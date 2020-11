A inflação da pandemia da covid-19

Três aspectos são enfatizados: o forte aumento dos preços de alimentos, como o arroz e o óleo de soja, e de preços industriais, este atribuído a uma escassez de insumos utilizados pelo setor, e a taxa de câmbio, em reais por dólar, que subiu bastante neste ano.E há a inflação de demanda, que pode ocorrer, por exemplo, quando um banco central amplia consideravelmente a oferta monetária e/ou é adotada uma política fiscal que expanda com vigor os gastos públicos. Essas fontes de inflação podem atuar conjuntamente.Entre outras razões, pela adoção do auxílio emergencial e por outros dispêndios para a saúde. Isso teve o seu lado monetário mais claro com o auxílio emergencial, pois foi pago em dinheiro ou creditado em contas, alcançando dezenas de milhões de pessoas, entre outras fontes de recursos aplicados na manutenção da economia pelo BC, causou essa forte expansão dos meios de pagamento pesou e continuará pesando na inflação de 2020.

O Estado de S. Paulo

Senado aprova 3ª fase do Pronampe, com aporte de mais R$ 10 bi da União

Repasse de Lei Kandir é aprovado

Subsídios podem bancar programa de renda, diz Bezerra

‘Em governo de má qualidade, é preciso impor restrição fiscal’

Redução de jornada não mexe no 13º

EDP faz parceria com rede Graal para instalar 8 postos de recarga de veículos

Sueca Bambuser, de vendas online ao vivo, chega ao País

Cade aprova venda da Liquigás com restrições

Gol aguarda posição da Anac sobre 737 Max

O Globo

Opinião do Globo: No escuro

Senado aprova 3ª fase do Pronampe, com R$ 10 bi

Procon-SP aplica multa de R$ 10 milhões à Amil

Boeing 737 Max recebe aval de agência americana para voar

Sempre teremos Paris… como a cidade mais cara do mundo

Problemas em série

Governo estuda mudanças no planejamento energético

Com aumento de casos de Covid-19, Petrobras prorroga home office

Transporte público recebe ajuda de R$ 4 bilhões

Projeto permite cobrar mais ICMS de petroleiras no Rio

Tarifa de ônibus urbano pode pressionar a inflação em 2021

Folha de S. Paulo

Preferência a advogados eleva desigualdade no INSS, diz estudo

Equipe econômica vê pauta travada até fevereiro

Senado aprova projeto que prevê repasses de R$ 62 bi para compensar Lei Kandir

Entidades questionam novos prazos fixados entre instituto e Procuradoria

PF deflagra operações contra fraudes no auxílio emergencial

Senado aprova nova linha para micro e pequenas

Projeto repassa RS 4 bi para serviço de transporte público

Grande ativo do mundo financeiro hoje é o controle de dados, diz presidente do BC

Aneel e ONS não tomaram medidas para evitar apagão no AP, dizem especialistas

Valor cobrado pela Susep de gestora do DPVAT sobe para R$ 2,2 bi após correção

Cooperativas de crédito são 85% das instituições cadastradas no Pix

EUA liberam voos com Boeing 737 MAX após 20 meses de suspensão

‘Quando você tem dinheiro, te engolem’, diz dono da JR Diesel

Novo índice busca medir diversidade racial nas empresas

Valor Econômico

Home office perde apoio e tendência é modelo híbrido

Análises feitas pela Orbit Data Science indicam forte queda na satisfação dos brasileiros com o trabalho em casa

Análises feitas pela Orbit Data Science indicam forte queda na satisfação dos brasileiros com o trabalho em casa Dinheiro não traz felicidade política

PSL e PT foram as legendas que mais receberam recursos para campanha e tiveram piores resultados

PSL e PT foram as legendas que mais receberam recursos para campanha e tiveram piores resultados Mobilidade, um assunto para prefeitos

De modo geral, faltam nos municípios brasileiros planos para repensar o modo de vida na cidade

De modo geral, faltam nos municípios brasileiros planos para repensar o modo de vida na cidade Argentina está perto de aprovar imposto sobre fortunas

Projeto passou na Câmara e deve ser aprovado no Senado ainda neste mês. Governo espera arrecadar US$ 3,5 bilhões com novo imposto. Críticos dizem que ele vai reduzir a confiança e os investimentos

Projeto passou na Câmara e deve ser aprovado no Senado ainda neste mês. Governo espera arrecadar US$ 3,5 bilhões com novo imposto. Críticos dizem que ele vai reduzir a confiança e os investimentos Europa tenta manter viva a economia até vacina chegar

Segunda onda da covid-19 eleva temor de mais falências e demissões nos próximos meses. Governos buscam manter apoio às empresas, mas há dificuldades

Segunda onda da covid-19 eleva temor de mais falências e demissões nos próximos meses. Governos buscam manter apoio às empresas, mas há dificuldades Pfizer vai pedir aprovação emergencial para vacina nos EUA

As companhias disseram que foi constatada uma taxa de eficácia de 95% para a vacina

As companhias disseram que foi constatada uma taxa de eficácia de 95% para a vacina Anvisa inicia inspeção das fábricas da Sinovac e AstraZeneca

Agência prevê certificação das unidades entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021