamento de dados de usuários

Sem acordo com BB, Saraiva adia assembleia de credores

Eve, da Embraer, vende até 90 ‘carros voadores’

Governo prepara pacote de R$ 100 bi para serviços

Intelbras compra fabricante de painéis solares Renovigi

Mercado Pago entra no segmento de vale-alimentação e combustível

Lira descarta votar PECs e diz que projetos devem focar em diesel e gás

Muito além do combustível

Encontro no Kremlin

Rússia anuncia saída de tropas da Crimeia, e Otan cobra provas

Rosatom pode integrar consórcio para concluir Angra 3, diz ministro

Escolas públicas de São Paulo recebem merenda estragada

MEC muda ranqueamento do Sisu e acaba com ‘fantasmas’

Folha de S. Paulo

Manchete: Chuva mata ao menos 94 em Petrópolis

Motoristas preparam aplicativo próprio para concorrer com Uber e 99 em SP

Brasileiro gastou mais com psicólogo, veículo e pet em 2021, afirma banco

Dólar cai a R$ 5,13, e Ibovespa acumula alta de 10% no ano

Enquanto estrangeiro vem à Bolsa, brasileiro aposta na renda fixa

BNDES vende R$ 1,9 bi em ações da JBS

Omissão de rendimentos lideram malha fina do IR

Guedes diz a empresários que ofertará R$ 100 bi em crédito

Propostas para reduzir preços de combustíveis

Pacheco adia votação sobre combustíveis, e Lira afasta PECs se houver consenso

Subsídio para combustível deve acelerar dívida, diz associação global de bancos

Agenda começou com homenagem a soldados comunistas

Ministros russos criticam EUA e Otan a brasileiros

Somos solidários à Rússia, afirma Bolsonaro em encontro com Putin

UE diz que poderá cortar verba de quem violar a democracia

Ocidente duvida de anúncio do fim de exercício na Crimeia

Médico pró-cloroquina deixa secretaria do Ministério da Saúde que avalia tratamentos

Ainda não é hora de 4a. dose, diz vice-diretor da Opas

SP vai vacinar alunos em escolas públicas e privadas

Valor Econômico

Sentenças obrigam INSS a pagar salários de gestantes na pandemia

Decisões judiciais beneficiam as redes de supermercado Atacadão e Mais Barato

Devolução de concessões já são nove casos

Pouco mais de 4 mil quilômetros de rodovias e aeroportos com cerca de 15 milhões de passageiros estão em processo de devolução ao governo federal

BNDES vende mais R$ 1,9 bi em ações da JBS

Venda de um lote de 50 milhões de ações da JBS pelo banco faz a instituição estatal de fomento avançar mais um pouco na estratégia de se desfazer da carteira de renda variável

US$ 1,8 tri para a destruição

Segundo estudo, mundo gasta 2% do PIB global em subsídios que causam danos aos ecossistemas e causam a perda de espécies

Barroso alerta para cassação por ‘fake news’

Ministro admitiu a chance de o Telegram ser banido do país por não cooperar com as campanhas de combate à desinformação

Dólar cai à menor cotação desde julho

Moeda recuou mais 1,01%, a R$ 5,1279, e Ibovespa fechou em alta de 0,31%, aos 115.180 pontos, maior patamar desde setembro do ano passado

Mudanças em regras tributárias nos EUA afetam Brasil

Desde janeiro pode haver bitributação nas operações entre companhias localizadas em ambos os países

Após surpresa em 2021, IFI prevê piora do quadro fiscal

Entidade estima déficit primário de R$ 106,2 bilhões, ou 1,1% do PIB, no governo central neste ano

Viagem é mais um item na “lista de desastres”, diz Abdenur

Diplomata diz que visita a Putin terá repercussões negativas, com indisposição de países europeus e dos EUA com o Brasil

Após 11 anos, tragédia se repete, destrói Petrópolis e mata 94

Número de desaparecidos depois da chuva de terça-feira é desconhecido e riscos ainda persistem

Uma tragédia previsível

Ausência de investimentos públicos agravam dramaticamente os efeitos de chuvas fortes

Covid compromete e ‘atrasa’ tratamento do câncer em até 10 anos

Brasil e América Latina devem sofrer com alta de casos e mortes pela doença, aponta levantamento

Fake news retarda vacinação infantil, diz Fiocruz

Documento aponta a grande heterogeneidade da cobertura vacinal pelo país e revela preocupação com volta às aulas

Dados indicam uma economia forte nos EUA

Vendas no varejo e produção industrial tiveram forte alta nos EUA em janeiro, indicando uma economia em crescimento robusto neste começo de ano

Economia anda de lado apesar de alta indicada pelo IBGE

A realidade mostra que, em 2021, a economia foi capaz apenas de recuperar o tombo de 2020

Reduzir desmatamento está fora do radar de companhias da B3

Levantamento da Luvi One mostra que somente 16% das companhias listadas na bolsa incluem a preservação das florestas em suas metas climáticas