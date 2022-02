Manchete nos Jornais desta Quinta-feira, 24 de Fevereiro de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Putin anuncia entrada de tropas russas no leste da Ucrânia

Samarco entrega novo plano de recuperação

Lucro da Petrobras atinge R$ 106,7 bi

Dólar cai mais 0,95% e fecha a R$ 5, menor cotação desde 30 de junho

Com lucro de empresas, arrecadação bate recorde

Mesmo com queda do dólar, alta da inflação não dá trégua

Texto quer simplificar cobrança da União, dos Estados e das cidades

Sem consenso, reforma tributária fica para 16 de março

Saque extra do FGTS pode ir a R$ 1 mil

Suspeito de desmate sofre ação da PF em condomínio de luxo em SP

Custo de vida versus consumo

Só a vacina leva à normalidade

Motim policial agora é ‘legítimo’

Defesa intransigente das eleições

Mortes por covid-19 caem em São Paulo pela 1ª vez em 2022

O Globo

Manchete: Alta do petróleo e de combustíveis leva Petrobras a lucro recorde

Prévia da inflação sobe para 0,99% em fevereiro

Dólar tem a menor cotação desde junho: R$ 5

Parecer da reforma tributária prevê transição mais longa

Arrecadação bate recorde e soma R$ 235,3 bilhões

Cobertura dos planos de saúde: julgamento do STJ empata

Após carnaval, governo quer saque de R$ 1 mil do FGTS

Brasil deveria ser pago por ‘prestação de serviços ambientais’, diz Guedes

UE: avança lei de exigências ambientais

Rede D’Or fecha compra da SulAmérica Seguros

BID cancela empréstimo à Marfrig após críticas de ONGs

Bolsonaro diz que não interfere em preço, que deve seguir ‘um pouco alto’

Capacidade militar da Rússia supera, e muito, a ucraniana

Ucrânia decreta emergência, convoca reservistas, e presidente faz apelo a russos

Primeiras sanções contra Moscou tem impacto mínimo

Mourão: Brasil não reconhecerá separatistas

Operação Ratoeira prende ladrões de combustível

País ganha segundo autoteste para o coronavírus

Anvisa aprova terapia gênica contra o câncer

SP tem primeira queda de mortes por Covid do ano

Cenário otimista

Perda de renda de agricultores pode chegar a R$ 70 bilhões

Fuligem e carros-pipa se tornam parte do cenário da seca no no Sul

‘Cidade pepita’, Itaituba reúne os dilemas do garimpo na Amazônia

Decreto substitui RG por carteira de identidade nacional

Folha de S. Paulo

Manchete: Dólar cai a R$ 5 com incertezas geopolíticas

Governo amplia subsídio do Casa Verde e Amarela

Mais trabalhadores conseguem aumento real de salário em janeiro

FGTS pode liberar saque de até R$ 1.000 para 40 milhões

Relator faz concessões em projeto de jogos de azar, e evangélicos confiam em veto de Bolsonaro

IPCA-15 tem maior alta para janeiro desde 2016

Senado adia votação de projetos sobre combustíveis

Petrobras fecha 2021 com lucro de R$ 106,6 bilhões, o maior de sua história

Moeda dos EUA é vendida a R$ 4,99 e cai ao menor valor desde 30 de junho

Detida por invadir o Capitólio aguardará julgamento em liberdade

Brasileiros presos na Tailândia não devem ter pena de morte

Brasília vê pouca chance de mudar lei do aborto após decisão da Colômbia

Brasil não vai reconhecer rebeldes, diz Mourão

Afeto e medo de saque mantêm moradores a metros de deslizamentos em Petrópolis

Policiais de Minas exigem negociar direto com Zema

Governo federal lança identificação nacional para substituir o RG

AL aprova projeto para advogados pagarem meia-entrada

Sem Carnaval de rua, folia fica restrita a quem pode pagar por festas privadas

Julgamento sobre planos de saúde e rol da ANS é interrompido

Bancos barraram transações de respiradores na gestão Doria

André Mendonça vota no STF contra fundo eleitoral de R$ 4,9 bi

Ramos levanta suspeita sobre ministros do TSE

Valor Econômico

Dólar segue em queda e fecha a R$ 5

Pela primeira vez em pouco mais de sete meses, a moeda americana chegou a ser negociada a R$ 4,99, abaixo da marca simbolicamente importante

Petrobras lucra R$ 106,6 bi e propõe dividendo recorde

No total, a remuneração aos acionistas, pelos resultados alcançados em 2021, somará R$ 101,4 bilhões, o maior nível da história da petroleira

Kiev decreta emergência e já convoca reservistas

O agravamento da tensão geopolítica ditou, mais uma vez, o comportamento do mercado internacional de grãos e as bolsas americanas seguiram no campo negativo

IPCA-15 é o maior para fevereiro desde 2016

Para analistas, o comportamento dos preços indica bens industriais pressionados, apesar de sua inflação ter desacelerado de 1,46% em janeiro para 1,17% em fevereiro

Com sanções, UE quer proteger o Cerrado

Comissário de Meio Ambiente da UE, Virginijus Sinkevicius, sinalizou a ministros da Agricultura do bloco que mais ecossistemas podem entrar na lista

Luz: pela hora da morte

Oferta abundante de energia não resulta em preço baixo no país

Falta de estudo sobre uso correto leva Anvisa a barrar autotestes

Agência já recebeu 70 pedidos de registro de produtos, mas até agora só dois tiveram a comercialização autorizada

BNDES tem linha de crédito para Petrópolis

Financiamento voltado para regiões em estado de calamidade pode ser de até R$ 2,5 milhões por

Incêndios florestais vão crescer 50% até 2100

Relatório do Pnuma diz queima de áreas de floresta e mudança do clima estão se agravando mutuamente

Pessimismo com inflação no ano ganha força após resultado ruim

IPCA-15 surpreende com aceleração de 0,58% para 0,99%

Saque de até R$ 1 mil do FGTS deve ser liberado, diz Guedes

Medida repete decisões anteriores e pode colocar R$ 30 bilhões na economia

Entrada de capital estrangeiro começa com força neste ano, aponta BC

Indicadores, porém, dão sinais contraditórios sobre a força dos juros altos para atrair aplicações em renda fixa

Commodities mantêm alta e puxam arrecadação recorde em janeiro

Receita tributária tem crescimento de 18,3% acima da inflação na comparação com o mesmo mês do ano passado

Área econômica teme impacto da crise da Ucrânia sobre o Brasil

Preocupação é que país sinta efeitos se atividade econômica nos EUA e na China desacelerar

Mendonça vota por derrubada de fundo eleitoral

Relator disse que aumenta da verba para candidatos não encontra justificativa

Demandas russas são inegociáveis

Novo ataque cibernético atinge alvos ucranianos

Japão teme retaliações que afetem itens estratégicos

País faz planos de contingência para evitar interrupções em suas cadeias de suprimentos

Pequim acusa os EUA de criar “medo e pânico”

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores afirma que americanos elevam as tensões ao fornecerem armas para Kiev

Governo aposta em biocombustíveis como opção ao petróleo

Estudo recente aponta, no entanto, que para atingir metas de descarbonização em veículos comerciais, o Brasil terá que recorrer a três ou quatro tipos de energia

Pós-pago ainda é grande motor da Telefônica, diz presidente

Receita total cresceu 2% em 2021, mas receita média por assinante recuou

Para Huawei, país precisa de plano que torne celular 5G acessível

Diretor da fabricante chinesa defendeu ontem que os novos aparelhos sejam comercializados a partir de US$ 150

Por que a Nasa se opõe à corrida espacial de Elon Musk

Temores incluem o grande aumento no risco de colisões, já que os satélites se somariam a uma nuvem de lixo espacial

Covid aumentou custos e lucro cai mais de 85%

Seguradora fundada há 126 anos, Sul América é comprada pela Rede D’Or, o maior grupo hospitalar do país

Crise da Americanas repercute em mensagens das rivais Magalu e Via

Depois de a Casas Bahia ter enviado notificações a clientes em que o mote da promoção era “Caiu aí?”, o Magazine Luiza publicou mensagem que foi interpretada por alguns seguidores como uma menção à Americanas

Empregados se preocupam e se entusiasmam com retorno

Pesquisa com 600 brasileiros mostra sentimentos sobre a volta ao trabalho presencial

Crise entre Rússia e Ucrânia volta a turbinar grãos em Chicago

Trigo e soja alcançaram ontem seu maior patamar em quase uma década; milho também subiu