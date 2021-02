Manchete nos Jornais desta Quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2021

Piso não é ideal, mas é melhor ter, diz economista

A proposta de acabar com os gastos mínimos obrigatórios com saúde e educação no Brasil é uma ameaça a essas duas áreas, principalmente após a pandemia gerar a necessidade de aumentar essas despesas nos próximos anos. Seria muito pior se não tivesse o piso. Não é o ideal, porque realmente engessa. Não é o mundo perfeito. Mas, se não tivesse isso, correria o risco de voltar para o passado. Quanto o município vai gastar? Quem vai cobrar? A população tem consciência do que está em jogo para os seus próprios filhos? Idealmente, se a gente vivesse na Finlândia, você votaria no presidente, governadores e prefeitos e aí o Congresso, as Assembleias e as Câmaras decidiriam a alocação dos recursos. Mas no Brasil grande parte da população não tem participação política, tem educação baixa, as desigualdades são muito grandes, tem municípios dominados por uma elite. O que você fez foi fixar o piso para poder garantir o mínimo em todos os municípios.Tem muita coisa para ser feita com esse mínimo. Toda saúde, atenção básica, estratégia de saúde das famílias, UBSs, melhorar qualidade e aumentar as horas na educação.

Prazo de entrega da declaração do IR começa dia 1º

Terá de declarar o contribuinte que, em 2020:

• Teve rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70. Na atividade rural, a obrigatoriedade vale para receita bruta superior a R$ 142.798,50

• Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte, com soma superior a R$ 40 mil

• Teve ganho de capital na alienação de bens ou direitos ou fizeram operações em Bolsa de Valores

• Queira compensar prejuízos com atividade rural em anos anteriores

• Teve, em 31 de dezembro, posse de bens ou direitos de valor total superior a R$ 300 mil

• Passou à condição de residente no Brasil, permanecendo desse modo em 31 de dezembro

• Optou pela isenção do IR incidente sobre ganho de capital na venda de imóvel, com valor da venda aplicado na compra de outro imóvel

Ampliação de acesso da declaração pré-preenchida. Não será mais obrigatório ter um certificado digital para usar a declaração pré-preenchida, que simplifica o processo. Poderá ser usado o acesso ao site do governo federal (gov.br), que é gratuito

Blindagem de parlamentares avança no Congresso

Casa aprova a admissibilidade da proposta que reduz o poder de magistrados de definir prisão em flagrante de congressistas; tema pôs deputados em rota de colisão com STF. Por 304 votos a favor, 154 contra e duas abstenções, a Câmara aprovou a admissibilidade da PEC que restringe o poder do STF para definir como e onde os parlamentares ficam presos em casos de flagrantes. A admissibilidade da proposta é uma etapa prévia à votação dos termos do texto, que precisa ser aprovado em dois turnos. Para ministros do STF, a PEC facilita a impunidade.

‘Marca Brasil’ perde força no mundo, diz estudo

Petrobrás tem lucro de R$ 59,9 bi no 4º trimestre

Por falta de peças, GM suspende produção em fábrica de Gravataí

Beneficiário pode ter de devolver auxílio

Comitiva de Jair Bolsonaro provoca incidente

Projeto de venda dos Correios sai da gaveta

Governo espera R$ 25 bi com venda da Eletrobrás

Pisos para saúde e educação em debate

Auditores são contra a desvinculação de fundo

Presidente do Senado admite votação de auxílio emergencial sem contrapartidas

Países europeus divergem sobre adotar passaporte da vacina e abrir fronteiras

Saúde volta a pedir reserva para 2ª dose

Sobras já criam fila da vacina na capital

Aprovado projeto para facilitar compra de vacina

SP pode ficar sem leitos de UTI em três semanas

Brasil atinge 250 mil mortes na pior fase em 1 ano de pandemia

Auxílio pode ser aprovado sem contrapartidas

Marcada para hoje, a votação da proposta do relator, que entre outras coisas extingue o piso orçamentário para saúde e educação, deve ser adiada; integrante da equipe econômica afirma que, se for desidratada, a PEC ‘não para de pé.’ O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), admitiu a possibilidade de fatiar a PEC emergencial e aprovar apenas a autorização para nova rodada de pagamento de auxílio, entre R$ 250 e R$ 300, deixando os dispositivos de contenção de gastos para depois. A votação deve ocorrer terça-feira.

EUA comprovam eficácia de 72% da vacina da Janssen

Em uma avaliação divulgada no dia 29 de janeiro, a vacina produzida a partir de um adenovírus (vírus de resfriado comum) e chamada Ad26. CoV2.S —abreviação para adenovírus 26 Sars-CoV-2 proteína S—, havia apresentado eficácia global de 66%, mas com proteção de até 85% contra casos graves da doença. Esses dados se referiam aos voluntários avaliados nos EUA.Um segundo estudo na América Latina havia apontado para eficácia de 66% em impedir hospitalização, enquanto um subgrupo sul-africano teve uma pequena queda na eficácia, de 57%.Agora, os dados de 45 mil voluntários foram reanalisados pelo FDA e apontaram para uma eficácia global de 72%, seis pontos percentuais acima do indicando preliminarmente, e 64% na África do Sul, onde uma nova variante mais contagiosa e com possibilidade de escape da resposta imunológica surgiu e é dominante atualmente.

IR 2021: entrega da declaração começa em 1° de março

Economia já admite recuo sobre piso na educação

Governadores do Nordeste criticam PEC Emergencial

TCU sugere pente-fino mensal em novo auxílio

Senado aprova o marco legal das start-ups

PEC Emergencial acaba com autonomia de recursos para a Receita

Bolsonaro entrega projeto para privatizar Correios

Petrobras de volta ao azul

Portugal: voo extra para trazer brasileiros já está lotado

Senado aprova que governo assuma riscos por vacina

Em um ano, 250 mil mortes

Sob efeito da alta dos combustíveis, prévia da inflação do mês fica em 0,48%

Marco de startup desobriga publicação de balanço de empresa fechada em jornal

Bolsonaro entrega ao Congresso projeto que quebra o monopólio dos Correios

Nova moeda digital chinesa visa controle sobre economia e sociedade

BC estima que investimento externo triplique em fevereiro

Debate sobre auxílio elevou juros do governo, diz Tesouro

Opinião – Arthur Koblitz: PEC Emergencial pode ser golpe fatal no BNDES ao acabar com repasses constitucionais

Siderúrgica da Finlândia apura contaminação da Vale no Pará

Declaração do IR vai de 1º de março a 30 de abril

Auxílio poderá ter de ser devolvido na declaração do IR

Piso para educação e saúde não é ideal, mas muito pior é não tê-lo, diz economista

Governadores do Nordeste refutam extinção de patamar

Governo que votar PEC mesmo sem fim de piso de saúde e educação

MP da Eletrobras prevê R$ 8,7 bi em obras para redutos eleitorais

Turcos entram na Justiça para conseguir refúgio no Brasil

Emprego preocupa americanos na política externa, diz pesquisa

Biden usa ato de Trump para barrar imigrantes na pandemia

Saída de embaixador sinaliza mudança na relação com Israel

Com bilhete a R$ 10 mil, voo entre Brasil e Portugal está lotado

Imunização na Europa tropeça em escassez, desinformação e bagunça

Gana recebe Io lote de vacinas de consórcio da OMS

Após oito dias, Rio de Janeiro retoma vacinação

Saúde recomenda reserva de 2ª dose da Coronavac

Estados articulam compra de imunizantes com laboratórios

Senado facilita compra privada, mas com doação ao SUS

Bolsonaro diz que, se comprar vacina da Pfizer, vai mostrar contrato a todos

Paulistano aglomera ao longo do dia com pandemia em alta

Agência dos EUA analisa vacina da Janssen e comprova eficácia de 72%

Números de Araraquara

Araraquara tem mais mortes em 2021 que em 2020

Senado aprova R$ 3,5 bilhões para internet em escolas públicas

Cinco cidades do ABC decretam lockdown noturno

SP amplia fiscalização contra aglomerações das 23h às 5h

Hospitais ofertam consultas virtuais em escolas, casas, farmácias e aeroportos

Pico atual de mortes supera pior fase de 2020 em 7 estados

Brasil bate 250 mil mortos, após um ano, no pior momento da pandemia

Brasil completa um ano do primeiro caso de Covid na contramão do mundo

Jovem vê renda cair mais que a média e teme ‘efeito cicatriz’

Efeitos negativos da entrada no mercado de trabalho em período de recessão tendem a ser duradouros

Efeitos negativos da entrada no mercado de trabalho em período de recessão tendem a ser duradouros

Entregue ontem por Bolsonaro a Arthur Lira, projeto que define o marco regulatório do setor postal possibilita, na prática, a privatização dos Correios e a transformação da empresa em uma sociedade de economia mista

A guerra dos chips

Escassez de componentes eletrônicos tende a se agravar em todas as fábricas de veículos do Brasil nas próximas semanas, o que poderá levar a paralisações de linhas de produção

Nova cepa afeta venda de frutas para o exterior

Exportações feitas por avião, como é o caso do mamão papaia e do limão, tiveram queda em janeiro tanto em volume quanto em receita

Leitos de covid na rede privada perto do limite

Presidente do Hospital Albert Einstein, onde a taxa geral de ocupação é de 90%, demonstra preocupação em relação às próximas semanas em função das aglomerações no Carnaval

STF rejeita ICMS a mais no e-commerce

Maioria dos ministros entendeu que não há lei complementar federal que autorize a tributação excedente

Bolsonaro sanciona autonomia do BC e diz que Guedes 'tem coração'

Bolsonaro assina autonomia do BC e diz que não interferiu na Petrobras

Ocupação de UTI privada chega a 95% em SP

Curva de alta nas internações preocupa hospitais, que vivem expectativa de casos oriundos do Carnaval

Saúde recua e agora recomenda reserva de parte das vacinas

Orientação anterior era que toda a remessa de imunizantes fosse aplicada como primeira dose nos grupos prioritários

Isolamento é o menor desde março

Mobilidade ainda não voltou ao nível pré-pandemia em nenhum Estado

IPCA-15 reforça expectativa de inflação acima da meta

Alta de 0,48% em fevereiro mostra acomodação na evolução dos preços em serviços

Investimento em carteira está perto de zerar perdas

No ritmo atual, indicador acumulado em 12 meses voltará a registrar em fevereiro entrada líquida pela primeira vez desde julho de 2018

Grupo Governadores pelo Clima aposta em energia eólica e solar

Estados do semiárido podem se beneficiar de políticas integradas de energia, água e redução da pobreza investindo em fontes renováveis de energia

Projeto que viabiliza compra de vacinas por empresas é aprovado

Presidente Jair Bolsonaro sugeriu que irá vetar o projeto

Fatiamento da PEC emergencial começa a ser discutido por líderes

Ideia é que apenas os artigos que viabilizam o novo auxílio sejam votados

Populismo fiscal de Bolsonaro embaralha jogo

Bolsonaro não cairá de podre, é o país que pode apodrecer

Lira faz acordo com oposição para PEC da imunidade avançar

Proposta deve proibir que parlamentares sejam afastados do mandato por decisão judicial. Centrão acelera blindagem judicial de parlamentares. Com um Executivo que desdenha da moralidade pública, o estrago para a democracia das iniciativas do Centrão não encontrará obstáculos para se realizar

Indústria repassa custos e já pressiona inflação na UE

Economistas, porém, acham que efeito do gargalo em insumos e transporte deve ser temporário e que inflação pelo lado da oferta ainda não preocupa os bancos centrais

Economia argentina perde força com piora na epidemia

O dado mostra que a retomada da atividade econômica perdeu força no fim do ano. Em dezembro, o índice subiu 0,9%, após alta de 1,4% em novembro

Biden manda rever setores que dependem da China

Revisão das cadeias de suprimentos deve durar 100 dias e inclui produtos farmacêuticos, semicondutores, baterias de veículos elétricos e terras rara

Políticas públicas são fundamentais, defendem especialistas

Programas devem unir as três esferas do governo, sociedade civil e setor produtivo

É preciso reforçar a gestão de pessoas para além das crises

Pesquisa mostra preocupação em melhorar o nível de prontidão

Mandar a equipe "se animar" quebra uma regra de ouro da gestão

A ex-colunista do FT diz que repreender funcionários por se sentirem desmotivados durante o confinamento pode ser um tiro no pé

Somos míopes para enxergar os mais talentosos

O colunista Claudio Garcia diz que as empresas, ao seguirem padrões e modelos prontos de seleção, deixam de ver a genialidade de pessoas que acabam se frustrando e migrando para outros lugares

Nova variante do coronavírus dificulta embarques de frutas

Em janeiro, restrições a voos do Brasil afetaram exportações de mamão e limão

Governo faz cálculos para reforçar Pronaf

Proposta do Ministério da Agricultura é utilizar recursos originalmente previstos para custeio para reforçar linhas de investimentos para pequenos produtores

TCU questiona subsidiárias da Caixa Cartões

Para técnicos, empresas devem se submeter à lei das estatais apesar de banco ser minoritário

STJ autoriza inscrição de contribuinte no Serasa

Tema foi julgado em recurso repetitivo e servirá de orientação para as instâncias inferiores

Mercado em ebulição

Pandemia da covid-19 revoluciona pesquisa e produção de imunizantes

Medidas provisórias preveem R$ 24,5 bi para imunização

Pagamento de Coronavac e Covishield será realizado a partir de créditos extraordinários

Pandemia pode impulsionar inovação

Especialistas veem crise como alavanca para investimentos na produção nacional de imunizantes. Pontes quer estratégia nacional para produzir insumos, Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação defende investimento continuado em pesquisa para reduzir dependência do país

Dengue deve ter solução este ano

Dois projetos estão em andamento, o da farmacêutica global Takeda e o do Instituto Butantan

Premissas enganosas alimentam movimento antivacinas no mundo

Negacionismo resiste ao tempo e agora volta a ganhar visibilidade

Imunizantes com base em RNA vão avançar nos próximos anos

Pandemia fez com que riscos da tecnologia se tornasse menores que os benefícios que elas podem trazer

Soluções biológicas ampliam mercado para a cadeia fria

Pandemia faz fabricantes e distribuidores de medicamentos revisarem sistemas de transporte

Fabricantes de seringas contratam e operam em três turnos

Indústria brasileira produz cerca de 1,2 bilhão de unidades por ano, 130 milhões só para vacinas

Clínicas privadas ajudam o país a atingir as metas de cobertura

Segmento ocupa 10% do mercado brasileiro de vacinas, segundo a ABCVAC

Universidades se engajam nas pesquisas sobre o coronavírus

País ocupa 11º lugar entre as nações que mais publicaram estudos sobre covid-19 em 2020

Reação da comunidade científica global à pandemia revoluciona pesquisas. Em menos de um ano foram desenvolvidas mais de uma dezena e meia de vacinas para conter a pandemia

Cooperação é essencial para acelerar o desenvolvimento de vacinas

Sem o esforço da comunidade científica, não é possível dar respostas rápidas como a vista na pandemia

Interrupções mexem com o humor, mas mercado acredita que vacinação irá continuar

A vacinação em massa é hoje uma das três principais preocupações de agentes financeiros