O Estado de S. Paulo

De uma só vez, AGU eleva 606 servidores ao topo da carreira

Tensão na alta de preços

Seguro para desemprego poderá ter mais 2 cotas

Liminar suspende volta de peritos a postos do INSS

Repaginada, CPMF volta ao debate na reforma tributária

Investimentos de estrangeiros no País recuam 85%

Em novo dia de tensão, dólar vai a R$ 5,58 e Bolsa cai 1,6%

Opinião – José Pastore: O destino dos entregadores de pizza

Prévia da inflação mostra alta de 0,45%

União de Localiza e Unidas cria gigante de R$ 50 bi, mas terá de enfrentar o Cade

Frigoríficos ampliam controle do gado

O Globo

Ação ambiental

AGU promove, em um só dia, 606 procuradores ao topo da carreira

JBS anuncia iniciativas pela preservação da Amazônia

Petrobras descobre petróleo no pré-sal da Bacia de Campos

Localiza e Unidas fazem acordo de fusão que cria gigante do setor

Governo quer novo tributo para desonerar folha

Gigantes do consumo unidas contra desmatamento

Mais R$ 2,4 bi no PIB com taxação de refrigerantes

Investimento direto no país cai ao menor patamar desde 2006

Substituto do Bolsa Família deve se chamar Renda Cidadã

Número de desempregados cresce 27,6% desde maio

ISS passará a ser arrecadado na cidade onde serviço é prestado

Folha do S. Paulo

Retomada social passa pelo incentivo ao emprego de jovens

Megafusão entre Localiza e Unidas deve enfrentar resistência no Cade

Pix afetará receitas, mas impacto será limitado, diz presidente do Itaú

Com aval de Bolsonaro, Guedes lança ofensiva pública pela nova CPMF

Não há ambiente para discutir tributo, diz presidente de comissão

Investimento estrangeiro no país cai 85% em agosto

Brasileiro envia menos dinheiro para o exterior

Despesas de turistas recuam 79%

Dólar sobe 2,2% e encosta em R$ 5,60, com cenário externo tenso e temor fiscal

Com pagamento de tributos adiados, receita para de cair

STF mantém cobrança de 0,6% para financiar Sebrae, Apex e ABDI

Alimento pressiona, e IPCA-15 é o maior para setembro desde 2012

AGU promove ao topo da carreira 92% dos procuradores

Retomada de procura por trabalho coincide com queda de vagas ofertadas

Valor Econômico

Paranaense C.Vale erguerá fábrica de soja em Palotina

Investimento na nova planta deve atingir R$ 552 milhões

Incerteza fiscal encarece a rolagem da dívida pública

Até o fim do ano, governo precisará de mais de R$ 800 bilhões, entre recursos para pagar despesas e rolagem de papéis que vencerão até dezembro

Definida a proposta que desonera folha e cria tributo

Nova fase da reforma tributária propõe a criação do Imposto sobre Transações Digitais com alíquota de 0,2% sobre débitos e créditos

JBS lança fundo e programa para Amazônia. Empresa promete desmate zero na região em cinco anos e cria um fundo para financiar ações e projetos sustentáveis, com aporte inicial de R$ 250 milhões

Ação afirmativa. Companhias realizam programas de trainee e mentoria para negros com objetivo de minimizar desigualdade racial em seus quadros

Uso de empresas de fachada para venda ilegal de dados entra na mira do governo.Com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Senacon intensifica acompanhamento dos chamados “ilícitos de consumo” no ambiente digital

Justiça suspende retorno de peritos do INSS. Corte no ponto, desconto salarial e instauração de procedimentos disciplinares contra os servidores também estão proibidos

Polêmica sobre o gatilho da PEC 188. Se proposta já tivesse sido aprovada e estivesse em vigor, governo não poderia acionar as medidas de ajuste dos gastos

Nova fase da reforma terá desoneração da folha e novo imposto

Segunda parte das propostas do governo terá tributo sobre transações, com alíquota de 0,2%

Regressividade pode seguir mesmo com mudanças, dizem analistas

Para Marcio Holland e Tathiane Piscitelli, risco de disputas judiciais em torno de créditos tributários também é elevado

Redução do auxílio deve devolver 11 milhões à pobreza em setembro

Na pobreza extrema, seriam 5,7 milhões de pessoas a mais com a diminuição do benefício emergencial

Noruega vai tornar públicas imagens via satélite de florestas

Iniciativa vai permitir que qualquer pessoa, em qualquer lugar, monitore desmatamento

Promoção de 607 procuradores pela AGU surpreende Economia

Dos 607 promovidos, 606 foram elevados ao topo da carreira, com salário de R$ 27,3 mil

Epidemia custou US$ 3,5 tri em perda salarial, diz a OIT que trabalhadores no mundo perderam o equivalente a 5,5% do PIB global em renda salarial com as horas que deixaram de ser trabalhadas por causa da pandemia

Sojicultores esperam chuvas ‘consistentes’

Semeadura tem início em ritmo mais lento, e precipitações mais contundentes são esperadas apenas para outubro

FAO defende ampliação do uso de selos de sustentabilidade

Sugestão coincide com o aumento da pressão na Europa por novas certificações e “due diligence” nas importações de commodities do Brasil

Derrota no STF leva empresas a buscar redução da contribuição ao Sistema S Ministros mantiveram, por maioria, cobrança para custeio do Sebrae, Apex e ABDI