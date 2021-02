Manchete nos Jornais desta Quinta-feira, 18 de Fevereiro de 2021

O Estado de S. Paulo

Dólar sobe com auxilio e prisão de parlamentar

Mercado vê alta do IPCA pela 6ª vez consecutiva

Governo vai rever estudos para melhorar licenciamentos

Associação vê manobra para protelar nova lei

Regulamentação lenta ameaça marco de saneamento

Ação pede multa de R$ 200 mi ao Serasa por megavazamento

Mesmo antes de aprovação, governo já prevê corte de R$ 10 bi no Orçamento

Funcionários da Ford Taubaté retomam produção parcial

Fintech tenta tirar escolas do ‘sufoco’

Taxa sobre lápis chinês abre disputa entre fabricantes locais e importadores

‘Um país sem saúde, educação e comida não vai para frente’

Ativo nas manifestações sobre as causas sociais, jogador cobra também saúde e emprego para os brasileiros mais humildes. Atacante do Everton, da Inglaterra, tem levantado bandeiras incomuns entre seus colegas. Para ele, a prioridade deveria ser buscar educação, saúde e comida para todos, e “não as besteiras pelas quais ficam discutindo o dia inteiro”.

O Globo

Relator de MP prevê venda para clínicas, mas com doação ao SUS

Plano ignora atrasos e inclui vacina sem registro

Butantan promete antecipar em 1 mês lote do 2° semestre

Serrana inicia plano que busca imunizar a cidade

Estudo explica maior contágio de nova cepa

Os dois decretos

Conflito de regras estadual e municipal faz escolas liberarem mais alunos em sala

Folha de S. Paulo

Ações da Embraer têm salto de 14% na Bolsa

Negociação com fundos imobiliários é mais difícil

Indústrias buscam a Justiça para questionar IGP-M em aluguéis

Concessão de benefício do INSS cai 6,2% em 2020

Taxa de transmissão da Covid-19 volta a subir no Brasil

Campanha da Fraternidade expõe racha político

Ministério promete 220 milhões de doses até julho

Desabastecimento: Erros em ‘cascata’ levaram o país a falta de vacinas, apontam especialistas

Sputnik enfrenta problemas globais de produção

A vacina russa Sputnik V depende de fábricas no Brasil, na Coreia do Sul e na Índia para alcançar sua meta de inocular quase um décimo da população mundial. Algumas empresas dizem ainda faltar meses para alcançarem a produção plena.

Passaporte da vacina

Saiba como devem funcionar os passes digitais de imunização contra o coronavírus. Nos governos e no setor de

viagens, uma nova expressão entrou no vocabulário: passaporte de vacinação.

Uma das ordens executivas para conter a pandemia assinadas pelo presidente dos EUA, Joe Biden, solicita que agências do governo avaliem se é viável vincular certificados de imunização contra o coronavírus a outros documentos de vacinação e produzir versões digitais deles.

O governo da Dinamarca anunciou que, nos próximos três ou quatro meses, lançará um passaporte digital que permitirá que seus cidadãos provem que já foram vacinados.

Não são só governos que estão sugerindo o uso de passaportes de vacinação. As companhias Etihad e Emirates começarão a usar passes digitais de viagens, desenvolvidos pela Iata (Associação Internacional de Transporte Aéreo).

O desafio é criar um documento ou aplicativo que seja aceito em todo o mundo, proteja a privacidade e esteja acessível às pessoas independentemente de seu patrimônio ou de terem smartphones.

Abaixo, leia o que se sabe sobre a situação atual dos passaportes digitais de vacinação.

O que é um passe ou passaporte de vacinação?

É um documento que vai provar que uma pessoa recebeu a vacina contra a Covid-19. Algumas versões também permitirão que pessoas mostrem que foram examinadas e não são portadoras do vírus.

As versões em desenvolvimento serão algo que o usuário poderá exibir em seu smartphone, por meio de aplicativo ou como parte de seu serviço de pagamentos digital.

A Iata é uma das diversas organizações que vêm trabalhando em soluções digitais para enxugar o processo de credenciamento para viagens já há alguns anos. Durante a pandemia, essas organizações decidiram se concentrar em incluir um certificado de vacinação nos documentos.

A IBM também vem desenvolvendo seu passe digital de saúde, para permitir que indivíduos apresentem prova de vacinação ou de exames negativos para ganharem acesso a espaços públicos, tais como estádios, aviões, universidades ou locais de trabalho.

O passe, que toma por base a tecnologia de blockchain, pode usar múltiplos tipos de dados —controle de temperatura, notificações de exposição ao vírus, resultados de exames e situação de vacinação.

O Fórum Econômico Mundial e a Commons Project Foundation (organização suíça sem fins lucrativos) vêm testando um passaporte digital chamado CommonPass. O objetivo é permitir que viajantes acessem informações sobre exames e vacinação, apresentando-as às autoridades por meio de um QR code.

Por que eu precisaria de um passe de vacinação?

À medida que mais pessoas passem a ser imunizadas, provavelmente haverá aspectos da vida pública aos quais apenas pessoas que foram vacinadas terão acesso. Um exemplo é o Super Bowl 55, realizado recentemente em Tampa, na Flórida: grande parte dos espectadores era de trabalhadores de saúde que já tinham sido vacinados.

Para que uma pessoa possa viajar internacionalmente, governos e autoridades de saúde precisarão saber se ela foi vacinada ou se passou por exames que provem que não é portadora do vírus.

Muitos países já exigem prova de um exame negativo. Passes como esses podem ser essenciais para que o setor de turismo possa retomar as atividades, afirma Zurab Pololikashvili, secretário geral da Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas.

“Um elemento chave e vital para a retomada do turismo é a coerência e harmonização de regras e protocolos de viagem internacional”, ele diz por email. “Provas de vacinação, pela introdução coordenada do que podemos chamar de passaportes de saúde, seriam capazes de satisfazer a esse requisito. Também eliminariam a necessidade de quarentena ao chegar a um país, uma norma que também está fechando as portas à retomada do turismo internacional.”

Algo parecido já foi feito?

Por décadas, pessoas que viajam a certos países têm de provar que receberam vacinas contra doenças como a febre amarela, rubéola e cólera.

Depois de vacinados, os viajantes recebem um documento assinado e selado, o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia, conhecido como cartão amarelo.

Mas uma grande diferença entre o cartão amarelo e o que está sendo preparado agora é o componente digital, que vem acompanhado de preocupações ligadas a privacidade e acessibilidade.

“É algo que deveria funcionar com a mesma simplicidade do email. Se não for assim, as pessoas precisam protestar”, diz Brian Behlendorf, diretor-executivo da Linux Foundation, organização cujo objetivo é ajudar as autoridades a combater a Covid-19.

A fundação trabalha em parceria com a Covid-19 Credentials Initiative, um coletivo de mais de 300 pessoas em cinco continentes, a fim de desenvolver padrões universais para aplicativos de credenciamento de vacinação que os tornem acessíveis e equitativos. Também está atuando com a IBM e a CommonPass.

Quais são as objeções aos passaportes de vacinação?

Em um mundo no qual mais de um bilhão de pessoas não têm como provar suas identidades por não disporem de passaportes, certidões de nascimento, licenças de motorista ou carteiras nacionais de identidade, documentos digitais que certifiquem a situação de vacinação podem agravar as desigualdades. Essa preocupação está no cerne do trabalho de Dakota Gruener, diretora-executiva da ID2020, uma parceria internacional entre setor público e privado.

“Vai demorar alguns anos para que vacinas estejam disponíveis universalmente, em nível mundial. Assim, os exames generalizados continuarão, como devem continuar, em companhia da vacinação, a fim de permitir um retorno seguro e justo às viagens.”

Para as pessoas que não têm smartphones, o setor afirma que aceitará comprovação em papel, mas mesmo isso precisa ser padronizado. Além disso, existem preocupações quanto à privacidade e o compartilhamento de dados.

“Há modos de fazer isso do jeito certo, ou de um jeito terrivelmente errado, e o jeito errado pode resultar em uma distopia tecnológica”, diz Jenny Wanger, diretora de programas da Linux Foundation.

Ela acrescenta que é importante que a criação de tecnologia dos aplicativos seja realizada de forma aberta e não termine sob o controle de um governo ou uma companhia.

Valor Econômico

Autoridades buscam saída para crise entre Poderes

Decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de determinar a prisão de Silveira foi recebida com surpresa por Lira e por outros parlamentares

Decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de determinar a prisão de Silveira foi recebida com surpresa por Lira e por outros parlamentares Prefeitos temem parar vacinação

Em reunião com governadores, ministro da Saúde disse que a perspectiva é fechar novos contratos de compra dos imunizantes e que mais de 230,7 milhões de doses serão distribuídas aos Estados até julho

Em reunião com governadores, ministro da Saúde disse que a perspectiva é fechar novos contratos de compra dos imunizantes e que mais de 230,7 milhões de doses serão distribuídas aos Estados até julho Pazuello promete 231 milhões de doses até julho

Ministro da Saúde fala em quase 231 milhões de vacinas até fim de julho, mas cronograma depende ainda de finalização de acordo com laboratórios da Rússia e da Índia

Ministro da Saúde fala em quase 231 milhões de vacinas até fim de julho, mas cronograma depende ainda de finalização de acordo com laboratórios da Rússia e da Índia Bolsonaro ganha circo e Lira perde o pão

Daniel Silveira ajuda o presidente da República com pauta diversionista que tira o foco da pandemia

Daniel Silveira ajuda o presidente da República com pauta diversionista que tira o foco da pandemia Parecer libera vacina no setor privado

Relatório estabelece que a iniciativa privada poderá adquirir doses, mas terá que doar pelo menos 50% para o Sistema Único de Saúde (SUS) e respeitar a lista de grupos prioritários determinada pelo Ministério da Saúde

Relatório estabelece que a iniciativa privada poderá adquirir doses, mas terá que doar pelo menos 50% para o Sistema Único de Saúde (SUS) e respeitar a lista de grupos prioritários determinada pelo Ministério da Saúde Pandemia faz dívida global atingir novo recorde, diz IIF

A relação dívida/ PIB mundial cresceu 35 pontos percentuais para 335% em 2020

A relação dívida/ PIB mundial cresceu 35 pontos percentuais para 335% em 2020 Após uma década, risco de inflação entra em cena nos EUA

Se nem uma dose tão poderosa de incentivos for capaz de produzir uma inflação baixa, é difícil imaginar o que o fará

Se nem uma dose tão poderosa de incentivos for capaz de produzir uma inflação baixa, é difícil imaginar o que o fará Reino Unido busca ‘parceria profunda e ampla’ com país

Apoiar a entrada do Brasil na OCDE e fechar acordos de livre-comércio e tributário são metas

Apoiar a entrada do Brasil na OCDE e fechar acordos de livre-comércio e tributário são metas Frio nos EUA aperta ainda mais oferta global de trigo

Baixas temperaturas têm afetado lavouras e cadeias logísticas

Baixas temperaturas têm afetado lavouras e cadeias logísticas FGV prevê avanço das agroindústrias

Previsão é que o Índice de Produção Agroindustrial Brasileira (PIMAgro) calculado pelo FGV Agro registre alta de 5% em 2021

Previsão é que o Índice de Produção Agroindustrial Brasileira (PIMAgro) calculado pelo FGV Agro registre alta de 5% em 2021 Com ‘injeção’ do novo sócio, ACP investe em cana e grãos

Empresa quer dobrar sua área agrícola em um prazo de três a cinco anos, o que demandará investimentos de mais de R$ 550 milhões

Empresa quer dobrar sua área agrícola em um prazo de três a cinco anos, o que demandará investimentos de mais de R$ 550 milhões Combinação de auxílio emergencial e vacinação no radar

Recuperação consistente da atividade econômica depende de ações envolvendo a volta do benefício social e aumento da imunização

Recuperação consistente da atividade econômica depende de ações envolvendo a volta do benefício social e aumento da imunização Reciclagem avança com programas de entidades setoriais

Pontos de coleta para latas de aço, eletroeletrônicos, pilhas e plásticos são reforçados

Pontos de coleta para latas de aço, eletroeletrônicos, pilhas e plásticos são reforçados Projeto para logística reversa dá apoio a catadores

Programa Reciclar pelo Brasil apoia 190 cooperativas

Programa Reciclar pelo Brasil apoia 190 cooperativas Embalagem feita de mandioca se transforma em adubo

Alternativa às embalagens de plástico e isopor é compostável e biodegradável

Alternativa às embalagens de plástico e isopor é compostável e biodegradável BNDES financia produtores de biocombustíveis

Empresas que alcançarem metas de redução de emissão de CO2 terão redução nos juros

Empresas que alcançarem metas de redução de emissão de CO2 terão redução nos juros Pacto Global desafia empresas a intensificarem engajamento

Brasil soma 1.100 signatárias, mas apenas 200 lideram o movimento para cumprir as metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)